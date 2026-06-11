ToolGen Membuka Kemudahan Ujian Lapangan Termaju di Osong, Melengkapkan Platform Pengkomersialan 'Dari Makmal ke Ladang' untuk Pasaran SAF dan Tanaman Industri Global

Menubuhkan Kemudahan Ujian Lapangan Tanaman Suntingan Genom (GE) yang canggih dan mematuhi keperluan kawal selia bagi mempercepatkan pengkomersialan global.

Membolehkan penilaian lapangan yang menyeluruh bagi portfolio tanaman yang pelbagai, termasuk ciri toleransi kemarau, toleransi racun rumpai dan kandungan minyak yang dipertingkatkan.

Memperluaskan fokus strategik daripada tanaman makanan domestik kepada tanaman industri dan bioenergi bernilai tinggi yang memenuhi permintaan global terhadap bahan mentah Bahan Api Penerbangan Mampan (SAF).

Melangkaui model pelesenan teknologi tradisional dengan membangunkan rantaian nilai bersepadu secara menegak yang menyasarkan pasaran utama di Australia, Asia Tenggara dan Eropah.

CHEONGJU, Korea Selatan, 11 Jun 2026 /PRNewswire/ -- ToolGen, Inc. (Ketua Pegawai Eksekutif Dr. Ryu Jong-Sang, KOSDAQ: 199800), perintis dalam teknologi penyuntingan genom CRISPR-Cas9, mengumumkan pelancaran rasmi Kemudahan Ujian Lapangan Tanaman Suntingan Genom yang termaju serta penganjuran Simposium Mini Inovasi Terbuka di Osong Innovation Circle, Cheongju, Korea Selatan.

Kemudahan baharu ini merupakan satu langkah penting dalam menterjemahkan inovasi penyuntingan genom daripada makmal kepada aplikasi komersial. Beroperasi dengan pematuhan penuh terhadap keperluan kawal selia, kemudahan ini akan menjana data agronomi dan prestasi berkualiti tinggi yang diperlukan untuk menyokong pembangunan produk, penyerahan kepada pihak berkuasa kawal selia dan pengkomersialan global.

Melengkapkan Platform Pengkomersialan 'Dari Makmal ke Ladang'

Dengan pelancaran ini, ToolGen telah mewujudkan platform komprehensif yang mengintegrasikan penyuntingan genom, pembangunan ciri, pengesahan lapangan dan kemajuan produk benih. Kemudahan ini membolehkan penilaian pelbagai spesies tanaman dalam keadaan penanaman sebenar. Ujian lapangan akan memberi tumpuan kepada toleransi kemarau, toleransi racun rumpai dan penambahbaikan komposisi minyak benih bagi menghasilkan set data fenotip yang kukuh untuk mengesahkan prestasi tanaman serta kebolehskalaan bagi aplikasi industri global.

Memposisikan Pertumbuhan dalam Pasaran Bahan Mentah SAF Global

Bagi memenuhi permintaan global yang semakin meningkat terhadap bahan mentah Bahan Api Penerbangan Mampan (SAF), ToolGen memanfaatkan keupayaan baharunya untuk memajukan portfolio tanaman minyak industri yang disunting genom, termasuk pennycress, kanola, carinata, camelina, mustard India dan pokok jarak.

Melalui penambahbaikan ciri menggunakan teknologi CRISPR, ToolGen berhasrat meningkatkan potensi hasil dan kandungan minyak, sekali gus memastikan bekalan bahan mentah yang mampan tanpa bersaing dengan sistem pengeluaran makanan konvensional.

Membina Rantaian Nilai Bersepadu Secara Menegak

Melangkaui model pelesenan tradisional, ToolGen sedang membangunkan rantaian nilai bersepadu secara menegak yang merangkumi pembangunan ciri, pengeluaran benih dan kerjasama komersial hiliran, dengan tumpuan kepada Australia, Asia Tenggara dan Eropah.

"Kemudahan Osong ini menandakan satu pencapaian penting dalam evolusi perniagaan benih kami daripada penyelidikan kepada pengkomersialan yang berfokuskan produk," kata Dan Sung, Naib Presiden Eksekutif Bahagian Perniagaan Benih ToolGen.

Ketua Pegawai Eksekutif Dr. Ryu Jong-Sang menambah: "Kami berada pada kedudukan yang kukuh untuk menyumbang kepada masa depan bioenergi di Australia, Asia dan Eropah. Prosiding paten di Eropah yang berlaku baru-baru ini tidak menjejaskan kedudukan asas harta intelek atau hala tuju komersial strategik ToolGen. ToolGen terus dilindungi oleh portfolio paten generasi baharu yang kukuh dan dibangunkan secara bebas, yang menjadi asas kepada kelebihan daya saing jangka panjang serta kebebasan operasi kami."

SOURCE ToolGen