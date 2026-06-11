ToolGen เปิดศูนย์ทดสอบภาคสนามขั้นสูงแห่งใหม่ในโอซง เสริมความสมบูรณ์ของแพลตฟอร์มการพาณิชย์ "จากห้องปฏิบัติการสู่แปลงเพาะปลูก" สำหรับตลาดเชื้อเพลิงการบินยั่งยืน (SAF) และพืชอุตสาหกรรมระดับโลก

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ToolGen

11 Jun, 2026, 08:00 CST

  • จัดตั้งศูนย์ทดสอบภาคสนามสำหรับพืชที่ผ่านการแก้ไขจีโนม (Genome-Edited: GE) ที่ทันสมัยและสอดคล้องตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ เพื่อเร่งการพาณิชย์ในระดับโลก
  • รองรับการประเมินผลภาคสนามอย่างครอบคลุมสำหรับพืชหลากหลายชนิด รวมถึงลักษณะทนแล้ง ทนสารกำจัดวัชพืช และการเพิ่มปริมาณน้ำมันในเมล็ด
  • ขยายจุดเน้นเชิงกลยุทธ์จากพืชอาหารภายในประเทศไปสู่พืชอุตสาหกรรมและพืชพลังงานชีวภาพมูลค่าสูง เพื่อตอบสนองความต้องการวัตถุดิบสำหรับเชื้อเพลิงการบินยั่งยืน (SAF) ที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก
  • ก้าวข้ามรูปแบบการอนุญาตให้ใช้เทคโนโลยีแบบดั้งเดิม ด้วยการสร้างห่วงโซ่คุณค่าแบบบูรณาการครบวงจร โดยมุ่งเน้นตลาดสำคัญในออสเตรเลีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และยุโรป

ชองจู, เกาหลีใต้, 11 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- ToolGen, Inc. (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร. รยู จงซัง, KOSDAQ: 199800) ผู้บุกเบิกเทคโนโลยีการแก้ไขจีโนม CRISPR-Cas9 ประกาศความสำเร็จในการเปิดใช้งานศูนย์ทดสอบภาคสนามสำหรับพืชที่ผ่านการแก้ไขจีโนมแห่งใหม่ พร้อมจัดงาน Open Innovation Mini-Symposium ณ Osong Innovation Circle เมืองชองจู ประเทศเกาหลีใต้

ศูนย์แห่งใหม่นี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการเปลี่ยนนวัตกรรมด้านการแก้ไขจีโนมจากห้องปฏิบัติการไปสู่การประยุกต์ใช้เชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม โดยดำเนินงานภายใต้การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบอย่างครบถ้วน และจะเป็นแหล่งสร้างข้อมูลด้านการเกษตรและประสิทธิภาพของพืชที่มีคุณภาพสูง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การยื่นขออนุมัติด้านกฎระเบียบ และการขยายสู่ตลาดโลก

เติมเต็มแพลตฟอร์มการพาณิชย์ "จากห้องปฏิบัติการสู่แปลงเพาะปลูก"

ด้วยการเปิดตัวศูนย์แห่งนี้ ToolGen ได้สร้างแพลตฟอร์มแบบครบวงจรที่ผสานการแก้ไขจีโนม การพัฒนาลักษณะพันธุกรรม การทดสอบภาคสนาม และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เมล็ดพันธุ์เข้าไว้ด้วยกัน ศูนย์ดังกล่าวสามารถรองรับการประเมินพืชหลายชนิดภายใต้สภาพการเพาะปลูกจริง

การทดลองภาคสนามจะมุ่งเน้นไปที่ลักษณะทนแล้ง ทนสารกำจัดวัชพืช และการปรับปรุงองค์ประกอบน้ำมันในเมล็ด เพื่อสร้างชุดข้อมูลฟีโนไทป์ที่มีความน่าเชื่อถือสำหรับการยืนยันประสิทธิภาพและศักยภาพในการขยายผลของพืชสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมระดับโลก

สร้างโอกาสการเติบโตในตลาดวัตถุดิบ SAF ระดับโลก

เพื่อตอบสนองต่อความต้องการวัตถุดิบสำหรับเชื้อเพลิงการบินยั่งยืน (SAF) ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วโลก ToolGen กำลังใช้ศักยภาพของศูนย์แห่งใหม่นี้ในการพัฒนาพอร์ตโฟลิโอพืชน้ำมันอุตสาหกรรมที่ผ่านการแก้ไขจีโนม ซึ่งประกอบด้วย pennycress, canola, carinata, camelina, Indian mustard และ castor bean

ด้วยการปรับปรุงลักษณะพันธุกรรมผ่านเทคโนโลยี CRISPR ToolGen มีเป้าหมายในการเพิ่มผลผลิตและปริมาณน้ำมัน เพื่อสร้างแหล่งวัตถุดิบที่ยั่งยืนโดยไม่แข่งขันกับระบบการผลิตอาหารแบบดั้งเดิม

สร้างห่วงโซ่คุณค่าแบบบูรณาการครบวงจร

นอกเหนือจากรูปแบบการอนุญาตให้ใช้เทคโนโลยีแบบเดิม ToolGen กำลังสร้างห่วงโซ่คุณค่าแบบบูรณาการที่ครอบคลุมตั้งแต่การพัฒนาลักษณะพันธุกรรม การผลิตเมล็ดพันธุ์ ไปจนถึงความร่วมมือทางการค้าในปลายน้ำ โดยมุ่งเน้นตลาดในออสเตรเลีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และยุโรป

"ศูนย์โอซงแห่งนี้ถือเป็นหมุดหมายสำคัญในการยกระดับธุรกิจเมล็ดพันธุ์ของเราจากงานวิจัยสู่การพาณิชย์ที่มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์อย่างแท้จริง" แดน ซอง รองประธานบริหารฝ่ายธุรกิจเมล็ดพันธุ์ของ ToolGen กล่าว

ด้าน ดร. รยู จงซัง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวเสริมว่า "เรามีความพร้อมอย่างยิ่งในการมีส่วนร่วมต่ออนาคตของพลังงานชีวภาพในออสเตรเลีย เอเชีย และยุโรป กระบวนการด้านสิทธิบัตรที่เกิดขึ้นล่าสุดในยุโรปไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสถานะทรัพย์สินทางปัญญาหลักหรือแผนงานเชิงพาณิชย์ของ ToolGen แต่อย่างใด ToolGen ยังคงได้รับการคุ้มครองจากพอร์ตโฟลิโอสิทธิบัตรรุ่นใหม่ที่แข็งแกร่งและพัฒนาขึ้นอย่างอิสระ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของความได้เปรียบทางการแข่งขันในระยะยาวและเสรีภาพในการดำเนินธุรกิจของเรา"

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