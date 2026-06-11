ToolGen Resmikan Fasilitas Uji Lapangan Canggih di Osong, Lengkapi Platform Komersialisasi "Dari Laboratorium ke Lahan" untuk Pasar SAF dan Tanaman Industri Global

Mendirikan Fasilitas Uji Lapangan Tanaman Hasil Penyuntingan Genom (GE) yang modern dan sesuai dengan regulasi untuk mempercepat komersialisasi global.

Memungkinkan evaluasi lapangan yang komprehensif terhadap portofolio tanaman yang beragam, termasuk sifat toleransi kekeringan, toleransi herbisida, dan peningkatan kandungan minyak.

Memperluas fokus strategis dari tanaman pangan domestik ke tanaman industri dan bioenergi bernilai tinggi guna memenuhi permintaan global akan bahan baku Sustainable Aviation Fuel (SAF).

Melampaui model lisensi teknologi tradisional dengan membangun rantai nilai terintegrasi secara vertikal yang menargetkan pasar utama di Australia, Asia Tenggara, dan Eropa.

CHEONGJU, Korea Selatan, 11 Juni 2026 /PRNewswire/ -- ToolGen, Inc. (CEO Dr. Ryu Jong-Sang, KOSDAQ: 199800), pelopor teknologi penyuntingan genom CRISPR-Cas9, mengumumkan peresmian Fasilitas Uji Lapangan Tanaman Hasil Penyuntingan Genom yang canggih serta penyelenggaraan Open Innovation Mini-Symposium di Osong Innovation Circle, Cheongju, Korea Selatan.

Fasilitas yang baru diresmikan ini merupakan langkah penting dalam menerjemahkan inovasi penyuntingan genom dari laboratorium ke aplikasi komersial. Beroperasi dengan kepatuhan penuh terhadap persyaratan regulasi, fasilitas ini akan menghasilkan data agronomi dan kinerja berkualitas tinggi yang diperlukan untuk mendukung pengembangan produk, pengajuan regulasi, dan komersialisasi global.

Melengkapi Platform Komersialisasi "Dari Laboratorium ke Lahan"

Dengan peluncuran fasilitas ini, ToolGen telah membangun platform komprehensif yang mengintegrasikan penyuntingan genom, pengembangan sifat unggul, validasi lapangan, dan pengembangan produk benih. Fasilitas ini memungkinkan evaluasi berbagai spesies tanaman dalam kondisi budidaya nyata. Uji lapangan akan difokuskan pada toleransi kekeringan, toleransi herbisida, dan peningkatan komposisi minyak biji untuk menghasilkan kumpulan data fenotip yang kuat guna memvalidasi kinerja tanaman dan skalabilitasnya bagi aplikasi industri global.

Memposisikan Pertumbuhan di Pasar Bahan Baku SAF Global

Untuk memenuhi permintaan global yang terus meningkat terhadap bahan baku Sustainable Aviation Fuel (SAF), ToolGen memanfaatkan kapabilitas barunya untuk mengembangkan portofolio tanaman minyak industri hasil penyuntingan genom, termasuk pennycress, kanola, carinata, camelina, mustard India, dan jarak pagar (castor bean).

Melalui peningkatan sifat menggunakan teknologi CRISPR, ToolGen bertujuan meningkatkan potensi hasil panen dan kandungan minyak, sehingga dapat menyediakan bahan baku berkelanjutan tanpa bersaing dengan sistem produksi pangan konvensional.

Membangun Rantai Nilai Terintegrasi Secara Vertikal

Melampaui model lisensi tradisional, ToolGen sedang membangun rantai nilai terintegrasi secara vertikal yang mencakup pengembangan sifat unggul, produksi benih, dan kemitraan komersial hilir, dengan fokus pada Australia, Asia Tenggara, dan Eropa.

"Fasilitas Osong ini menandai tonggak penting dalam transformasi bisnis benih kami dari penelitian menuju komersialisasi yang berorientasi pada produk," ujar Dan Sung, Executive Vice President Divisi Bisnis Benih ToolGen.

CEO Dr. Ryu Jong-Sang menambahkan: "Kami berada pada posisi yang kuat untuk berkontribusi terhadap masa depan bioenergi di Australia, Asia, dan Eropa. Proses paten yang baru-baru ini berlangsung di Eropa tidak memengaruhi posisi fundamental kekayaan intelektual maupun peta jalan komersial strategis ToolGen. ToolGen tetap dilindungi oleh portofolio paten generasi berikutnya yang kuat dan dikembangkan secara independen, yang menjadi dasar keunggulan kompetitif jangka panjang serta kebebasan kami untuk beroperasi."

SOURCE ToolGen