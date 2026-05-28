Tencent Games Lansir 45 Pengumuman Spektakuler di SPARK 2026, Tegaskan Masa Depan Gaming Generasi Berikutnya

SPARK 2026 juga menjadi ajang yang mempertemukan gamer baru dan berpengalaman untuk merayakan kreativitas, inovasi, dan masa depan industri game yang terus berkembang berkat kemajuan teknologi, serta membahas strategi jangka panjang Tencent Games. Fokus utama Tencent Games mencakup ekspansi portofolio IP global dan pengalaman bermain yang semakin imersif, baik di dalam maupun di luar game, bagi pemain di seluruh dunia.

Berikut sejumlah sorotan utama dari ajang SPARK 2026:

Arcane Immersive Show

Pengalaman interaktif live pertama di dunia dari League of Legends kini resmi hadir di Shanghai. Pertunjukan ini diawasi langsung oleh Riot Games dan diproduksi bersama Tencent Video, Tencent Games, Shanghai Media Group (SMG) Live, serta Wajijiwa Entertainment. Proyek ini juga digarap bersama perusahaan immersive theatre ternama dunia, Punchdrunk. Selama 120 menit, penonton dapat menjelajahi replika Piltover dan Zaun berukuran besar, mengikuti perjalanan karakter Jinx maupun Vi dari dekat, hingga menikmati lebih dari 30 lagu live termasuk "Enemy". Tiket pertunjukan hingga 31 Agustus kini telah tersedia di Trip.com. Lebih dari 100 pertunjukan tambahan telah disiapkan sepanjang musim panas tahun ini.

Arena Breakout: Infinite

Di SPARK 2026, Arena Breakout: Infinite menampilkan Season 5: Distortion yang telah tersedia saat ini. Lewat update tersebut, mode Distorted Valley hadir dengan empat kemampuan unik untuk operator, begitu pula dengan mode PvE No Man's Land, Warlord Tournament, hingga Boss Rally. Tencent Games menyebut Season 5: Distortion sebagai pembaruan paling revolusioner sepanjang perjalanan game tersebut. Arena Breakout: Infinite merupakan tactical extraction shooter dengan taruhan tinggi. Pemain harus bertarung, menjarah, dan bertahan hidup atau kehilangan semuanya. Visual realistis, audio imersif, dan pertempuran PvPvE intens menjadi daya tarik utamanya.

Arma Reforger

Arma Reforger merupakan military simulator sandbox game dari Bohemia Interactive yang kini hadir dengan Versi 1.6, menawarkan single-player campaign bertajuk "Operation Omega". Versi tersebut juga menambahkan map gratis terbaru bernama "Kolguyev" dengan medan berat untuk PvP maupun PvE. Dalam Versi 1.7 yang segera dirilis, faksi baru FIA Resistance akan tersedia bagi pemain.

Animula Nook

Animula Nook, fantasy life sim bergaya Lilliput, telah mencatat lebih dari delapan juta praregistrasi global menjelang peluncuran resminya. Di ajang SPARK 2026, Tencent memperkenalkan Insoul, ras baru dari Minies, untuk fase tes berikutnya. Pembaruan besar juga dilakukan pada sistem aksi, sosial, dan memori milik karakter Minies. Game ini akan meluncur di PC, PS5, dan Switch 2, serta segera mendukung macOS. Praregistrasi telah dibuka melalui situs resmi Animula Nook: https://animulanook.com/en/.

Call of Duty: Mobile

Di SPARK 2026, Call of Duty: Mobile mengumumkan kolaborasi besar dengan Persona 5 Royal pada Juli mendatang. Tim pengembang juga terus melakukan optimalisasi sistem matchmaking dan pengalaman pengguna, sekaligus menghadirkan rangkaian event komunitas secara offline di Tiongkok sepanjang musim panas tahun ini.

Chaos Zero Nightmare

Game kartu roguelite deck-building bertema cosmic dark fantasy ini akan resmi meluncur di Tiongkok daratan pada 28 Mei. Game ini dikembangkan oleh SUPER CREATIVE, studio di bawah naungan Smilegate, serta diterbitkan oleh Tencent Games. Pemain di Tiongkok akan memperoleh akses awal eksklusif untuk karakter Fei yang terinspirasi mistisisme Timur. Pemain juga dapat membangun custom deck sendiri dengan berbagai konten gameplay baru yang dirilis bersamaan.

