Tencent Games giới thiệu tương lai trải nghiệm người chơi với 45 cập nhật lớn tại SPARK 2026

Những cập nhật mới cho thấy cam kết dài hạn của Tencent Games trong việc mang đến các trải nghiệm kỹ thuật số tương tác tiên tiến cho người dùng trên toàn thế giới

THÂM QUYẾN, Trung Quốc, ngày 28 tháng 5 năm 2026 /PRNewswire/ -- Tencent Games hôm nay đã công bố 45 cập nhật lớn dành cho cả thị trường Trung Quốc và toàn cầu tại hội nghị thường niên SPARK 2026. Trải dài trên ba mảng trọng tâm - Phát triển, Phát hành và Đầu tư - sự kiện đã giới thiệu hàng loạt cập nhật lớn về lối chơi và nội dung, các màn hợp tác sở hữu trí tuệ (IP) mới sắp ra mắt cùng những trải nghiệm nghe nhìn đa nền tảng được hỗ trợ bởi đổi mới công nghệ, qua đó củng cố vị thế của Tencent Games như một doanh nghiệp dẫn đầu toàn cầu trong lĩnh vực phát triển, phát hành và vận hành game.

SPARK 2026 năm nay quy tụ cả cộng đồng game thủ mới lẫn kỳ cựu nhằm tôn vinh sự sáng tạo, đổi mới và tương lai không ngừng phát triển của ngành game, được định hình bởi tiến bộ công nghệ và chiến lược dài hạn của Tencent Games, tập trung mở rộng danh mục IP toàn cầu cũng như mang đến những trải nghiệm chất lượng cao và đắm chìm cả trong lẫn ngoài trò chơi cho người chơi trên toàn thế giới.

Dưới đây là bản tóm tắt các cập nhật nổi bật tại SPARK 2026:

Arcane Immersive Show

Trải nghiệm tương tác trực tiếp đầu tiên trên thế giới lấy bối cảnh Liên Minh Huyền Thoại hiện đang được trình diễn tại Thượng Hải. Dưới sự giám sát của Riot Games và đồng sản xuất bởi Tencent Video, Tencent Games, Shanghai Media Group (SMG) Live, và Wajijiwa Entertainment, chương trình được đồng sáng tạo với công ty sân khấu đắm chìm nổi tiếng thế giới Punchdrunk. Trong 120 phút, khán giả có thể bước qua các bối cảnh kích thước thật của Piltover và Zaun, theo chân Jinx hoặc Vi ở cự ly gần, đồng thời thưởng thức hơn 30 ca khúc biểu diễn trực tiếp, bao gồm "Enemy". Vé cho các suất diễn trước ngày 31 tháng 8 hiện đã được mở bán trên Trip.com, cùng hơn 100 buổi biểu diễn nâng cấp đang chờ đợi trong mùa hè này.

Arena Breakout: Infinite

Arena Breakout: Infinite được giới thiệu tại SPARK 2026 với Season 5: Distortion hiện đang diễn ra, ra mắt với chế độ Distorted Valley, cấp cho các đặc nhiệm bốn kỹ năng độc đáo, cùng chế độ PvE No Man's Land, Warlord Tournament và Boss Rally. Mùa giải này hứa hẹn sẽ mang lại bản cập nhật nội dung mang tính đột phá nhất từ trước đến nay của tựa game. Arena Breakout: Infinite là game bắn súng sinh tồn thoát ly chiến thuật (tactical extraction shooter) rủi ro cao - chiến đấu, thu thập chiến lợi phẩm và rút lui an toàn, hoặc mất sạch tất cả. Với hình ảnh chân thực, âm thanh sống động cùng cơ chế chiến đấu PvPvE không khoan nhượng, mỗi cuộc đột kích đều là canh bạc giữa vinh quang và thất bại.

Arma Reforger

Tựa game mô phỏng quân sự sandbox chân thực Arma Reforger từ Bohemia Interactive đã công bố phiên bản 1.6 mới nhất, giới thiệu trải nghiệm chiến dịch chơi đơn chuyên biệt mang tên "Operation Omega". Phiên bản này cũng bao gồm bản đồ miễn phí mới "Kolguyev", mang đến địa hình hiểm trở cho các kịch bản PvP và PvE độc đáo. Ngoài ra, phiên bản 1.7 sắp tới sẽ biến lực lượng FIA Resistance thành phe phái mới có thể điều khiển được.

