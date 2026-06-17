Techman Robot Bidik Pasar Manufaktur Cerdas Asia Tenggara di Pameran Otomatisasi Thailand

Untuk menjawab kebutuhan otomatisasi yang terus meningkat di sektor e-commerce dan pengemasan produk ritel, Techman Robot menampilkan solusi pengemasan pintar berbahan karton (Automated Cartoning and Packing Line). Solusi ini memadukan robot kolaboratif Techman, sistem visi AI mutakhir, dan teknologi gripper yang akurat untuk mengatasi keterbatasan metode pengemasan konvensional yang mengandalkan perangkat mekanis.

Dengan menyatukan fungsi "otak, mata, dan tangan" dalam satu sistem, solusi ini mampu mengotomatisasi berbagai proses, mulai dari pengambilan karton, penempatan yang presisi, pelipatan kotak, pengemasan, hingga pemindahan produk. Berkat desain modular dan proses implementasi yang cepat, sistem ini membantu perusahaan menghemat ruang produksi, mempercepat instalasi, serta meningkatkan efisiensi dan stabilitas operasional. Solusi ini sangat cocok untuk kebutuhan produksi yang fleksibel dengan variasi produk tinggi dan volume produksi yang beragam.

TM3S, Robot Kolaboratif Berbobot Ringan Generasi Baru

Techman Robot juga memperkenalkan model unggulan terbarunya, TM3S, robot kolaboratif yang mendukung kebutuhan operasional dengan mobilitas tinggi. Berbobot hanya 12 kilogram, TM3S menjadi salah satu robot kolaboratif yang paling ringan di kelasnya.

Berkat Quick-release Connector sebagai salah satu fitur utama, proses pemasangan, pembongkaran, dan pemindahan TM3S dapat dilakukan dengan cepat. Fitur ini turut meningkatkan fleksibilitas dan efisiensi operasional di area produksi. TM3S juga mempertahankan teknologi unggulan Techman Robot, yakni Integrated Vision sehingga robot mampu mengenali posisi objek dan lingkungan kerja secara lebih akurat. Kemampuan tersebut membuat TM3S ideal digunakan untuk proses pengelasan presisi tinggi, perakitan komponen, penentuan posisi workstation, hingga inspeksi otomatis berkecepatan tinggi.

Solusi AI Flying Trigger Inspection dan Instant Palletizer

Selain menghadirkan teknologi pengemasan dan robot berbobot ringan, Techman Robot juga menampilkan dua solusi lain "Flying Trigger AI Inspection" dan "Instant Palletizer".

Flying Trigger AI Inspection: mendukung robot memeriksa cacat produksi dan melakukan identifikasi visual secara real-time saat objek tetap bergerak di lini produksi, tanpa perlu menghentikan proses produksi. Teknologi ini turut meningkatkan kapasitas produksi dan menjaga kualitas produk secara konsisten.

mendukung robot memeriksa cacat produksi dan melakukan identifikasi visual secara saat objek tetap bergerak di lini produksi, tanpa perlu menghentikan proses produksi. Teknologi ini turut meningkatkan kapasitas produksi dan menjaga kualitas produk secara konsisten. Instant Palletizer: menawarkan sistem penataan dan penumpukan barang yang mudah diterapkan serta dioperasikan. Solusi ini membantu perusahaan yang bergerak di sektor makanan dan minuman serta ritel elektronik di Asia Tenggara meningkatkan efisiensi logistik pada akhir lini produksi, mengatasi kelangkaan tenaga kerja sebagai isu yang semakin mengemuka di kawasan tersebut.

SOURCE Techman Robot