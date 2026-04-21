Di Tapak Pameran di Money20/20 Asia: EurewaX Dedah Inovasi Terkini

SINGAPURA dan BANGKOK, 22 April 2026 /PRNewswire/ -- Di pameran Money20/20 Asia, ramai ketua perniagaan daripada institusi kewangan berulang kali mengesahkan perkara yang sama di reruai EurewaX—"Jadi, anda hanya menyediakan produk, dan tidak akan berhubung dengan pedagang saya?"

Ia bukan kebimbangan terpencil. Pada hari pertama pameran, platform awan pembayaran rentas sempadan pintar yang berpangkalan di Singapura itu menandatangani perjanjian kerjasama strategik dengan pelbagai institusi kewangan, dan hampir setiap rakan kongsi telah mengemukakan soalan yang sama terlebih dahulu.

Ketakutan Disingkirkan

Bagi bank tempatan dan institusi pembayaran, cabarannya jelas: mereka tidak mengalami kekurangan pelanggan, sebaliknya kekurangan keupayaan rentas sempadan. Membina sistem dalaman adalah mahal, manakala gerbang pihak ketiga berisiko menyebabkan kehilangan pemilikan pelanggan.

Model "rakan kongsi dahulu, pintas kemudian" ini menyebabkan institusi Asia Tenggara benar-benar menginginkan keupayaan rentas sempadan namun berhati-hati terhadap penyedia.

Pendaya yang Kekal Tidak Kelihatan

Itulah sebenarnya masalah utama yang cuba ditangani oleh EurewaX dalam acara ini.

Modelnya jelas: Institusi membina dan menjenamakan produk pembayaran mereka sendiri di EurewaX, manakala EurewaX menyediakan teknologi asas dan pematuhan.

"Kami tidak menyentuh pelanggan klien kami," kata Ketua Pegawai Teknologi EurewaX, Lee. "Pengguna akhir hanya melihat perkhidmatan institusi - kami kekal berada di belakang tabir."

Model ini disokong oleh pemisahan jenama, pemilikan pelanggan yang jelas, dan pengasingan risiko berbilang lapisan. Rakan kongsi boleh menggabungkan modul produk secara bebas, manakala EurewaX menyediakan sokongan teknikal tanpa campur tangan dalam keputusan perniagaan.

"Inilah sebenarnya model yang kami cari," kata Lawrence Tang, Pengasas MoneyPasar, selepas menandatangani perjanjian. "Ia memberi kami teknologi yang diperlukan tanpa menjadikan rakan kongsi kami sebagai pesaing masa depan."

Kos Teknologi Lebih Rendah Membolehkan Pedagang Lebih Kecil Boleh Memberi Perkhidmatan

Kawalan risiko AI juga menjadi topik utama. Apabila institusi menawarkan perkhidmatan kepada lebih banyak subpedagang, tahap kerumitan meningkat - namun kawalan risiko pintar memastikan ia boleh diurus.

"Platform awan modular EurewaX membolehkan kami mengakses keupayaan pembayaran bertaraf dunia pada kos yang sangat rendah, membolehkan kami memberi tumpuan untuk menawarkan perkhidmatan kepada pelanggan kami," kata Adrin Manohar, pengasas bersama syarikat pembayaran rentas sempadan berpangkalan di Singapura, Money Pasar.

Dalam pasaran yang dibentuk oleh ketakutan dipintas, janji untuk tidak bersaing menjadi satu kelebihan daya saing yang jarang ditemui.

Asas terbaik tidak pernah cuba menjadi tumpuan utama.

SOURCE EurewaX