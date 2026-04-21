Di Money20/20 Asia, EurewaX Hadirkan Inovasi Terbaru

Bayang-Bayang Tersingkir dari Ekosistem Bisnis

Bagi bank dan lembaga pembayaran lokal, persoalannya bukan pada jumlah pelanggan, melainkan jangkauan lintasnegara. Mereka harus mengeluarkan biaya mahal jika ingin membangun sistem secara mandiri. Di sisi lain, mereka dapat kehilangan pelanggan saat mengandalkan gateway milik pihak ketiga.

Pola "bermitra lalu tersingkir" mendorong lembaga keuangan di Asia Tenggara bersikap waspada. Meski membutuhkan solusi lintasnegara, mereka cenderung berhati-hati dalam menentukan mitra penyedia layanan.

Solusi Pendukung yang Bekerja di Balik Layar

EurewaX menjawab tantangan tersebut di ajang Money20/20 Asia.

Model yang ditawarkan EurewaX cukup sederhana: lembaga keuangan dapat membangun dan mengembangkan produk pembayaran milik sendiri dengan platform EurewaX, sementara EurewaX menyediakan teknologi inti dan mekanisme kepatuhan regulasi.

"Kami tidak berhubungan dengan pelanggan milik klien," ujar Lee, CTO, EurewaX. "Pengguna akhir hanya melihat layanan dari lembaga tersebut, sedangkan kami tetap bekerja di balik layar."

Pendekatan ini menekankan pemisahan merek yang berbeda, mengacu pada kepemilikan pelanggan (customer ownership) yang jelas, serta isolasi risiko berjenjang. Mitra bebas menggabungkan modul produk sesuai kebutuhan. Di sisi lain, EurewaX berperan sebagai penyedia dukungan teknis tanpa terlibat dalam keputusan bisnis.

"Inilah model yang kami cari," kata Lawrence Tang, Founder, MoneyPasar, setelah meresmikan kerja sama. "Kami kini memperoleh teknologi yang diperlukan tanpa menjadikan mitra calon pesaing di masa depan."

Biaya Teknologi Lebih Rendah, Jangkauan Merchant Lebih Luas

Sistem pengendalian risiko berbasiskan AI juga menjadi sorotan utama. Seiring bertambahnya jumlah sub-merchant yang dilayani, kompleksitas pun meningkat—namun, sistem manajemen risiko cerdas membuatnya tetap terkendali.

"Didukung platform cloud modular EurewaX, kami dapat mengakses kapabilitas pembayaran kelas dunia dengan biaya yang sangat rendah sehingga kami dapat fokus melayani pelanggan," ujar Adrin Manohar, Co-founder, perusahaan pembayaran lintasnegara asal Singapura, Money Pasar.

Di tengah kekhawatiran akan ditinggalkan oleh mitra bisnis, komitmen untuk tidak bersaing justru muncul sebagai daya saing yang kian langka dijumpai.

Fondasi yang kuat justru bekerja di balik layar.

SOURCE EurewaX