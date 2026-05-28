Tencent Games ขนทัพ 45 อัปเดตใหญ่บุกงาน SPARK 2026 พร้อมเผยวิสัยทัศน์ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกมแห่งอนาคต
28 May, 2026, 09:24 CST
อัปเดตใหม่ ๆ นี้สะท้อนความมุ่งมั่นระยะยาวของ Tencent Games ในการมอบประสบการณ์ดิจิทัลอินเทอร์แอคทีฟที่เหนือชั้นให้ผู้เล่นทั่วโลก
เซินเจิ้น, จีน, 28 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- Tencent Games ประกาศเปิดตัว 45 อัปเดตครั้งสำคัญสำหรับตลาดจีนและตลาดโลกในวันนี้ ภายในงานประชุมประจำปี SPARK 2026 ครอบคลุม 3 แกนธุรกิจหลักด้วยกัน ได้แก่ การพัฒนาเกม การจัดจำหน่าย และการลงทุน ซึ่งไฮไลต์ในงานนี้มุ่งเน้นไปที่การอัปเดตระบบการเล่นและเนื้อหาภายในเกม การผนึกกำลังร่วมกับพันธมิตรเพื่อพัฒนา IP ใหม่ ๆ ที่กำลังจะเปิดตัว ตลอดจนการยกระดับประสบการณ์ภาพและเสียงแบบข้ามแพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งช่วยตอกย้ำความแข็งแกร่งของ Tencent Games ในฐานะผู้นำด้านการพัฒนา จัดจำหน่าย และให้บริการเกมในระดับสากล
งาน SPARK 2026 ในปีนี้ ถือเป็นแหล่งรวมคอมมูนิตี้เกมเมอร์ ทั้งผู้เล่นหน้าใหม่และระดับมือโปร เพื่อร่วมเฉลิมฉลองความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และก้าวต่อไปของอนาคตวงการเกมที่ขับเคลื่อนด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ตลอดจนกลยุทธ์ระยะยาวของ Tencent Games ที่มุ่งขยายพอร์ตโฟลิโอ IP ระดับโลก เพื่อมอบประสบการณ์ความบันเทิงที่เต็มอิ่มและมีคุณภาพสูงให้ผู้เล่นทั่วโลก ทั้งในโลกของเกมและมิติต่าง ๆ ที่เหนือกว่าการเล่นเกมทั่วไป
สรุปอัปเดตสำคัญจากงาน SPARK 2026
Arcane Immersive Show
เปิดฉากความมันส์อย่างเป็นทางการแล้วที่เซี่ยงไฮ้ กับปรากฏการณ์การแสดงสดรูปแบบอินเทอร์แอคทีฟจากจักรวาล League of Legends ครั้งแรกของโลก โปรเจกต์นี้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Riot Games ร่วมสร้างสรรค์โดย Tencent Video, Tencent Games, Shanghai Media Group (SMG) Live และ Wajijiwa Entertainment พร้อมจับมือกับคณะละครอิมเมอร์ซีฟชื่อดังระดับโลกอย่าง Punchdrunk ร่วมเนรมิตการแสดงสุดตระการตากรุยทางสู่โลกเสมือนจริงความยาว 120 นาที ที่จะพาทุกท่านร่วมสัมผัสฉากจำลองขนาดเท่าของจริงของเมือง Piltover และ Zaun พร้อมกระทบไหล่ Jinx และ Vi อย่างใกล้ชิด เต็มอิ่มไปกับการแสดงสดกว่า 30 บทเพลง รวมถึงเพลงฮิตอย่าง "Enemy" ทั้งนี้ เปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมรอบก่อนวันที่ 31 สิงหาคม แล้ววันนี้ผ่านทาง Trip.com พร้อมเตรียมพบกับการแสดงเวอร์ชันอัปเกรดเต็มรูปแบบอีกกว่า 100 รายการในช่วงฤดูร้อนนี้
