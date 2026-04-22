Trực tiếp tại Money20/20 Asia: EurewaX ra mắt những đổi mới sáng tạo mới nhất

SINGAPORE và BANGKOK, ngày 22 tháng 4 năm 2026 /PRNewswire/ -- Tại triển lãm Money20/20 Asia, nhiều lãnh đạo từ các tổ chức tài chính đã liên tục xác nhận cùng một điều tại gian hàng EurewaX — "Vậy tức là các bạn chỉ cung cấp sản phẩm, và sẽ không trực tiếp làm việc với các thương nhân của chúng tôi?"

Đây không phải là lo ngại cá biệt. Ngay trong ngày đầu tiên của triển lãm, nền tảng đám mây thanh toán xuyên biên giới thông minh có trụ sở tại Singapore đã ký kết quan hệ đối tác chiến lược với nhiều tổ chức tài chính, và gần như mọi đối tác đều đã đặt ra câu hỏi tương tự trước đó.

Nỗi lo bị gạt khỏi cuộc chơi

Đối với các ngân hàng và tổ chức thanh toán địa phương, thách thức rất rõ ràng: họ không thiếu khách hàng, nhưng họ thiếu khả năng hỗ trợ giao dịch xuyên biên giới. Tự xây dựng một hệ thống sẽ rất tốn kém, trong khi các hệ thống trung gian của bên thứ ba đi kèm rủi ro mất quyền kiểm soát thông tin khách hàng.

Mô hình "đối tác trước, vượt mặt sau" này khiến các tổ chức tại Đông Nam Á háo hức với khả năng hỗ trợ xuyên biên giới nhưng cảnh giác với các nhà cung cấp dịch vụ.

Nền tảng hỗ trợ luôn vô hình

Đó chính là điểm đau mà EurewaX đặt ra để giải quyết tại sự kiện lần này.

Mô hình này được thiết kế rõ ràng: Các tổ chức tài chính xây dựng và phát triển thương hiệu cho sản phẩm thanh toán của riêng mình trên nền tảng EurewaX, trong khi EurewaX cung cấp công nghệ nền tảng và đảm bảo tuân thủ.

"Chúng tôi không tiếp xúc với khách hàng của đối tác", ông Lee, Giám đốc công nghệ EurewaX cho biết. "Người dùng cuối chỉ nhìn thấy dịch vụ của tổ chức tài chính - còn chúng tôi hoạt động phía sau hậu trường".

Mô hình này được hỗ trợ bởi sự tách biệt thương hiệu, quyền sở hữu khách hàng rõ ràng và cơ chế cô lập rủi ro nhiều lớp. Các đối tác có thể linh hoạt kết hợp các mô-đun sản phẩm, trong khi EurewaX cung cấp hỗ trợ kỹ thuật mà không can thiệp vào các quyết định kinh doanh.

"Đây chính xác là mô hình mà chúng tôi đang tìm kiếm", Lawrence Tang, Nhà sáng lập Money Pasar, chia sẻ sau khi ký kết. "Nó mang lại cho chúng tôi công nghệ cần thiết mà không biến đối tác thành đối thủ cạnh tranh trong tương lai".

Chi phí công nghệ thấp giúp phục vụ cả các thương nhân nhỏ

Kiểm soát rủi ro bằng AI cũng là một chủ đề trọng tâm khác. Khi các tổ chức phục vụ ngày càng nhiều thương nhân thành viên (sub-merchants), độ phức tạp gia tăng - nhưng hệ thống kiểm soát rủi ro thông minh vẫn giữ mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát.

"Nền tảng đám mây dạng mô-đun của EurewaX cho phép chúng tôi tiếp cận năng lực thanh toán đẳng cấp thế giới với chi phí cực thấp, tạo điều kiện cho chúng tôi tập trung vào việc phục vụ khách hàng", Adrin Manohar, đồng sáng lập công ty thanh toán xuyên biên giới Money Pasar tại Singapore cho biết.

Trong một thị trường bị chi phối bởi nỗi lo bị vượt mặt, cam kết không cạnh tranh đã trở thành một lợi thế cạnh tranh hiếm có.

Nền tảng tốt nhất là nền tảng không bao giờ phô trương.

