Tiên phong đổi mới trong nguồn điện cho viễn thông: Huawei giành giải thưởng Global Best Practices Award 2025

THÂM QUYẾN, Trung Quốc, ngày 1 tháng 4 năm 2026 /PRNewswire/ -- Giải pháp Nguồn điện Trạm của Huawei mới đây đã được Frost & Sullivan trao giải thưởng Global Best Practices Award 2025 nhờ những đổi mới công nghệ không ngừng và vai trò dẫn dắt ngành. Giải thưởng tôn vinh những đóng góp nổi bật của Huawei trong việc ứng dụng Nhà máy điện ảo (VPP) cùng các giải pháp trạm xanh ứng dụng AI, đồng thời nêu bật vị thế tiên phong của hãng trong việc thúc đẩy các nhà khai thác toàn cầu chuyển đổi từ các đơn vị tiêu thụ năng lượng truyền thống sang các đơn vị vừa sản xuất vừa tiêu thụ năng lượng.

Pioneering Innovation in Telecom Power Huawei Site Power Facility Wins Global Best Practices Award 2025 (PRNewsfoto/Huawei)

Là một hình mẫu đổi mới trong lĩnh vực nguồn điện cho viễn thông, Huawei kiên định theo đuổi chiến lược phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo và trong nhiều năm qua đã không ngừng biến các công nghệ tiên tiến thành động lực cốt lõi thúc đẩy sự phát triển của ngành.

Tiên phong trong tối ưu năng lượng trạm và triển khai đơn giản hóa: Năm 2013, Huawei ra mắt bộ chỉnh lưu đầu tiên trong ngành đạt hiệu suất chuyển đổi lên tới 98%, đánh dấu bước đột phá quan trọng về hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực nguồn điện viễn thông. Đến nay, hơn 10 triệu thiết bị đã được xuất xưởng, tạo nền tảng vững chắc cho các mạng viễn thông xanh trên toàn cầu. Năm 2014, Huawei giới thiệu giải pháp nguồn dạng phiến (blade power) độc đáo, cho phép triển khai không chiếm diện tích (zero-footprint), giúp các nhà khai thác nhanh chóng mở rộng mạng lưới trong điều kiện không gian hạn chế và tiết kiệm chi phí. Năm 2016, Huawei đề xuất chỉ số Hiệu suất năng lượng trạm (SEE), được Liên minh Viễn thông Quốc tế công nhận. Tiêu chuẩn ITU-T L.1350: Các chỉ số hiệu quả năng lượng của trạm gốc đã được thiết lập như một tiêu chuẩn quốc tế trong lĩnh vực nguồn điện cho viễn thông. Tiêu chuẩn này cung cấp cho các nhà khai thác toàn cầu một khuôn khổ hữu ích để đo lường hiệu quả năng lượng mạng và xây dựng các kế hoạch tiết kiệm năng lượng hiệu quả.

Tiên phong trong trí tuệ hóa toàn diện trạm: Năm 2018, Huawei trở thành đơn vị đầu tiên ra mắt hệ thống nguồn mật độ cao thông minh eMIMO, sử dụng các công nghệ tiên tiến như cắt đỉnh phụ tải thông minh, tăng áp thông minh và phân tách nguồn dự phòng, giúp đạt mục tiêu "triển khai một lần, nâng cấp trong vòng 10 năm". Năm 2020, Huawei ra mắt pin lithium viễn thông thông minh thế hệ thứ năm CloudLi, tích hợp IoT, điện tử công suất và công nghệ cảm biến, tích hợp công nghệ thông minh vào hệ thống lưu trữ năng lượng tại trạm và cho phép tích hợp giữa lưu trữ và nguồn dự phòng. Đến nay, Huawei đã xuất xưởng hơn 20 GWh pin lithium viễn thông trên toàn cầu, vận hành ổn định trong một thời gian dài.

Tiên phong trong chuyển đổi trạm theo hướng phát thải thấp: Năm 2021, Huawei lần đầu đề xuất khái niệm "Mạng không carbon" và xây dựng trạm viễn thông sử dụng năng lượng mặt trời đầu tiên tại thành phố Thiên Tân, Trung Quốc. Trạm này sử dụng năng lượng mặt trời thay thế năng lượng truyền thống, giúp giảm tiêu thụ năng lượng và lượng phát thải carbon. Năm 2023, Huawei ra mắt giải pháp VPP đầu tiên trên thế giới dành cho các trạm viễn thông. Hệ thống có thể tổng hợp đồng thời lên tới 10.000 trạm, với thời gian phản hồi dưới 7,5 giây và độ chính xác điều khiển trên 95%, giúp các nhà khai thác gia tăng doanh thu thông qua lưu trữ năng lượng. Năm 2026, Huawei tiếp tục giới thiệu Giải pháp trạm xanh tích hợp AI thế hệ mới, nổi bật với khả năng phối hợp thông minh đầu cuối giữa lưới điện, hệ thống nguồn, mạng truy cập vô tuyến (RAN) và các dịch vụ. Giải pháp này nâng cao độ bền bỉ và khả năng phục hồi của trạm, cắt giảm chi phí vận hành (OPEX) năng lượng và tối ưu giá trị của các tài sản lưu trữ năng lượng.

Huawei sẽ tiếp tục hợp tác với các nhà khai thác và đối tác toàn cầu nhằm thúc đẩy quá trình nâng cấp kỹ thuật số và thông minh hóa trong ngành nguồn điện cho viễn thông thông qua các công nghệ và giải pháp hàng đầu trong ngành. Những nỗ lực chung này sẽ xây dựng các mạng nguồn điện viễn thông tinh gọn, xanh, có khả năng phục hồi cao và đáng tin cậy.