CONTROL Resonant

Dikembangkan oleh studio asal Finlandia, Remedy Entertainment, CONTROL Resonant merupakan action RPG yang segera meluncur di PC dan konsol pada 2026. Sebagai game dari Remedy dengan lokalisasi terlengkap sejauh ini, CONTROL Resonant akan menghadirkan sulih suara, antarmuka, dan subtitle penuh dalam Bahasa Mandarin Sederhana. Pemain akan berperan sebagai Dylan Faden dan menjelajahi Manhattan yang telah berubah akibat invasi kekuatan kosmik yang merombak realitas, gravitasi, dan hukum alam. Pemain juga dapat menjelajahi lingkungan surreal, menggunakan kemampuan supernatural, mengembangkan gaya bermain sendiri, hingga memanfaatkan senjata unik bernama Aberrant.

Cosmo Tales

Game bergenre retro sci-fi shooter terbaru, Cosmo Tales, resmi mengumumkan jadwal peluncuran Early Access pada September mendatang. Dalam game ini, pemain akan menggunakan kendaraan yang terinspirasi dari mobil legendaris Škoda 1203 untuk menjelajahi semesta yang sangat menarik dalam petualangan kosmik dan pertempuran intens.

DayZ

Game bergenre open-world survival classic dari Bohemia Interactive ini mengumumkan ekspansi terbaru bertajuk "Badlands". Ekspansi tersebut menghadirkan lingkungan frontier baru sekaligus map terbesar dalam sejarah DayZ dengan luas mencapai 267 kilometer persegi.

Delta Force

Di SPARK 2026, Delta Force resmi mengumumkan kolaborasi dengan Jingdezhen Imperial Kiln Institute untuk menghadirkan salah satu porselen paling ikonik di Tiongkok ke dalam dunia tactical shooter. Lewat kolaborasi ini, berbagai porselen langka dari era kiln akan direkonstruksi secara digital sebagai item koleksi "Big Red" di dalam game. Salah satu koleksi yang pertama hadir adalah Ducktor Sui, replika tempat dupa berbentuk bebek dari era Kaisar Ming Chenghua yang menjadi ikon institusi tersebut. Kolaborasi ini membawa nilai-nilai seni, sejarah, dan semangat budaya Jingdezhen ke dunia interaktif Delta Force, sekaligus memperkenalkan warisan porselen Tiongkok kepada komunitas gamer global dalam format digital.

Digital Jingdezhen

Tencent Games bersama Tencent SSV Digital Culture Lab, Jingdezhen Municipal Bureau of Culture and Tourism, Jingdezhen Imperial Kiln Institute, serta Jingdezhen Municipal Office for World Heritage Nomination and Conservation resmi memperkenalkan Digital Jingdezhen: Porcelain Craft Adventure di ajang SPARK 2026.

Sebagai simulation game pertama yang meraih lisensi resmi dengan tema industri porselen, Digital Jingdezhen menghadirkan kembali kejayaan industri porselen tradisional Jingdezhen, lengkap dengan seluruh proses pembuatan keramik buatan tangan. Melalui gameplay imersif, pemain akan memulai perjalanan sebagai murid magang hingga menjadi pemilik kiln master. Pemain harus mengelola sumber daya, memperluas kapasitas produksi, membuka teknologi baru, serta mengoleksi hampir 100 mahakarya terkenal dari berbagai dinasti. Game ini menawarkan eksplorasi mengenai evolusi industri porselen Jingdezhen selama lebih dari seribu tahun.

Menariknya, game tersebut menggunakan rangkaian data AI multimodal yang dikembangkan khusus untuk proyek "Jingdezhen Handicraft Porcelain Industry Sites". Teknologi AI modern seperti digital human berbasis AI dan konten 3D buatan AI juga turut digunakan. Digital Jingdezhen: Porcelain Craft Adventure segera meluncur di Tiongkok daratan pada Triwulan III- 2026.

Era of Ascendancy

Era of Ascendancy merupakan RPG cultivation bergaya seni tinta Tiongkok yang menawarkan kebebasan penuh bagi pemain untuk menentukan jalan hidup dan cerita mereka sendiri. Di SPARK 2026, Tencent memperkenalkan dua sistem baru dalam game tersebut. Pertama, Dark Cultivation, jalur terlarang yang dapat ditempuh pemain untuk merebut cultivation milik karakter lain melalui kemampuan Devour, namun dengan risiko besar. Sistem kedua, Mystic Extraction, mode Bagua Realm dengan tiga lapisan tantangan berbeda. Pemain harus memecahkan Bagua Seal, melewati Five Elements Three Realms, hingga menghancurkan Yin-Yang Seal untuk menghadapi guardian terakhir demi memperoleh harta yang paling langka. Saat ini, Era of Ascendancy hanya tersedia di Tiongkok daratan.