Animula Nook

Animula Nook là trò chơi mô phỏng cuộc sống giả tưởng phong cách Lilliput, đã vượt mốc 8 triệu lượt đăng ký toàn cầu trước thềm ra mắt chính thức. Tại SPARK 2026, chủng tộc mới Insoul thuộc nhóm Minies đã được giới thiệu cho đợt thử nghiệm tiếp theo, cùng hàng loạt nâng cấp lớn đối với hệ thống hành động, tương tác xã hội và ký ức của Minies. Trò chơi hiện được lên kế hoạch phát hành trên PC, PS5, Switch 2 và sẽ sớm hỗ trợ hệ điều hành macOS. Người chơi hiện có thể đăng ký trước tại https://animulanook.com/en/ !

Call of Duty: Mobile

Tại SPARK 2026, Call of Duty: Mobile công bố màn hợp tác lớn với Persona 5 Royal vào tháng 7 tới. Đội ngũ phát triển cũng cam kết tiếp tục tối ưu hệ thống ghép trận và trải nghiệm người dùng, đồng thời triển khai loạt sự kiện cộng đồng ngoại tuyến tại Trung Quốc trong mùa hè này. Hãy cùng chờ đón!

Chaos Zero Nightmare

Tựa game roguelite kết hợp xây dựng bộ bài lấy bối cảnh vũ trụ đen tối giả tưởng, Chaos Zero Nightmare sẽ chính thức ra mắt tại Trung Quốc đại lục vào ngày 28 tháng 5. Trò chơi được phát triển bởi SUPER CREATIVE, một studio thuộc nhà phát triển Smilegate, và được Tencent Games phát hành. Người chơi Trung Quốc sẽ được trải nghiệm sớm độc quyền nhân vật Fei, mang đậm màu sắc huyền bí phương Đông. Người chơi có thể xây dựng bộ bài tuỳ chỉnh mạnh mẽ theo phong cách riêng, với nhiều nội dung lối chơi hoàn toàn mới được phát hành đồng thời.

CONTROL Resonant

Được phát triển bởi studio Remedy Entertainment của Phần Lan, CONTROL Resonant là game hành động nhập vai (RPG) dự kiến phát hành trên PC và console vào năm 2026. Đây là trò chơi được bản địa hóa sâu rộng nhất từ trước đến nay của Remedy, CONTROL Resonant sắp tới sẽ được hỗ trợ đầy đủ lồng tiếng, giao diện và phụ đề tiếng Trung giản thể. Người chơi sẽ vào vai Dylan Faden và khám phá Manhattan đã bị biến đổi, nơi một thế lực vũ trụ xâm lược đã bẻ cong thực tại, trọng lực và các quy luật tự nhiên. Hành trình trải qua những môi trường siêu thực, làm chủ các năng lực siêu nhiên mạnh mẽ, định hình phong cách chiến đấu của riêng bạn thông qua hệ thống phát triển nhân vật chuyên sâu, đồng thời sử dụng vũ khí biến đổi hình dạng mang tên Aberrant.

Cosmo Tales

Tựa game bắn súng khoa học viễn tưởng phong cách cổ điển Cosmo Tales sắp ra mắt công bố chính thức giai đoạn Truy cập sớm sẽ ra mắt vào tháng 9 tới. Trong game, người chơi sẽ điều khiển một chiếc xe lấy cảm hứng từ mẫu Škoda 1203 nổi tiếng, dấn thân vào vũ trụ sống động với hành trình khám phá không gian và chiến đấu khốc liệt.

DayZ

Tựa game sinh tồn thế giới mở kinh điển DayZ của Bohemia Interactive đã công bố bản mở rộng mới mang tên "Badlands". Bản mở rộng này sẽ giới thiệu môi trường biên giới hoàn toàn mới, và đánh dấu bản đồ lớn nhất từ trước tới nay của DayZ với tổng diện tích lên tới 267 km vuông.

