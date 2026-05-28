Tencent Games Tampilkan Pengalaman Pemain Masa Depan dengan 45 Kemas Kini Utama di SPARK 2026

Kemas kini baharu menyerlahkan komitmen jangka panjang Tencent Games dalam menyediakan pengalaman digital interaktif termaju kepada pengguna seluruh dunia

SHENZHEN, China, 28 Mei 2026 /PRNewswire/ -- Tencent Games berkongsi 45 kemas kini utama untuk pasaran China dan juga pasaran global hari ini di persidangan SPARK 2026 tahunan. Dalam tiga kategori utama - Pembangunan, Penerbitan dan Pelaburan - acara itu mengetengahkan kemas kini tatamain dan kandungan utama, kerjasama IP baharu yang akan datang serta pengalaman audio-visual silang platform dikuasakan oleh inovasi teknologi, sekali gus memperkukuh kedudukan Tencent Games sebagai peneraju global dalam pembangunan, penerbitan dan operasi permainan video.

SPARK 2026 tahun ini menghimpunkan komuniti pemain baharu dan juga pemain veteran untuk meraikan kreativiti, inovasi dan masa depan permainan video yang terus berkembang, dibentuk oleh kemajuan teknologi dan strategi jangka panjang Tencent Games yang memfokuskan pengembangan portfolio IP global serta penyampaian pengalaman berkualiti tinggi dan imersif di dalam dan luar permainan kepada pemain seluruh dunia.

Berikut ialah gambaran ringkas mengenai kemas kini utama daripada SPARK 2026:

Arcane Immersive Show

Pengalaman interaktif secara langsung League of Legends pertama dunia kini dipentaskan di Shanghai. Diselia oleh Riot Games dan diterbitkan bersama Tencent Video, Tencent Games, Shanghai Media Group (SMG) Live dan Wajijiwa Entertainment, persembahan itu turut dihasilkan bersama syarikat teater imersif terkenal dunia, Punchdrunk. Dalam tempoh 120 minit, penonton boleh meneroka set bersaiz sebenar Piltover dan Zaun, mengikuti Jinx atau Vi secara dekat serta menikmati lebih 30 lagu secara langsung termasuk "Enemy". Tiket untuk menikmati persembahan sebelum 31 Ogos kini dijual di Trip.com dengan lebih 100 persembahan dinaik taraf menanti pengunjung sepanjang musim panas ini.

Arena Breakout: Infinite

Arena Breakout: Infinite dipamerkan di SPARK 2026 dengan Season 5: Distortion tersedia ketika ini, dilancarkan dengan mod Distorted Valley, memberikan operator dengan empat kebolehan unik, selain mod PvE No Man's Land, Warlord Tournament dan Boss Rally. Musim tersebut menjanjikan kemas kini kandungan paling transformatif dalam permainan berkenaan setakat ini. Arena Breakout: Infinite ialah permainan tembak-menembak pengekstrakan taktikal berisiko tinggi - lawan, rampas dan ekstrak, atau hapuskan kesemuanya. Menerusi visual realistik, bunyi yang seakan-akan bunyi sebenar dan pertempuran PvPvE yang sangat mencabar, setiap serbuan menjadi perjudian antara kegemilangan dan kehancuran.

Arma Reforger

Permainan sandbox simulator ketenteraan autentik Arma Reforger daripada Bohemia Interactive mengumumkan Version 1.6 terkini yang memperkenalkan pengalaman kempen pemain tunggal khas yang digelar "Operation Omega". Ia turut menampilkan peta baharu percuma "Kolguyev" yang menawarkan rupa muka bumi mencabar untuk senario PvP dan PvE unik. Selain itu, Version 1.7 akan datang pula akan menjadikan FIA Resistance sebagai puak pejuang yang baru boleh dimainkan.

Animula Nook

Animula Nook, permainan simulasi kehidupan fantasi Lilliput, telah melepasi angka 8 juta pendaftaran di peringkat global sebelum pelancaran rasminya. Dipaparkan di SPARK 2026, Insoul - kaum baharu Minies - diperkenalkan untuk ujian seterusnya, berserta peningkatan besar terhadap sistem aksi, sosial dan memori Minies. Permainan itu dirancang untuk PC, PS5, Switch 2 dan dalam masa terdekat bakal menyokong macOS. Pradaftar sekarang di https://animulanook.com/en/ !

Call of Duty: Mobile

Di SPARK 2026, Call of Duty: Mobile mengumumkan satu kerjasama besar dengan Persona 5 Royal pada Julai ini. Pasukan pembangunan turut menjanjikan ciri pengoptimuman berterusan pada sistem pemadanan dan pengalaman pengguna, selain rangkaian acara komuniti luar talian di China sepanjang musim panas ini. Nantikan perkembangannya!.

