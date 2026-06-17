Techman Robot กางแผนบุกตลาดการผลิตอัจฉริยะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมเปิดตัวนวัตกรรมล้ำสมัยในงานแสดงเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติในไทย

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Techman Robot

17 Jun, 2026, 13:21 CST

เผยโฉมไลน์บรรจุและแพ็กกล่องอัจฉริยะพลัง AI พร้อมโคบอทน้ำหนักเบารุ่นใหม่ล่าสุดอย่าง TM3S ประเดิมตลาดต่างประเทศเป็นครั้งแรก

กรุงเทพฯ, 17 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- Techman Robot ผู้นำระดับโลกด้านหุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงานและเทคโนโลยี AI Vision เตรียมยกทัพนวัตกรรมล่าสุดร่วมจัดแสดงในงาน "ME Assembly & Automation 2026" ในธีมหลักอย่าง "Smart Packaging Automation" (ระบบบรรจุภัณฑ์อัตโนมัติอัจฉริยะ) และ "High-Efficiency AI Inspection" (ระบบ AI ตรวจสอบสมรรถนะสูง) เพื่อนำเสนอโซลูชันที่พัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตอิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนยานยนต์ อาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค

ไลน์บรรจุและแพ็กกล่องอัจฉริยะ ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี AI Vision

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AI Vision-Guided Smart Cartoning and Packing Line
AI Vision-Guided Smart Cartoning and Packing Line

เพื่อตอบสนองความต้องการระบบอัตโนมัติที่กำลังมาแรงในกลุ่มธุรกิจอีคอมเมิร์ซและบรรจุภัณฑ์สินค้าค้าปลีก Techman Robot จึงชูไฮไลต์เด่นอย่าง "ไลน์บรรจุและแพ็กกล่องอัตโนมัติ" โซลูชันนี้จะเข้ามาทลายข้อจำกัดเดิม ๆ ของมือจับกลไก ในสภาพแวดล้อมการบรรจุสินค้าที่มีความซับซ้อน โดยนำการทำงานของหุ่นยนต์โคบอทจาก Techman มารวมเข้ากับระบบนำทางด้วย AI Vision อันล้ำสมัย และเทคโนโลยีกลไกหยิบจับที่คล่องแคล่วแม่นยำ

นวัตกรรมนี้สะท้อนการทำงานร่วมกันอย่างสมบูรณ์แบบระหว่าง "สมอง สายตา และมือ" โดยสามารถจัดการกระบวนการทำงานได้อัตโนมัติครบวงจร ตั้งแต่การดึงแผ่นกระดาษลัง จัดวางตำแหน่งอย่างแม่นยำ ขึ้นรูปกล่อง บรรจุสินค้า ไปจนถึงการขนย้าย ยิ่งไปกว่านั้น โซลูชันนี้ออกแบบโครงสร้างในลักษณะโมดูลาร์ที่สามารถติดตั้งและปรับเปลี่ยนระบบได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งช่วยลดพื้นที่การทำงานในไลน์ผลิตลงอย่างเห็นได้ชัด ช่วยร่นระยะเวลาในการวางระบบ พร้อมทั้งยกระดับประสิทธิภาพและความเสถียรในการทำงาน ตอบโจทย์อุตสาหกรรมยุคใหม่ที่เน้นความยืดหยุ่นและผลิตสินค้าที่หลากหลายในปริมาณจำกัด

TM3S หุ่นยนต์โคบอทรุ่นใหม่ล่าสุด มาในดีไซน์น้ำหนักเบา

Techman Robot เตรียมเปิดตัวหุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงานหรือโคบอทระดับเรือธงรุ่นใหม่ล่าสุดอย่าง "TM3S" ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับการปฏิบัติงานหน้างานที่ต้องเคลื่อนย้ายบ่อยครั้งและต้องการความยืดหยุ่นสูง โดย TM3S มาพร้อมดีไซน์ที่เบาเป็นพิเศษด้วยน้ำหนักเพียง 12 กิโลกรัมเท่านั้น

ไฮไลต์สำคัญของ TM3S อยู่ที่ระบบเชื่อมต่อสายเคเบิลแบบถอดไว "Quick-release Connector" ที่ช่วยให้วิศวกรฝ่ายผลิตสามารถติดตั้ง ถอดประกอบ และย้ายตำแหน่งตัวหุ่นยนต์ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งช่วยเพิ่มความคล่องตัวให้กับหน้างานได้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้ TM3S ยังมาพร้อมฟีเจอร์ระดับซิกเนเจอร์อันเป็นเอกลักษณ์ของตระกูล Techman Robot อย่างระบบ "Integrated Vision" ซึ่งช่วยให้หุ่นยนต์มีความสามารถในการรับรู้พื้นที่และระบุพิกัดได้อย่างแม่นยำ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับกระบวนการผลิตที่ต้องการความละเอียดแม่นยำสูง เช่น งานเชื่อม งานประกอบชิ้นส่วน งานกำหนดพิกัดสถานีงาน และงานตรวจสอบคุณภาพอัตโนมัติอย่างรวดเร็ว

โซลูชัน AI Flying Trigger Inspection และ Instant Palletizer

นอกเหนือจากนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์และหุ่นยนต์น้ำหนักเบาแล้ว Techman Robot ยังเตรียมนำเสนอระบบ "Flying Trigger AI Inspection" และ "Instant Palletizer" อีกด้วย

  • Flying Trigger AI Inspection: ปลดล็อกขีดความสามารถให้หุ่นยนต์ตรวจสอบจุดบกพร่องและตรวจสภาพพื้นผิวชิ้นงานได้แบบเรียลไทม์ขณะเคลื่อนที่โดยไม่ต้องหยุดทำงาน ช่วยเพิ่มกำลังการผลิตและยกระดับมาตรฐานการควบคุมคุณภาพได้อย่างก้าวกระโดด
  • Instant Palletizer: ตั้งค่าได้ง่าย ๆ และมาพร้อมระบบการทำงานที่เข้าใจง่าย ช่วยให้กลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงกลุ่มสินค้า 3C ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สามารถยกระดับระบบโลจิสติกส์ปลายไลน์ผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเรียงซ้อนสินค้าได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานในภูมิภาคได้อย่างตรงจุด

SOURCE Techman Robot

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