Delta Force

Tại SPARK 2026, Delta Force chính thức công bố hợp tác với Viện Lò nung Hoàng gia Cảnh Đức Trấn, đưa một trong những truyền thống gốm sứ biểu tượng nhất của Trung Quốc vào vũ trụ game bắn súng chiến thuật toàn cầu của mình. Thông qua hợp tác này, các bảo vật gốm sứ quý hiếm từ lò nung hoàng gia sẽ được tái hiện dưới dạng vật phẩm sưu tầm kỹ thuật số "Big Red" trong game, bắt đầu với Ducktor Sui, lư hương hình vịt men tam thái thời Ming Chenghua đã được phục dựng và cũng là một trong những biểu tượng văn hóa tiêu biểu của viện. Màn hợp tác này được triển khai nhằm đưa tinh hoa thủ công, bề dày lịch sử và tinh thần văn hóa của Cảnh Đức Trấn vào thế giới tương tác của Delta Force, qua đó cho phép cộng đồng người chơi toàn cầu khám phá và sưu tầm các bảo vật gốm sứ gia truyền của Trung Quốc dưới một hình thức kỹ thuật số mới.

Digital Jingdezhen

Digital Jingdezhen: Porcelain Craft Adventure, được đồng phát triển bởi Tencent Games, Tencent SSV Digital Culture Lab, Cục Văn hóa và Du lịch thành phố Cảnh Đức Trấn, Viện Gốm sứ Hoàng gia Cảnh Đức Trấn và Văn phòng Đề cử và Bảo tồn Di sản Thế giới thành phố Cảnh Đức Trấn, đã chính thức ra mắt tại sự kiện.

Là tựa game mô phỏng đầu tiên được cấp phép chính thức lấy chủ đề ngành gốm sứ, Digital Jingdezhen: Porcelain Craft Adventure tái hiện thế giới hưng thịnh của nghề sản xuất gốm sứ truyền thống tại Cảnh Đức Trấn, đồng thời mô phỏng đầy đủ quy trình chế tác gốm sứ thủ công. Thông qua lối chơi mô phỏng nhập vai, người chơi sẽ bắt đầu từ vai trò học việc và từng bước trở thành chủ lò nung bậc thầy, quản lý tài nguyên, mở rộng năng lực sản xuất, mở khóa công nghệ mới và sưu tầm gần 100 kiệt tác gốm sứ nổi tiếng thuộc nhiều triều đại khác nhau. Tựa game mang đến hành trình toàn diện và giàu tính nhập vai thông qua quá trình phát triển kéo dài hàng nghìn năm của ngành gốm sứ Cảnh Đức Trấn.

Được xây dựng dựa trên bộ dữ liệu AI đa phương thức phát triển cho "Di tích ngành gốm sứ thủ công Cảnh Đức Trấn", trò chơi còn tích hợp nhiều công nghệ AI tiên tiến trong lĩnh vực game, bao gồm con người kỹ thuật số vận hành bằng AI và nội dung 3D do AI tạo ra. Digital Jingdezhen: Porcelain Craft Adventure dự kiến phát hành tại Trung Quốc đại lục trong quý 3 năm 2026.

Era of Ascendancy

Era of Ascendancy là tựa game nhập vai tu tiên phong cách thủy mặc Trung Hoa với lối chơi tự do, nơi người chơi có thể tự lựa chọn con đường phát triển và định hình câu chuyện của riêng mình. Tại SPARK 2026, trò chơi đã công bố hai hệ thống mới: Dark Cultivation mang đến con đường tu luyện cấm thuật thông qua năng lực Devour để chiếm đoạt tu vi của người khác nhưng đi kèm nhiều rủi ro; và Mystic Extraction, một Bagua Realm (Bát Quái Cảnh) gồm ba tầng thử thách tăng dần - phá giải phong ấn Bát quái, vượt qua Ngũ hành Tam giới, sau đó phá vỡ phong ấn Yin-Yang và đối đầu với người bảo hộ cuối cùng để giành lấy những báu vật giá trị nhất. Hiện trò chơi mới chỉ phát hành tại Trung Quốc đại lục.

Everwind

Tựa game sandbox đồ hoạ pixel rất được mong đợi Everwind đã ra mắt phiên bản Truy cập sớm vào ngày 18 tháng 3 vừa qua với bản địa hóa đầy đủ tiếng Trung. Thông tin được tiết lộ rằng một đội ngũ chuyên trách đặt tại Trung Quốc sẽ đảm nhiệm việc tiếp nhận phản hồi từ người chơi Trung Quốc nhằm tối ưu hóa trò chơi kịp thời, đồng thời hỗ trợ giới thiệu nội dung dành riêng cho cộng đồng người chơi Trung Quốc. Ngoài ra, nhiều quả trứng phục sinh độc quyền dành cho người chơi Trung Quốc cũng đang chờ được khám phá trong game.