Chaos Zero Nightmare

Permainan kad bina dek roguelite fantasi gelap kosmik, Chaos Zero Nightmare akan dilancarkan secara rasmi pada 28 Mei di tanah besar China. Permainan itu dibangunkan oleh SUPER CREATIVE, sebuah studio di bawah pembangun permainan Smilegate, dan diterbitkan oleh Tencent Games. Pemain China akan mendapat pengalaman akses awal eksklusif Fei, watak yang mendalami mistik Timur. Pemain boleh membina dek tersuai berkuasa mereka sendiri, dengan pelbagai kandungan tatamain baharu dilancarkan secara serentak.

CONTROL Resonant

Dibangunkan oleh studio Finland, Remedy Entertainment, CONTROL Resonant ialah RPG aksi yang bakal dilancarkan melalui PC dan konsol pada tahun 2026. Sebagai permainan setempat Remedy yang paling meluas setakat ini, CONTROL Resonant akan datang bakal menampilkan alih suara, antara muka dan sari kata bahasa Cina Ringkas yang lengkap. Pemain akan memainkan peranan Dylan Faden dan meneroka Manhattan yang telah berubah apabila kuasa kosmik yang menyerang memutarbelitkan realiti, graviti dan hukum alam. Jelajahi persekitaran luar realiti, kuasai kebolehan sakti yang hebat, bentuk gaya main anda sendiri melalui perkembangan watak yang mendalam dan gunakan senjata pengubah bentuk yang dikenali sebagai Aberrant.

Cosmo Tales

Permainan tembak-menembak sains fiksyen retro akan datang, Cosmo Tales, mengumumkan secara rasmi bahawa Akses Awalnya akan dilancarkan pada September ini. Dalam permainan itu, pemain akan memandu kenderaan yang diinspirasikan oleh Škoda 1203 yang terkenal bagi menyelami alam semesta yang meriah untuk mengalami pengembaraan penerokaan kosmik dan pertempuran sengit.

DayZ

Permainan klasik ikhtiar hidup dunia terbuka DayZ daripada Bohemia Interactive mengumumkan pengembangan "Badlands" baharu. Pengembangan ini akan memperkenalkan persekitaran perbatasan serba baharu dan menandakan peta terbesar DayZ setakat ini, merangkumi kawasan seluas 267 kilometer persegi.

Delta Force

Di SPARK 2026, Delta Force mengumumkan secara rasmi kerjasamanya dengan Jingdezhen Imperial Kiln Institute bagi membawakan salah satu tradisi porselin China paling ikonik ke dalam dunia penembak taktikal globalnya. Melalui kerjasama ini, khazanah porselin tanur imperial yang jarang ditemui akan dicipta semula secara digital sebagai barang koleksi "Big Red" dalam permainan, bermula dengan Ducktor Sui, bekas pembakar setanggi berbentuk itik sancai Ming Chenghua yang dibaik pulih dan salah satu ikon budaya utama institut berkenaan. Kerjasama ini dirangka untuk menterjemahkan mutu kerja, sejarah dan semangat budaya Jingdezhen ke dalam dunia interaktif Delta Force bagi membolehkan komuniti pemain global menemui dan mengumpul khazanah porselin pusaka turun-temurun China dalam bentuk digital baharu.

Digital Jingdezhen

Digital Jingdezhen: Porcelain Craft Adventure, dibangunkan bersama Tencent Games, Tencent SSV Digital Culture Lab, Biro Kebudayaan dan Pelancongan Perbandaran Jingdezhen, Jingdezhen Imperial Kiln Institute dan Pejabat Perbandaran Jingdezhen untuk Pencalonan dan Pemuliharaan Warisan Dunia, membuat kemunculan sulung rasminya di acara pelancaran tersebut.

Sebagai permainan simulasi berlesen rasmi pertama bertemakan industri porselin, Digital Jingdezhen: Porcelain Craft Adventure mencipta semula dunia penghasilan porselin tradisional Jingdezhen yang berkembang maju dan mempersembahkan proses pembuatan porselin buatan tangan yang lengkap. Melalui tatamain simulasi imersif, pemain akan bermula sebagai perantis dan beransur-ansur berkembang menjadi pemilik tanur mahir, mengurus sumber, mengembangkan kapasiti pengeluaran, memanfaatkan teknologi baharu dan mengumpul hampir seratus hasil seni agung seramik terkenal daripada dinasti berbeza. Permainan ini menawarkan perjalanan komprehensif dan imersif dengan menelusuri evolusi selama satu alaf industri porselin Jingdezhen.

Dibina berasaskan set data AI multimod yang dibangunkan untuk "Tapak Industri Porselin Kraftangan Jingdezhen", permainan berkenaan turut menggabungkan teknologi AI permainan canggih, termasuk manusia digital berkuasa AI dan kandungan 3D janaan AI. Digital Jingdezhen: Porcelain Craft Adventure dijadualkan dilancarkan pada suku ketiga tahun 2026 di tanah besar China.