Arena Breakout: Infinite
Arena Breakout: Infinite ร่วมจัดแสดงภายในงาน SPARK 2026 กับ Season 5: Distortion ที่มาพร้อมกับโหมดใหม่อย่าง Distorted Valley ที่มอบ 4 สกิลพิเศษให้แก่ผู้เล่น พร้อมด้วยโหมด PvE สุดท้าทายอย่าง No Man's Land, การแข่งขัน Warlord Tournament และ Boss Rally โดยซีซันนี้ถือเป็นการอัปเดตเนื้อหาครั้งใหญ่ที่สุดที่จะพลิกโฉมประสบการณ์การเล่นเกมอย่างไม่เคยมีมาก่อน ทั้งนี้ Arena Breakout: Infinite เป็นเกมยิงแนว Tactical Extraction Shooter ที่เดิมพันสูงปรี๊ด กฎเหล็กคือ สู้ ฟาร์มของ แล้วหนีออกมาให้ได้ เพราะถ้าทำไม่ได้ของก็จะหายเกลี้ยงหมดตัว ตัวเกมโดดเด่นด้วยภาพกราฟิกและระบบเสียงที่สมจริง พร้อมระบบการต่อสู้รูปแบบ PvPvE ที่ดุเดือดไร้ความปรานี ทำให้การลงพื้นที่ในแต่ละครั้งคือการเดิมพันระหว่างเกียรติยศและความล้มเหลว
Arma Reforger
Arma Reforger สุดยอดเกมแนว Sandbox จำลองการรบทางทหารระดับสมจริงจากค่าย Bohemia Interactive ประกาศอัปเดตเวอร์ชันล่าสุดอย่าง 1.6 มาพร้อมโหมดแคมเปญสำหรับผู้เล่นเดี่ยวน้องใหม่แกะกล่องในชื่อ "Operation Omega" และแผนที่ใหม่ "Kolguyev" ให้ระเบิดความมันส์กันแบบฟรี ๆ ด้วยสภาพภูมิประเทศอันทรหดเพื่อยกระดับความท้าทายในโหมดการเล่นทั้งรูปแบบ PvP และ PvE ยิ่งไปกว่านั้น ในเวอร์ชัน 1.7 ที่กำลังจะมาถึง ผู้เล่นสามารถเลือกควบคุม FIA Resistance ได้ด้วย
Animula Nook
Animula Nook เกมจำลองชีวิตในโลกแฟนตาซีสไตล์ Lilliput ประกาศความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ด้วยยอดลงทะเบียนจากผู้เล่นทั่วโลกทะลุ 8 ล้านคนไปเป็นที่เรียบร้อยก่อนการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ โดยไฮไลต์ในงาน SPARK 2026 ได้มีการเผยโฉม Insoul เผ่าพันธุ์ใหม่ของเหล่าตัวละคร Minies ที่เตรียมเปิดให้สัมผัสในการทดสอบรอบถัดไป ควบคู่ไปกับการยกระดับระบบแอ็กชัน ระบบโซเชียล และระบบความจำของเหล่า Minies ให้มีความสมจริงยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ตัวเกมเตรียมเปิดให้เล่นบนแพลตฟอร์ม PC, PS5, Switch 2 และมีแผนพัฒนาให้รองรับระบบได้ macOS ในเร็ว ๆ นี้ ผู้สนใจสามารถร่วมลงทะเบียนล่วงหน้าได้แล้ววันนี้ที่ https://animulanook.com/en/
Call of Duty: Mobile
สร้างเสียงฮือฮาภายในงาน SPARK 2026 เมื่อ Call of Duty: Mobile ประกาศบิ๊กโปรเจกต์ครั้งสำคัญร่วมกับ Persona 5 Royal ซึ่งมีกำหนดการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเดือนกรกฎาคมนี้ นอกจากนี้ ทีมผู้พัฒนายังให้คำมั่นที่จะเดินหน้าปรับปรุงระบบการจับคู่ และยกระดับประสบการณ์ของผู้เล่นอย่างต่อเนื่อง พร้อมจัดกิจกรรมออฟไลน์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในคอมมูนิตี้ผู้เล่นทั่วประเทศจีนตลอดฤดูร้อนนี้ แฟน ๆ โปรดติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิด
