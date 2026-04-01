통신 전력 분야 혁신 선도: 화웨이, 2025 글로벌 베스트 프랙티스 어워드 수상

선전, 중국 2026년 4월 1일 /PRNewswire/ -- 최근 화웨이 사이트 파워 퍼실리티(Huawei Site Power Facility)가 지속적인 기술 혁신과 업계 리더십을 인정받아 프로스트 앤 설리번(Frost & Sullivan)으로부터 2025 글로벌 베스트 프랙티스 어워드(Global Best Practices Award 2025)를 수상했다. 이 수상은 가상 발전소(Virtual Power Plant, VPP) 기술 적용과 AI 기반 그린 사이트 솔루션 분야에서 화웨이의 뛰어난 기여를 인정하며, 글로벌 통신사의 기존 에너지 소비자에서 에너지 프로슈머로의 전환을 이끄는 업계 리더십을 부각한다.

통신 전력 분야 혁신의 벤치마크로서 화웨이는 혁신 주도 발전을 지지하며, 오랜 기간에 걸쳐 지속적으로 첨단 기술을 업계 발전의 핵심 원동력으로 전환해 왔다.

Pioneering Innovation in Telecom Power Huawei Site Power Facility Wins Global Best Practices Award 2025 (PRNewsfoto/Huawei)

사이트 에너지 활용 및 간소화된 배포 선도: 2013년 화웨이는 전환 효율이 최대 98%에 달하는 업계 최초의 정류기를 출시해 통신 전력 효율에서 획기적인 이정표를 달성했다. 현재까지 1000만 대 이상이 출하되어 전 세계 그린 통신 네트워크의 견고한 기반을 마련했다. 2014년 화웨이는 운영자들이 제한된 사이트 공간에서 비용을 절감하며 신속하게 네트워크를 확장할 수 있도록 제로 풋프린트 배포를 가능하게 하는 독자적인 블레이드 전력 솔루션을 출시했다. 2016년 화웨이는 국제전기통신연합(International Telecommunication Union)의 인정을 받은 사이트 에너지 효율(Site Energy Efficiency, SEE)을 제안했다 . ITU-T L.1350: 기지국 사이트의 에너지 효율 지표 가 통신 전력 분야의 국제 표준으로 제정됐다. 이 표준은 글로벌 통신사들이 네트워크 에너지 효율을 측정하고 효과적인 에너지 절감 계획을 수립하는 데 유용한 프레임워크를 제공한다.

2013년 화웨이는 전환 효율이 최대 98%에 달하는 업계 최초의 정류기를 출시해 통신 전력 효율에서 획기적인 이정표를 달성했다. 현재까지 1000만 대 이상이 출하되어 전 세계 그린 통신 네트워크의 견고한 기반을 마련했다. 2014년 화웨이는 운영자들이 제한된 사이트 공간에서 비용을 절감하며 신속하게 네트워크를 확장할 수 있도록 제로 풋프린트 배포를 가능하게 하는 독자적인 블레이드 전력 솔루션을 출시했다. 2016년 화웨이는 국제전기통신연합(International Telecommunication Union)의 인정을 받은 사이트 에너지 효율(Site Energy Efficiency, SEE)을 제안했다 가 통신 전력 분야의 국제 표준으로 제정됐다. 이 표준은 글로벌 통신사들이 네트워크 에너지 효율을 측정하고 효과적인 에너지 절감 계획을 수립하는 데 유용한 프레임워크를 제공한다. 종합적인 사이트 지능화 선도: 2018년 화웨이는 지능형 피크 쉐이빙, 지능형 전압 부스팅, 백업 전력 슬라이싱 등 혁신적인 기술을 사용해 '1회 배포, 10년 진화'를 달성하는 eMIMO 지능형 고밀도 전력 시스템을 업계 최초로 출시했다. 2020년 화웨이는 IoT, 전력 전자, 센싱 기술을 통합해 사이트 에너지 저장에 지능을 불어넣고 통합 백업 및 저장을 가능하게 하는 5세대 지능형 통신 리튬 배터리 클라우드리(CloudLi)를 출시했다. 현재까지 화웨이는 전 세계적으로 20GWh 이상의 통신 리튬 배터리를 출하했으며, 장기간 안정적으로 운영되고 있다.

2018년 화웨이는 지능형 피크 쉐이빙, 지능형 전압 부스팅, 백업 전력 슬라이싱 등 혁신적인 기술을 사용해 '1회 배포, 10년 진화'를 달성하는 eMIMO 지능형 고밀도 전력 시스템을 업계 최초로 출시했다. 2020년 화웨이는 IoT, 전력 전자, 센싱 기술을 통합해 사이트 에너지 저장에 지능을 불어넣고 통합 백업 및 저장을 가능하게 하는 5세대 지능형 통신 리튬 배터리 클라우드리(CloudLi)를 출시했다. 현재까지 화웨이는 전 세계적으로 20GWh 이상의 통신 리튬 배터리를 출하했으며, 장기간 안정적으로 운영되고 있다. 저탄소 사이트 전환 선도: 2021년 화웨이는 '제로 카본 네트워크(Zero-Carbon Network)' 개념을 처음 제안하고 중국 톈진시에 최초의 태양광 발전 사이트를 배포했다. 이 사이트는 태양 에너지를 활용해 기존 에너지를 대체해 에너지 소비와 탄소 배출을 줄인다. 2023년 화웨이는 세계 최초의 통신 사이트용 VPP 솔루션을 출시했다. 이 시스템은 최대 1만 개의 사이트를 동시에 집계하고, 응답 시간은 7.5초 미만, 제어 정밀도는 95% 이상으로 통신사들이 에너지 저장을 통해 수익을 높이는 데 도움을 준다. 2026년 화웨이는 전력망, 전력 시스템, 무선 접속망(RAN), 서비스 간의 독자적인 엔드투엔드 지능형 시너지를 특징으로 하는 차세대 AI 기반 그린 사이트(New-Gen AI-Powered Green Site) 솔루션을 출시했다. 이 솔루션은 사이트 복원력을 향상하고, 에너지 운영비(OPEX)를 대폭 절감하며, 에너지 저장 자산에 새로운 활력을 불어넣는다.

화웨이는 업계 선도 기술과 솔루션을 통해 통신 전력 산업 전반의 디지털 및 지능형 업그레이드를 추진하기 위해 글로벌 통신사 및 파트너들과의 협력을 지속할 것이다. 공동의 노력을 통해 간소화되고, 친환경적이며, 탄력적이고 신뢰할 수 있는 통신 전력 네트워크를 배포할 예정이다.

SOURCE Huawei