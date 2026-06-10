Huawei ra mắt Chương trình "AHEAD" nhằm xây dựng hệ sinh thái mới cùng có lợi trong lĩnh vực giáo dục và y tế

THÂM QUYẾN, Trung Quốc, ngày 10 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- Hội nghị Đối tác Giáo dục & Y tế Toàn cầu 2026, được tổ chức với chủ đề "Cùng thúc đẩy giáo dục và y tế được dẫn dắt bởi trí tuệ", đã khép lại thành công tại Trung Quốc. Sự kiện đã thu hút hơn 500 khách hàng và đối tác trong ngành đến từ hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tại sự kiện, Huawei đã công bố Liên minh Số hoá AI trong Y tế và Giáo dục 2.0 (Alliance on Healthcare & Education AI Digitalization 2.0) – Chương trình "AHEAD", nhằm tạo dựng sự hiệp lực chặt chẽ hơn trong ngành và vun đắp một hệ sinh thái bền vững, chất lượng cao.

Launch of Alliance on Healthcare & Education AI Digitalization 2.0

Chuyển đổi do AI dẫn dắt, nâng cấp liên minh đối tác để theo kịp xu thế thời đại

Trong bài phát biểu quan trọng của mình, Junfeng Li (Wind), Phó Chủ tịch Huawei kiêm Giám đốc điều hành Bộ phận Kinh doanh Khu vực Công Toàn cầu, nhận định rằng chúng ta hiện đang bước vào làn sóng chuyển đổi được thúc đẩy bởi AI. Với vai trò là nền tảng của sự phát triển bền vững của nhân loại, các lĩnh vực giáo dục và y tế đang đối mặt với yêu cầu cấp thiết trên toàn cầu về chuyển đổi thông minh — một thách thức đồng thời cũng mở ra những cơ hội to lớn.

Ông nhấn mạnh cam kết của Huawei trong việc tiên phong tìm kiếm những con đường tối ưu cho quá trình chuyển đổi thông minh trong giáo dục và y tế, với mục tiêu tận dụng AI cùng các công nghệ tiên tiến khác để phổ cập khả năng tiếp cận giáo dục chất lượng cao và tối ưu hóa việc cung cấp dịch vụ y tế trên toàn thế giới. Việc ra mắt Chương trình "AHEAD" là một bước đi quan trọng để Huawei hợp tác với các đối tác toàn cầu xây dựng một cộng đồng ngành hướng tới tương lai.

Liên minh Đối tác 2.0 tăng cường hợp tác toàn cầu trên sáu phương diện

Mở rộng từ cơ sở hạ tầng của phiên bản 1.0 lên một hệ sinh thái toàn cầu tích hợp hơn, Liên minh Đối tác 2.0 tối ưu hóa sáu trụ cột hợp tác then chốt gồm: thấu hiểu xu hướng, trao quyền, đồng sáng tạo giải pháp, tiếp thị, chia sẻ cơ hội và mở rộng, qua đó cùng nhau thúc đẩy giá trị vượt trội cho các đối tác và khách hàng.

Robert Yang, Giám đốc Phòng Phát triển Đối tác thuộc Bộ phận Kinh doanh Khu vực Công Toàn cầu của Huawei, đã vạch ra lộ trình cốt lõi cho việc nâng cấp liên minh, nhấn mạnh mục tiêu của Huawei trong việc huy động chuyên môn tập thể từ các đối tác trên toàn cầu. Thông qua việc thúc đẩy một khuôn khổ hợp tác, Huawei được định vị để đưa ra nhiều giải pháp đổi mới, chuyên biệt cho từng ngành hơn, từ đó thúc đẩy một bước nhảy vọt đáng kể trong quá trình chuyển đổi số và chuyển đổi thông minh của các lĩnh vực giáo dục và y tế.

Thành công của Hội nghị Đối tác Giáo dục & Y tế Toàn cầu tại Trung Quốc là minh chứng cho cam kết chung của Huawei và các đối tác trong việc thúc đẩy sự phát triển của hai lĩnh vực này. Trong tương lai, Huawei sẽ làm sâu sắc hơn sự hiệp lực chiến lược với các đối tác nhằm khám phá các kịch bản ứng dụng có giá trị cao, đồng đổi mới các công nghệ tiên tiến và vượt qua các thách thức toàn cầu. Huawei và các đối tác sẽ cùng nhau định hình lại lộ trình chuyển đổi số và chuyển đổi thông minh cho giáo dục và y tế trên phạm vi toàn cầu.

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