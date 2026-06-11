ToolGen Khánh Thành Cơ Sở Thử Nghiệm Đồng Ruộng Tiên Tiến Tại Osong, Hoàn Thiện Nền Tảng Thương Mại Hóa "Từ Phòng Thí Nghiệm Đến Đồng Ruộng" Cho Thị Trường SAF Và Cây Trồng Công Nghiệp Toàn Cầu

Thành lập cơ sở thử nghiệm đồng ruộng cây trồng chỉnh sửa hệ gen (GE) hiện đại, tuân thủ đầy đủ quy định pháp lý nhằm thúc đẩy thương mại hóa toàn cầu.

Cho phép đánh giá toàn diện danh mục cây trồng đa dạng, bao gồm các đặc tính chịu hạn, kháng thuốc diệt cỏ và hàm lượng dầu cao.

Mở rộng trọng tâm chiến lược từ cây lương thực trong nước sang các loại cây công nghiệp và cây năng lượng sinh học có giá trị cao nhằm đáp ứng nhu cầu nguyên liệu cho Nhiên liệu Hàng không Bền vững (SAF) trên toàn cầu.

Vượt xa mô hình cấp phép công nghệ truyền thống để xây dựng chuỗi giá trị tích hợp theo chiều dọc, hướng tới các thị trường trọng điểm như Úc, Đông Nam Á và châu Âu.

CHEONGJU, Hàn Quốc, ngày 11 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- ToolGen, Inc. (Tổng Giám đốc Tiến sĩ Ryu Jong-Sang, KOSDAQ: 199800), đơn vị tiên phong trong công nghệ chỉnh sửa hệ gen CRISPR-Cas9, hôm nay công bố việc khánh thành thành công Cơ sở Thử nghiệm Đồng ruộng Cây trồng Chỉnh sửa Hệ gen tiên tiến cùng việc tổ chức Hội thảo Mini Open Innovation tại Osong Innovation Circle, thành phố Cheongju, Hàn Quốc.

Cơ sở mới đi vào hoạt động đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc chuyển đổi các đổi mới công nghệ chỉnh sửa hệ gen từ phòng thí nghiệm sang các ứng dụng thương mại thực tế. Hoạt động tuân thủ đầy đủ các yêu cầu pháp lý, cơ sở này sẽ tạo ra dữ liệu nông học và dữ liệu hiệu suất chất lượng cao, cần thiết cho quá trình phát triển sản phẩm, nộp hồ sơ quản lý và thương mại hóa trên phạm vi toàn cầu.

Hoàn Thiện Nền Tảng Thương Mại Hóa "Từ Phòng Thí Nghiệm Đến Đồng Ruộng"

Với việc đưa cơ sở này vào hoạt động, ToolGen đã thiết lập một nền tảng toàn diện tích hợp chỉnh sửa hệ gen, phát triển tính trạng, xác thực trên đồng ruộng và nâng cao chất lượng sản phẩm hạt giống. Cơ sở cho phép đánh giá nhiều loài cây trồng khác nhau trong điều kiện canh tác thực tế. Các thử nghiệm đồng ruộng sẽ tập trung vào các đặc tính chịu hạn, kháng thuốc diệt cỏ và cải thiện thành phần dầu trong hạt nhằm tạo ra bộ dữ liệu kiểu hình đáng tin cậy, xác thực hiệu suất cây trồng và khả năng mở rộng cho các ứng dụng công nghiệp toàn cầu.

Định Vị Tăng Trưởng Trong Thị Trường Nguyên Liệu SAF Toàn Cầu

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng trên toàn cầu đối với nguyên liệu cho Nhiên liệu Hàng không Bền vững (SAF), ToolGen đang tận dụng năng lực mới của mình để thúc đẩy danh mục cây lấy dầu công nghiệp được chỉnh sửa hệ gen, bao gồm pennycress, cải dầu (canola), carinata, camelina, cải mù tạt Ấn Độ và thầu dầu.

Thông qua việc cải thiện tính trạng bằng công nghệ CRISPR, ToolGen hướng tới nâng cao năng suất và hàm lượng dầu, qua đó đảm bảo nguồn nguyên liệu bền vững mà không cạnh tranh với các hệ thống sản xuất lương thực truyền thống.

Xây Dựng Chuỗi Giá Trị Tích Hợp Theo Chiều Dọc

Vượt ra ngoài mô hình cấp phép công nghệ truyền thống, ToolGen đang xây dựng một chuỗi giá trị tích hợp theo chiều dọc bao gồm phát triển tính trạng, sản xuất hạt giống và các quan hệ đối tác thương mại ở hạ nguồn, tập trung vào các thị trường Úc, Đông Nam Á và châu Âu.

Ông Dan Sung, Phó Chủ tịch Điều hành Khối Kinh doanh Hạt giống của ToolGen, cho biết: "Cơ sở tại Osong đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình chuyển đổi hoạt động kinh doanh hạt giống của chúng tôi từ nghiên cứu sang thương mại hóa tập trung vào sản phẩm."

Tiến sĩ Ryu Jong-Sang, Tổng Giám đốc ToolGen, bổ sung: "Chúng tôi đang ở vị thế thuận lợi để đóng góp cho tương lai của ngành năng lượng sinh học tại Úc, châu Á và châu Âu. Các thủ tục liên quan đến bằng sáng chế gần đây tại châu Âu không ảnh hưởng đến nền tảng sở hữu trí tuệ cốt lõi hay lộ trình thương mại chiến lược của ToolGen. Công ty vẫn được bảo vệ bởi danh mục bằng sáng chế thế hệ mới mạnh mẽ, được phát triển độc lập, tạo nền tảng cho lợi thế cạnh tranh dài hạn và quyền tự do hoạt động của chúng tôi."

SOURCE ToolGen