Chaos Zero Nightmare
Chaos Zero Nightmare เกมการ์ดแนว Roguelite Deck-building ธีมดาร์กแฟนตาซีตะลุยอวกาศ เตรียมเปิดตัวอย่างเป็นทางการวันที่ 28 พฤษภาคมนี้ ที่จีนแผ่นดินใหญ่ ผลงานการพัฒนาโดย SUPER CREATIVE สตูดิโอในเครือผู้พัฒนาเกมอย่าง Smilegate และจัดจำหน่ายโดย Tencent Games โดยผู้เล่นชาวจีนจะได้สัมผัสประสบการณ์เอ็กซ์คลูซีฟก่อนใครกับ Fei ตัวละครใหม่ที่เปี่ยมไปด้วยกลิ่นอายความลี้ลับแห่งโลกตะวันออก พร้อมสนุกไปกับการวางกลยุทธ์จัดสำรับการ์ดสุดแกร่งในสไตล์ของตัวเอง ไปจนถึงคอนเทนต์และระบบการเล่นใหม่ ๆ อีกมากมายที่จะเปิดตัวพร้อมกัน
CONTROL Resonant
CONTROL Resonant เกมแนว Action RPG จากสตูดิโอสัญชาติฟินแลนด์อย่าง Remedy Entertainment เตรียมประกาศปักหมุดเปิดตัวบนแพลตฟอร์ม PC และคอนโซลภายในปี 2569 นี้ โดย CONTROL Resonant ถือเป็นผลงานที่ปรับเนื้อหาให้เข้ากับท้องถิ่นมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาของทาง Remedy ด้วยการรองรับทั้งเสียงพากย์ อินเทอร์เฟซ และซับไตเติลภาษาจีนตัวย่อแบบจัดเต็ม ผู้เล่นจะได้สวมบทบาทเป็น Dylan Faden ออกสำรวจเกาะแมนแฮตตันในรูปลักษณ์ใหม่ หลังถูกกองกำลังลึกลับจากต่างดาวรุกรานจนทำให้มิติความจริง แรงโน้มถ่วง และกฎแห่งธรรมชาติผิดเพี้ยนไป ร่วมออกเดินทางผ่านสภาพแวดล้อมสุดเหนือจินตนาการ ฝึกฝนพลังเหนือธรรมชาติอันทรงพลัง พร้อมดีไซน์รูปแบบการเล่นเฉพาะตัวด้วยระบบพัฒนาตัวละครที่ล้ำลึก และควบคุม Aberrant อาวุธสุดล้ำที่เปลี่ยนรูปร่างได้อย่างอิสระ
Cosmo Tales
Cosmo Tales เกมยิงแนวเรโทรไซไฟที่หลายคนรอคอย ประกาศกำหนดการเปิดช่วง Early Access อย่างเป็นทางการในเดือนกันยายนนี้ โดยผู้เล่นจะได้เปิดประสบการณ์ด้วยการขับขี่ยานพาหนะที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากรถสุดคลาสสิกอย่าง Škoda 1203 พร้อมลุยจักรวาลอันกว้างใหญ่เพื่อเริ่มต้นสำรวจห้วงอวกาศและสัมผัสการต่อสู้สุดระทึก
DayZ
DayZ เกมแนวเอาชีวิตรอดแบบ Open-world ระดับตำนานจากค่าย Bohemia Interactive ประกาศเปิดตัวภาคเสริมใหม่ล่าสุดในชื่อ "Badlands" เผยพรมแดนแห่งการเอาชีวิตรอดผืนใหม่ที่จะมาสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับตัวเกม ด้วยการเป็นแผนที่ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาของ DayZ ครอบคลุมพื้นที่รวมกว้างใหญ่ถึง 267 ตารางกิโลเมตร
Delta Force