Everwind

Pixel sandbox game yang paling dinantikan, Everwind, resmi membuka Early Access pada 18 Maret lalu dengan dukungan lokalisasi penuh Bahasa Mandarin. Tim khusus di Tiongkok akan mengumpulkan masukan dari gamer lokal guna mempercepat optimalisasi sekaligus mengembangkan konten yang relevan untuk komunitas pemain Tiongkok. Selain itu, berbagai easter egg eksklusif bagi pemain Tiongkok juga disiapkan di dalam game.

Just Dance: Party

Just Dance: Party merupakan versi mobile terbaru dari franchise populer di dunia, Just Dance. Game ini memanfaatkan teknologi motion capture berbasis kamera di perangkat seluler sehingga pemain dapat menari kapan saja dan di mana saja bersama teman maupun komunitas lain. Cukup menggunakan kamera depan ponsel pintar, pemain bisa menikmati pengalaman full-body dance yang lebih imersif di berbagai situasi. Pemain baru maupun dancer berpengalaman dapat menikmati ritme musik sambil menjaga kebugaran tubuh dan terhubung lewat pengalaman sosial. Just Dance: Party dijadwalkan meluncur di Tiongkok daratan pada 2 Juli mendatang.

MagicDawn

MagicDawn memperkenalkan NDGI (Neural Dynamic Global Illumination), solusi neural dynamic global illumination pertama di dunia yang dapat digunakan di berbagai platform, sekaligus mengumumkan bahwa teknologi tersebut kini tersedia dalam versi open-source. Dengan inferensi real-time neural network, NDGI berhasil mengatasi keterbatasan metode offline pre-computation sehingga mampu menghadirkan respons pencahayaan real-time untuk seluruh elemen secara menarik. Untuk demo peluncurannya, MagicDawn bekerja sama dengan Roco Kingdom guna meningkatkan kualitas pencahayaan di dalam game. MagicDawn juga berkolaborasi dengan Arm dalam optimalisasi inferensi AI mendalam untuk GPU mobile. Dengan status open-source, pihak pengembang di seluruh dunia kini dapat mengakses solusi lengkap dan toolchain NDGI.

NIZHAN FUTURE

Nizhan Future, PvE shooter game yang dikembangkan J3 Studio di bawah Tencent TiMi Studio Group, resmi meluncur di Tiongkok daratan pada Januari 2026. Di ajang SPARK 2026, game ini meluncurkan roadmap terbaru, termasuk kolaborasi IP bersama Langlang Mountain's Little Monster dan Borderlands, serta rencana untuk menghadirkan konten pertempuran luar angkasa ke dalam game. Nizhan Future saat ini hanya tersedia di Tiongkok daratan.

Tides of Annihilation

Di SPARK 2026, Eclipse Glow Games mengumumkan rencana Tides of Annihilation untuk menggelar hands-on event perdananya pada musim panas tahun ini. Pihak pengembang juga memperlihatkan video technical showcase terbaru tentang kerja sama dengan Unreal Engine dan dan NVIDIA. Kolaborasi tersebut mencakup optimalisasi CPU/GPU, teknologi Nanite untuk encounter "Giant Knight", hingga dukungan path tracing NVIDIA dengan optimalisasi level driver. Saat ini, Tides of Annihilation tengah dikembangkan untuk PC melalui Steam dan Epic Games Store, serta Xbox dan PlayStation.

Warframe

Sci-fi shooter game klasik Warframe resmi mengumumkan update bertajuk "Jade Shadows: Constellations" yang segera meluncur. Dalam showcase tersebut, pihak pengembang juga menampilkan film animasi pendek mengenai alur cerita di balik update ini.

SPARK 2026 kembali menegaskan komitmen Tencent Games dalam mendorong masa depan hiburan interaktif melalui inovasi teknologi, ekspansi pengalaman IP global, serta pengalaman gaming berkualitas tinggi yang menghubungkan komunitas gamer di seluruh dunia, baik di dalam maupun di luar game.

