Cuộc thi ICT Huawei lần thứ 10 khép lại với các đội sinh viên chiến thắng đến từ 49 quốc gia và vùng lãnh thổ, số lượng người tham gia kỷ lục 220.000 người

THÂM QUYẾN, Trung Quốc, ngày 10 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- Lễ Bế mạc và Trao giải Vòng Chung kết Toàn cầu Cuộc thi ICT Huawei lần thứ 10 đã được tổ chức hôm nay tại Thâm Quyến. Cuộc thi năm nay đã thu hút hơn 220.000 sinh viên và giảng viên đại học từ hơn 2.000 cơ sở giáo dục tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, trở thành mùa giải có quy mô lớn nhất trong lịch sử cuộc thi. Sau các vòng thi cấp quốc gia và khu vực, 177 đội đến từ 49 quốc gia và vùng lãnh thổ đã tiến vào Vòng Chung kết Toàn cầu và nhận các giải thưởng.

At the Closing & Awards Ceremony of the 10th Huawei ICT Competition Global Final (PRNewsfoto/Huawei)

Tại Lễ Bế mạc và Trao giải, Ritchie (Honghua) Peng, Chủ tịch Bộ phận Chiến lược và Phát triển Kinh doanh ICT của Huawei, cho biết cuộc thi phản ánh cam kết lâu dài của công ty trong việc sử dụng công nghệ vì lợi ích chung và cho sự phát triển bền vững của xã hội và môi trường. Ông Peng cho biết thêm rằng Cuộc thi Đổi mới sáng tạo đã cho thấy giá trị của việc học tập thông qua cuộc thi như một công cụ để giải quyết các thách thức trong thế giới thực, đồng thời những thí sinh tham gia Cuộc thi Thực hành và Lập trình đã nổi bật nhờ sự tận tâm, tinh thần ham học hỏi và sự tập trung sâu vào chuyên môn kỹ thuật. Ông cũng công bố việc bổ sung một nội dung thi đấu mới mang tên Ascend AI Operator Development Track tại Trung Quốc đại lục cho mùa giải tiếp theo. Nội dung này được thiết kế nhằm giúp các nhà phát triển trẻ tiếp cận trực tiếp hơn với các công nghệ tiên tiến trong ngành thông qua các thử thách dựa trên nhiệm vụ.

Tiến sĩ Shafika Isaacs, Quyền Giám đốc của Viện Công nghệ Thông tin Giáo dục UNESCO kiêm Trưởng Ban Công nghệ và AI Giáo dục, đã đánh giá cao mối quan hệ hợp tác giữa UNESCO và Huawei, đồng thời biểu dương thành tích của các thí sinh tham dự. Bà nhấn mạnh rằng tương lai của AI đòi hỏi sự hợp tác giữa chính phủ, các tổ chức quốc tế, giới học thuật và các doanh nghiệp trong ngành. Bà cũng cho biết UNESCO và Huawei đã và đang hợp tác với nhau thông qua các sáng kiến như các chương trình xây dựng năng lực AI tại các quốc gia Ả Rập và các chương trình hợp tác giáo dục ICT tại Trung Á và khu vực Kavkaz. Những nỗ lực này nhằm tăng cường hệ thống giáo dục đại học và đào tạo nghề, đồng thời phát triển nguồn nhân lực sẵn sàng cho tương lai. Bà nhận định rằng các sinh viên tham gia Cuộc thi ICT Huawei năm nay đã thể hiện khả năng giải quyết các thách thức trong thế giới thực vượt qua ranh giới văn hóa thông qua việc ứng dụng các công nghệ mới nổi – cho thấy không chỉ sự sáng tạo mà còn cả cách tiếp cận công nghệ có trách nhiệm, thể hiện đúng tinh thần của giáo dục.