Delta Force ได้ประกาศจับมือครั้งสำคัญอย่างเป็นทางการกับสถาบันเตาเผาหลวงจิ่งเต๋อเจิ้น (Jingdezhen Imperial Kiln Institute) ภายในงาน SPARK 2026 เพื่อร่วมสืบสานหนึ่งในมรดกทางวัฒนธรรมเครื่องกระเบื้องอันเป็นเอกลักษณ์ของจีน เข้าสู่จักรวาลเกมยิงแนว Tactical Shooter ระดับโลก ความร่วมมือในครั้งนี้จะนำเครื่องกระเบื้องชิ้นเอกที่หาชมได้ยากจากเตาเผาหลวง มาเนรมิตให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลเพื่อเป็นไอเทมสะสมระดับ "Big Red" ภายในเกม ประเดิมชิ้นแรกด้วย Ducktor Sui กระถางธูปโบราณรูปเป็ดเคลือบสามสีจากยุคจักรพรรดิเฉิงฮว่าแห่งราชวงศ์หมิง ซึ่งเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมชิ้นสำคัญของสถาบันฯ การผนึกกำลังกันในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดงานฝีมือ ประวัติศาสตร์ และจิตวิญญาณทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของเมืองจิ่งเต๋อเจิ้น สู่โลกอินเทอร์แอคทีฟของ Delta Force พร้อมเปิดโอกาสให้คอมมูนิตี้ผู้เล่นทั่วโลกได้ร่วมค้นหาและสะสมมรดกตกทอดสุดล้ำค่าของจีนในรูปแบบดิจิทัล
Digital Jingdezhen
ภายในงานได้มีการเปิดตัว Digital Jingdezhen: Porcelain Craft Adventure อย่างเป็นทางการ ซึ่งถือเป็นเกมแนวจำลองสถานการณ์ที่ได้รับลิขสิทธิ์ถูกต้องเป็นครั้งแรกของวงการเครื่องกระเบื้อง โปรเจกต์นี้เกิดจากความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่าง Tencent Games, Tencent SSV Digital Culture Lab, สำนักวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเมืองจิ่งเต๋อเจิ้น, สถาบันเตาเผาหลวงจิ่งเต๋อเจิ้น และสำนักงานเสนอชื่อและอนุรักษ์มรดกโลกเมืองจิ่งเต๋อเจิ้น
Digital Jingdezhen: Porcelain Craft Adventure ได้ชุบชีวิตโลกอันรุ่งเรืองของแหล่งผลิตเครื่องกระเบื้องตามตำรับดั้งเดิมของเมืองจิ่งเต๋อเจิ้นขึ้นมาอีกครั้ง พร้อมถ่ายทอดทุกกระบวนการรังสรรค์เครื่องกระเบื้องทำมืออย่างประณีตครบทุกขั้นตอน ผ่านระบบการเล่นที่มอบประสบการณ์สมจริง โดยผู้เล่นจะเริ่มไต่เต้าจากการเป็นเด็กฝึก จนก้าวขึ้นสู่การเป็นเจ้าของโรงเตาเผาระดับปรมาจารย์ ซึ่งต้องบริหารจัดการทรัพยากร ขยายกำลังการผลิต ปลดล็อกเทคโนโลยีใหม่ ๆ และสะสมงานเซรามิกชิ้นเอกที่มีชื่อเสียงโด่งดังเกือบ 100 ชิ้นจากหลายยุคหลายสมัย ตัวเกมพร้อมจะพาทุกคนร่วมย้อนเวลาไปสัมผัสวิวัฒนาการอันยาวนานนับพันปีของอุตสาหกรรมเครื่องกระเบื้องเมืองจิ่งเต๋อเจิ้นอย่างเต็มอิ่ม
นอกจากนี้ ตัวเกมยังพัฒนาขึ้นบนชุดข้อมูล AI แบบมัลติโมดอล ที่จัดทำขึ้นสำหรับ "แหล่งอุตสาหกรรมเครื่องกระเบื้องทำมือแห่งเมืองจิ่งเต๋อเจิ้น" โดยเฉพาะ ทั้งยังอาศัยเทคโนโลยี AI อันก้าวล้ำสำหรับอุตสาหกรรมเกม อาทิ มนุษย์ดิจิทัลที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการสร้างคอนเทนต์ 3 มิติด้วยระบบ AI ทั้งนี้ Digital Jingdezhen: Porcelain Craft Adventure มีกำหนดการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในจีนแผ่นดินใหญ่ ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2569 นี้