Just Dance: Party

Just Dance: Party là phiên bản di động mới nhất của thương hiệu game nổi tiếng toàn cầu Just Dance, mang đến cho người chơi một bữa tiệc khiêu vũ sôi động và tràn đầy niềm vui mọi lúc mọi nơi. Trò chơi ứng dụng công nghệ ghi nhận chuyển động dựa trên camera tiên tiến trên thiết bị di động, cho phép người chơi nhảy mọi lúc, mọi nơi cùng bạn bè hoặc những người có chung sở thích, và đắm mình trong năng lượng bất tận của âm nhạc và vũ đạo. Chỉ với một camera trước, người chơi đã có thể tận hưởng trải nghiệm nhảy toàn thân đắm chìm thực sự trong bất kỳ môi trường nào. Dù là người mới bắt đầu hay một vũ công chuyên nghiệp, mọi người đều có thể tìm thấy nhịp điệu và niềm vui của riêng mình, đồng thời giữ gìn sức khỏe và kết nối với bạn bè thông qua trải nghiệm xã hội chung. Just Dance: Party dự kiến ra mắt tại Trung Quốc đại lục vào ngày 2 tháng 7.

MagicDawn

MagicDawn đã ra mắt NDGI (Neural Dynamic Global Illumination) - giải pháp chiếu sáng toàn cục động bằng mạng nơ-ron đa nền tảng đầu tiên trên thế giới - và công bố giải pháp này hiện đã được mở mã nguồn hoàn toàn. Được xây dựng trên cơ chế suy luận mạng nơ-ron theo thời gian thực, NDGI vượt qua những hạn chế của phương pháp tiền xử lý ngoại tuyến truyền thống, cho phép phản hồi thời gian thực đối với mọi yếu tố trong môi trường động. Trong lần ra mắt này, MagicDawn đã hợp tác với IP game Roco Kingdom nhằm nâng cấp hiệu ứng ánh sáng trong trò chơi, đồng thời phối hợp cùng Arm để tối ưu hóa sâu khả năng suy luận AI trên GPU di động. Với việc NDGI được mở mã nguồn, các nhà phát triển trên toàn thế giới có thể tiếp cận đầy đủ giải pháp và bộ công cụ liên quan.

NIZHAN FUTURE

Nizhan Future, tựa game bắn súng PVE do J3 Studio thuộc Tencent TiMi Studio Group phát triển, đã ra mắt tại Trung Quốc đại lục vào tháng 1 năm 2026. Tại SPARK 2026, trò chơi đã công bố lộ trình phát triển tương lai: Hợp tác IP cùng Langlang Mountain's Little Monster và Borderlands, đồng thời hé lộ kế hoạch giới thiệu nội dung chiến đấu ngoài không gian. Hiện trò chơi mới chỉ phát hành tại Trung Quốc đại lục.

Tides of Annihilation

Tại SPARK 2026, Eclipse Glow Games thông báo Tides of Annihilation sẽ tổ chức sự kiện trải nghiệm trực tiếp đầu tiên vào mùa hè năm nay. Đồng thời, studio cũng công bố video trình diễn công nghệ mới, giới thiệu chi tiết mối quan hệ hợp tác kỹ thuật chuyên sâu với Unreal Engine và NVIDIA - bao gồm quy trình CPU/GPU được tinh chỉnh, tối ưu hóa dựa trên Nanite cho các trận chiến "Giant Knight", cùng công nghệ dò tia đường đi (path tracing) của NVIDIA với tối ưu hóa ở cấp độ trình điều khiển. Tides of Annihilation hiện đang được phát triển cho PC thông qua Steam và Epic Games Store, đồng thời sẽ phát hành trên Xbox và PlayStation.

Warframe

Tựa game bắn súng khoa học viễn tưởng kinh điển Warframe đã chính thức công bố tại sự kiện rằng bản cập nhật mới mang tên Jade Shadows: Constellations sẽ sớm ra mắt. Sự kiện cũng trình chiếu một phim hoạt hình ngắn khai thác sâu phần cốt truyện của bản cập nhật này.

SPARK 2026 nhấn mạnh cách Tencent Games tiếp tục thúc đẩy tương lai của giải trí tương tác thông qua đổi mới công nghệ, mở rộng trải nghiệm IP toàn cầu và trải nghiệm nhập vai chất lượng cao kết nối cộng đồng game thủ trên toàn thế giới, cả trong lẫn ngoài trò chơi.