Era of Ascendancy

Era of Ascendancy ialah RPG bertemakan 'cultivation' bentuk bebas gaya Cina lukisan berus yang melaluinya pemain memilih laluan mereka sendiri dan membentuk cerita mereka. Di SPARK 2026, dua sistem baharu diperkenalkan: Dark Cultivation, menawarkan laluan terlarang melalui keupayaan Devour untuk merampas elemen 'cultivation' pemain lain - yang berisiko; dan Mystic Extraction, iaitu Bagua Realm dengan tiga lapisan yang semakin meruncing - memecahkan Bagua Seal, mengharungi Five Elements Three Realms, kemudian menghancurkan Yin-Yang Seal dan berdepan dengan penjaga utama untuk mendapatkan khazanah terhebat. Ketika ini, permainan berkenaan hanya tersedia di tanah besar China.

Everwind

Permainan pixel sandbox yang dinanti-nantikan, Everwind, melancarkan Akses Awalnya pada 18 Mac ini menerusi penyetempatan elemen komuniti Cina sepenuhnya. Sudahpun didedahkan bahawa sebuah pasukan khas yang berpangkalan di China akan bertanggungjawab mengumpul maklum balas daripada pemain Cina bagi tujuan pengoptimuman tepat pada masanya, serta membantu pengenalan kandungan khusus komuniti Cina. Selain itu, telur easter eksklusif yang dikhaskan untuk pemain Cina sedang menunggu untuk ditemui dalam permainan.

Just Dance: Party

Just Dance: Party ialah siri permainan mudah alih terkini daripada francais Just Dance yang diiktiraf di peringkat global, menawarkan pemain pesta tarian meriah dan penuh kegembiraan di mana-mana sahaja. Permainan ini memanfaatkan teknologi tangkapan gerakan berasaskan kamera canggih pada peranti mudah alih, membolehkan pemain menari pada bila-bila masa, di mana-mana sahaja, bersama rakan atau peminat lain, dan menikmati tenaga muzik dan tarian yang tiada batasan. Hanya dengan kamera hadapan, pemain boleh menikmati pengalaman tarian seluruh badan yang benar-benar mengasyikkan dalam apa jua suasana. Sama ada penari kali pertama mahupun penari profesional berpengalaman, setiap pemain boleh menemui rentak dan kegembiraan mereka, kekal cergas, dan berhubung dengan rakan melalui pengalaman sosial yang dikongsi bersama. Just Dance: Party dijadualkan dilancarkan pada 2 Julai di tanah besar China.

MagicDawn

MagicDawn melancarkan NDGI (Neural Dynamic Global Illumination) - penyelesaian pencahayaan global dinamik neural silang platform pertama di dunia - dan mengumumkan ia kini merupakan penyelesaian sumber terbuka sepenuhnya. Dibina berasaskan inferens rangkaian neural masa nyata, NDGI mengatasi halangan prapenghitungan luar talian tradisional, membolehkan tindak balas masa nyata dalam kesemua elemen babak dinamik. Bagi pelancaran tersebut, MagicDawn bekerjasama dengan IP permainan, Roco Kingdom untuk pencahayaan dalam permainan yang dipertingkat dan berkolaborasi dengan Arm bagi pengoptimuman inferens AI mendalam untuk GPU mudah alih. Dengan sumber terbuka NDGI, pembangun seluruh dunia boleh mengakses penyelesaian dan rantaian alat lengkap.

NIZHAN FUTURE

Nizhan Future, permainan tembak-menembak PVE yang dibangunkan oleh J3 Studio milik Tencent TiMi Studio Group telah dilancarkan di tanah besar China pada Januari 2026. Di SPARK 2026, permainan itu mendedahkan hala tuju masa depannya: kerjasama IP dengan Little Monster dan Borderlands daripada Langlang Mountain, berserta rancangan memperkenalkan kandungan pertempuran angkasa lepas. Ketika ini, permainan tersebut hanya tersedia di tanah besar China.

Tides of Annihilation

Di SPARK 2026, Eclipse Glow Games mengumumkan bahawa Tides of Annihilation akan menganjurkan acara praktikal pertamanya pada musim panas ini. Video acara teknikal baharu yang memperincikan perkongsian kejuruteraan yang mendalam dengan Unreal Engine dan NVIDIA - termasuk rangkaian proses bersiri CPU/GPU yang diperhalusi, pengoptimuman berasaskan Nanite untuk pertembungan "Giant Knight" dan penjejakan laluan NVIDIA dengan pengoptimuman peringkat pemacu. Tides of Annihilation kini sedang dibangunkan untuk PC bagi Steam dan Epic Games Store, Xbox dan PlayStation.

Warframe

Permainan tembak-menembak fiksyen sains klasik Warframe mengumumkan secara rasmi di acaranya bahawa permainan kemas kini baharunya, Jade Shadows: Constellations akan diperkenalkan dalam masa terdekat. Acara tersebut turut menampilkan sebuah filem pendek animasi yang menyelami latar belakang permainan kemas kini itu.

SPARK 2026 mengetengahkan bagaimana Tencent Games terus memajukan masa depan hiburan interaktif melalui inovasi teknologi, pengembangan pengalaman IP global dan pengalaman imersif berkualiti tinggi yang menghubungkan komuniti permainan video di seluruh dunia baik di dalam mahupun luar permainan.

SOURCE Tencent Games