Era of Ascendancy
Era of Ascendancy เป็นเกมแนว Cultivation RPG แบบฟรีฟอร์มที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับภาพวาดหมึกจีน ที่เปิดโอกาสให้ผู้เล่นลิขิตเส้นทางและเขียนตำนานของตนเองได้อย่างไร้ขีดจำกัด โดยภายในงาน SPARK 2026 ได้มีการเผยโฉม 2 ระบบใหม่ล่าสุด ได้แก่ Dark Cultivation เส้นทางสายมืดสุดท้าทายที่มาพร้อมความสามารถในการ Devour หรือกลืนกิน เพื่อช่วงชิงพลังของผู้อื่น ซึ่งต้องแลกมาด้วยความเสี่ยง และระบบ Mystic Extraction ดินแดนปากั้วความท้าทาย 3 ระดับขั้น ที่ผู้เล่นต้องทลายผนึกปากั้ว ฝ่าด่านเบญจธาตุและสามภพ ก่อนจะไปทำลายผนึกหยินหยางเพื่อเผชิญหน้ากับบอสผู้พิทักษ์ในการชิงขุมทรัพย์ล้ำค่า ทั้งนี้ ตัวเกมเปิดให้เล่นเฉพาะในจีนแผ่นดินใหญ่เท่านั้นในขณะนี้
Everwind
Everwind เกมแนว Pixel Sandbox ที่หลายคนตั้งตารอ ได้เปิดฉากช่วง Early Access ไปเมื่อวันที่ 18 มีนาคมที่ผ่านมา พร้อมรองรับภาษาจีนอย่างเต็มรูปแบบ นอกจากนี้ ภายในงานได้เปิดเผยว่ามีการจัดตั้งทีมงานเฉพาะกิจในจีน เพื่อทำหน้าที่รวบรวมฟีดแบ็กจากผู้เล่นชาวจีน และนำมาพัฒนาตัวเกมให้ตอบโจทย์ ทั้งยังเตรียมเพิ่มคอนเทนต์เอ็กซ์คลูซีฟสำหรับคอมมูนิตี้ชาวจีนโดยเฉพาะ ยิ่งไปกว่านั้น ตัวเกมยังได้ซ่อน Easter Egg สุดพิเศษเอาไว้ให้ผู้เล่นชาวจีนได้ไปร่วมค้นหาภายในเกมอีกด้วย
Just Dance: Party
Just Dance: Party คือเกมมือถือภาคใหม่ล่าสุดจากแฟรนไชส์ที่โด่งดังไปทั่วโลกอย่าง Just Dance พร้อมมอบประสบการณ์ปาร์ตี้เท้าไฟที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานให้ผู้เล่นเปิดเวทีได้ทุกที่ ตัวเกมชูจุดเด่นด้วยการใช้เทคโนโลยีจับการเคลื่อนไหวผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ ให้ผู้เล่นโชว์สเต็ปแดนซ์ได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่ว่าจะเต้นกับกลุ่มเพื่อนหรือเปิดศึกดวลกับเหล่านักเต้นคนอื่น ๆ เพื่อระเบิดพลังความสนุกไปกับเสียงเพลงและการเต้นอย่างลื่นไหล เพียงแค่ใช้กล้องหน้าของสมาร์ตโฟน ผู้เล่นก็สามารถเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การเต้นที่จับจังหวะแบบเต็มตัวได้อย่างสมจริงในทุกสถานที่ ไม่ว่าจะเป็นนักเต้นมือใหม่หรือระดับมือโปร ทุกคนก็สามารถสนุกสนานไปพร้อมออกกำลังกาย และสานสัมพันธ์กับเพื่อน ๆ ผ่านฟีเจอร์โซเชียลได้อย่างไร้รอยต่อ โดย Just Dance: Party มีกำหนดการเปิดตัววันที่ 2 กรกฎาคมนี้ ในจีนแผ่นดินใหญ่
MagicDawn
