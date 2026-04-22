ลงพื้นที่งาน Money20/20 Asia: EurewaX เผยนวัตกรรมล่าสุด
22 Apr, 2026, 15:36 CST
สิงคโปร์และกรุงเทพมหานคร, 22 เม.ย. 2569 /PRNewswire/ -- ที่งาน Money20/20 Asia ผู้บริหารธุรกิจจากสถาบันการเงินหลายท่านได้ยืนยันเรื่องเดิมซ้ำแล้วซ้ำอีกที่บูธของ EurewaX ว่า "สรุปแล้วคุณแค่จัดหาผลิตภัณฑ์ให้ แล้วจะไม่ติดต่อกับร้านค้า (merchant) อย่างนั้นหรือ"
นี่ไม่ใช่ข้อกังวลที่เกิดขึ้นที่เดียว ในวันแรกของการจัดงาน แพลตฟอร์มคลาวด์อัจฉริยะสำหรับการชำระเงินข้ามพรมแดนจากสิงคโปร์ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับสถาบันการเงินหลายแห่ง และเกือบทุกรายต่างเคยตั้งคำถามเดียวกันนี้มาก่อน
ความกลัวที่จะโดนตัดออก
สำหรับธนาคารและสถาบันการชำระเงินในท้องถิ่น ความท้าทายนั้นชัดเจน: พวกเขาไม่ได้ขาดลูกค้า แต่ขาดความสามารถในการทำธุรกรรมข้ามพรมแดน เพราะการสร้างระบบภายในองค์กรนั้นมีราคาสูง ขณะที่การใช้เกตเวย์ผ่านตัวกลางมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียความเป็นเจ้าของฐานลูกค้า
รูปแบบ "partner first, bypass later" ("หาพันธมิตรก่อน บายพาสทีหลัง") นี้ ทำให้สถาบันต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กระตือรือร้นที่จะมีศักยภาพในการทำธุรกรรมข้ามพรมแดน แต่ยังคงสงวนท่าทีกับผู้ให้บริการอยู่
ผู้สนับสนุนที่ไม่เผยตัว
นั่นคือโจทย์สำคัญที่ EurewaX ตั้งใจจะแก้ที่อีเวนต์ครั้งนี้
รูปแบบนี้ตรงไปตรงมา: สถาบันต่าง ๆ สร้างและกำหนดแบรนด์ผลิตภัณฑ์ชำระเงินของตนเองบน EurewaX ส่วน EurewaX ให้บริการเทคโนโลยีพื้นฐานและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
"เราไม่ยุ่งกับลูกค้าของลูกค้า" Lee ซีทีโอของ EurewaX กล่าว "ผู้ใช้ปลายทางเห็นเพียงบริการของสถาบันการเงินเท่านั้น ส่วนเราอยู่เบื้องหลัง"
รูปแบบนี้สนับสนุนโดยการแยกแบรนด์ ความเป็นเจ้าของฐานลูกค้าที่ชัดเจน และการแยกความเสี่ยงหลายระดับ โดยพันธมิตรสามารถผสมผสานโมดูลผลิตภัณฑ์ได้อย่างอิสระ ขณะที่ EurewaX ให้การสนับสนุนทางเทคนิคโดยไม่แทรกแซงการตัดสินใจทางธุรกิจ
"นี่คือรูปแบบที่เรากำลังมองหาอยู่พอดี" Lawrence Tang ผู้ก่อตั้ง MoneyPasar กล่าวหลังการลงนาม "รูปแบบที่มอบเทคโนโลยีที่เราต้องการโดยไม่ทำให้พันธมิตรกลายเป็นคู่แข่งในอนาคต"
ต้นทุนเทคโนโลยีที่ลดลงทำให้ร้านค้ารายย่อยพร้อมให้บริการ
การควบคุมความเสี่ยงด้วย AI เป็นอีกหัวข้อสำคัญ เนื่องจากสถาบันการเงินให้บริการแก่ร้านค้ารายย่อยมากขึ้น ความซับซ้อนย่อมเพิ่มขึ้น แต่การควบคุมความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดจะช่วยให้จัดการได้
"แพลตฟอร์มคลาวด์แบบโมดูลาร์ของ EurewaX ช่วยให้เข้าถึงความสามารถการชำระเงินระดับโลกได้ด้วยต้นทุนนิดเดียว เราจึงไปมุ่งเน้นการให้บริการลูกค้าได้" Adrin Manohar ผู้ร่วมก่อตั้ง Money Pasar บริษัทชำระเงินข้ามพรมแดนจากสิงคโปร์กล่าว
ในตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยความกลัวว่าจะถูกมองข้าม การให้คำมั่นว่าจะไม่แข่งขันจึงกลายเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันที่หาได้ยาก
พื้นฐานที่ดีที่สุดย่อมไม่ต้องพยายามที่จะโดดเด่น