Năm nay đánh dấu mùa giải thứ 10 của Cuộc thi ICT Huawei. Sau các hạng mục thi Thực hành, Đổi mới sáng tạo và Lập trình, 18 đội xuất sắc đến từ 8 quốc gia đã được trao Giải Xuất sắc (Grand Prize):

Hạng mục Thực hành — Giải Xuất sắc nội dung Network Track: đội Algeria, đội Brazil, đội Nigeria, và Trường Đại học Bách khoa Thâm Quyến

đội Algeria, đội Brazil, đội Nigeria, và Trường Đại học Bách khoa Thâm Quyến Hạng mục Thực hành — Giải Xuất sắc nội dung Cloud Track: đội Ai Cập, đội Algeria, Trường Đại học Kỹ thuật Lâm nghiệp Trung Nam, và đội Kenya

đội Ai Cập, đội Algeria, Trường Đại học Kỹ thuật Lâm nghiệp Trung Nam, và đội Kenya Hạng mục Thực hành — Giải Xuất sắc nội dung Computing Track: đội Ai Cập, Học viện Kinh tế và Thương mại Hà Nam, đội Cộng hòa Dominica, và đội Algeria

đội Ai Cập, Học viện Kinh tế và Thương mại Hà Nam, đội Cộng hòa Dominica, và đội Algeria Hạng mục Thực hành — Giải Xuất sắc nội dung Ascend AI Track: Trường Đại học Bách khoa Thâm Quyến

Trường Đại học Bách khoa Thâm Quyến Giải Xuất sắc hạng mục Đổi mới sáng tạo: Trường Đại học Công nghệ Vũ Hán, Đại học Ahmadu Bello, Đại học Quốc gia Singapore, và Đại học Sư phạm Phúc Kiến

Trường Đại học Công nghệ Vũ Hán, Đại học Ahmadu Bello, Đại học Quốc gia Singapore, và Đại học Sư phạm Phúc Kiến Giải Xuất sắc hạng mục Lập trình: Trường Cao đẳng Nghề Phần mềm và Kỹ thuật Vũ Hán

Các giải thưởng đặc biệt cũng đã được trao tại buổi lễ. Giải thưởng Women in Tech được trao cho bảy đội toàn nữ đến từ Azerbaijan, Nigeria, Kenya, Trung Quốc và Bahrain; trong khi Giải thưởng Green Development thuộc về hai đội đến từ Ghana và Trung Quốc. Mười sinh viên đến từ Trung Quốc đã nhận được vé đặc cách (Fast Passes) tham gia chương trình Nhà lãnh đạo Kinh doanh Tương lai của Huawei. Giải thưởng Most Valuable Instructor được trao cho 16 giảng viên xuất sắc đến từ chín quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm Pakistan, Trung Quốc, Nigeria, Ai Cập, UAE, Brazil, Thái Lan và Thổ Nhĩ Kỳ. Sáu đội đến từ Ai Cập, Brazil, Malaysia, Ba Lan và Pakistan đã giành giải thưởng ICT Competition Online Popularity Award.

Trong thời gian diễn ra Vòng Chung kết Toàn cầu, Huawei cũng tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh AI Thúc đẩy Chuyển đổi Giáo dục, nơi công ty ra mắt Giải pháp khóa học AI cho học viện ICT và công bố Báo cáo chuyên sâu về phát triển kỹ năng ICT cùng các khuyến nghị dành cho chín quốc gia Trung Á và khu vực Kavkaz.

Trong bối cảnh nhu cầu về nhân lực trong các lĩnh vực AI, điện toán, dữ liệu lớn và an ninh mạng tiếp tục gia tăng, Cuộc thi ICT Huawei mang đến cho sinh viên một nền tảng quốc tế để phát triển kỹ năng thực tiễn, giải quyết các thách thức trong thế giới thực và chuẩn bị cho nền kinh tế số thông qua sự hợp tác giữa doanh nghiệp và lĩnh vực học thuật cùng các nguồn lực giáo dục được chia sẻ.

SOURCE Huawei