MagicDawn ได้เปิดตัวโซลูชันจัดแสงแบบไดนามิกผ่านโครงข่ายประสาทเทียมข้ามแพลตฟอร์มรายแรกของโลกอย่าง NDGI (Neural Dynamic Global Illumination) พร้อมประกาศเปิดเป็นโอเพนซอร์สแล้ววันนี้ โดย NDGI อาศัยอินเทอร์เฟซอนุมานโครงข่ายประสาทเทียมแบบเรียลไทม์ ซึ่งเข้ามาทลายขีดจำกัดของการคำนวณแสงล่วงหน้าแบบออฟไลน์ ส่งผลให้ทุกองค์ประกอบเคลื่อนไหวภายในฉากสามารถตอบสนองต่อแสงเงาได้อย่างสมจริงแบบเรียลไทม์ ทั้งนี้ MagicDawn ได้ประเดิมจับมือกับ IP เกมดังอย่าง Roco Kingdom เพื่อยกระดับมิติแสงเงาในเกมให้ตระการตายิ่งขึ้น พร้อมร่วมมือกับ Arm ในการปรับแต่งระบบอนุมาน AI เชิงลึกให้ทำงานร่วมกับ GPU บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และการที่ NDGI เปิดโอเพนซอร์ส จะช่วยให้นักพัฒนาทั่วโลกสามารถเข้าถึงโซลูชันและชุดเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบนี้ได้อย่างเต็มที่
NIZHAN FUTURE
Nizhan Future เกมยิงแนว PvE จากค่าย J3 Studio ในเครือ Tencent TiMi Studio Group ซึ่งได้เปิดตัวในจีนแผ่นดินใหญ่ไปแล้วเมื่อเดือนมกราคม 2569 ที่ผ่านมา เกมนี้ได้ร่วมฉายภาพความสำเร็จในงาน SPARK 2026 พร้อมเผยแผนพัฒนาในอนาคต โดยไฮไลต์สำคัญอยู่ที่การเตรียมจัดโปรเจกต์ใหญ่ร่วมกับ IP ดังอย่าง Langlang Mountain's Little Monster และ Borderlands รวมถึงแผนเพิ่มเนื้อหาการต่อสู้สุดระทึกในห้วงอวกาศ ปัจจุบันตัวเกมยังคงเปิดให้บริการเฉพาะในจีนแผ่นดินใหญ่
Tides of Annihilation
Eclipse Glow Games ประกาศภายในงาน SPARK 2026 โดยเตรียมเปิดโอกาสให้ผู้เล่นได้สัมผัสตัวเกม Tides of Annihilation เป็นครั้งแรกในช่วงฤดูร้อนนี้ พร้อมกันนี้ยังได้ส่งวิดีโอโชว์ศักยภาพทางเทคโนโลยี เผยให้เห็นความร่วมมือทางวิศวกรรมอย่างล้ำลึกร่วมกับ Unreal Engine และ NVIDIA ไม่ว่าจะเป็นการยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของ CPU/GPU, การดึงเทคโนโลยี Nanite มาช่วยประมวลผลในฉากปะทะกับ "Giant Knight" ตลอดจนอัลกอริทึม NVIDIA Path Tracing ที่ได้รับการปรับแต่งลึกถึงระดับไดรเวอร์ ทั้งนี้ Tides of Annihilation กำลังเดินหน้าพัฒนาเพื่อรองรับแพลตฟอร์ม PC ทั้งบน Steam และ Epic Games Store เช่นเดียวกับ Xbox และ PlayStation
Warframe
Warframe เกมยิงแนวไซไฟสุดคลาสสิก ประกาศข่าวดีกลางงานว่า อัปเดตเนื้อหาใหม่อย่าง Jade Shadows: Constellations นั้นเตรียมจะเปิดตัวในเร็ว ๆ นี้ พร้อมฉายภาพยนตร์แอนิเมชันสั้นสุดพิเศษพาดำดิ่งสู่ปูมหลังเรื่องราวอัปเดตนี้ด้วย
ทั้งนี้ SPARK 2026 ได้ตอกย้ำให้เห็นวิสัยทัศน์ของ Tencent Games ในการเป็นผู้ขับเคลื่อนอนาคตของอุตสาหกรรมความบันเทิงอินเทอร์แอคทีฟ โดยอาศัยนวัตกรรมเทคโนโลยีอันล้ำสมัย เดินหน้าขยายพอร์ตโฟลิโอ IP ดังระดับโลก พร้อมมอบประสบการณ์คุณภาพสูงที่เต็มอิ่มเหนือจินตนาการ เพื่อเชื่อมโยงคอมมูนิตี้คนรักเกมจากทั่วทุกมุมโลกเข้าด้วยกัน ทั้งในโลกของเกมและมิติอื่น ๆ ที่เหนือกว่าการเล่นเกม
