Từ cung cấp tuabin đến xây dựng hệ sinh thái: Goldwind trình bày chiến lược ở Châu Á-Thái Bình Dương tại Hội nghị Thượng đỉnh Năng lượng Gió khu vực APAC

HÀ NỘI, Việt Nam, ngày 16 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- Phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Năng lượng Gió khu vực Châu Á-Thái Bình Dương (APAC) của Hội đồng Năng lượng Gió Toàn cầu (GWEC) diễn ra ở Hà Nội, Goldwind, đối tác chiến lược toàn cầu đáng tin cậy trong lĩnh vực năng lượng sạch, đã tái khẳng định cam kết sâu rộng đối với khu vực Châu Á-Thái Bình Dương. Hiện hoạt động tại 10 quốc gia trong khu vực APAC, Goldwind đang thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng của khu vực thông qua địa phương hóa sâu rộng, hợp tác phát triển hệ sinh thái và các giải pháp năng lượng sạch được thiết kế phù hợp với từng thị trường.

Dong Yinming, CEO of Goldwind Asia, delivers a keynote address at the GWEC APAC Wind Energy Summit Wu Kai, Vice President of Goldwind, speaks during a panel discussion at the GWEC APAC Wind Energy Summit

Dựa trên hai thập kỷ kinh nghiệm quốc tế, Goldwind đã nhấn mạnh tại hội nghị sự chuyển dịch rõ rệt trong tư duy phát triển: toàn cầu hóa thực sự không chỉ là "vươn ra thế giới" (going global) — đó là "hiện diện hiệu quả tại thị trường địa phương" (landing well). Sự chuyển dịch chiến lược từ mở rộng thị trường đơn thuần sang xây dựng hệ sinh thái này đã mang lại những kết quả cụ thể. Công suất lắp đặt tích lũy của Goldwind hiện đã vượt 165 GW tại 49 quốc gia.

Trên khắp khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, Goldwind mang lại những tác động đa dạng và thiết thực: triển khai các hệ thống lưu trữ tạo lưới tại Australia, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng chuỗi cung ứng địa phương hóa và khả năng bàn giao nhanh tại Việt Nam, áp dụng các thiết kế có khả năng chống chịu bão tại Philippines, cũng như triển khai các tháp lai giúp tăng sản lượng điện tại Thái Lan.

Dong Yinming, Giám đốc điều hành Goldwind Asia, nhấn mạnh trong bài phát biểu quan trọng tại hội nghị:

"Tại Châu Á, cam kết của chúng tôi không chỉ dừng lại ở việc cung cấp các tuabin — chúng tôi nỗ lực trở thành một đối tác hệ thống gắn bó với địa phương, hỗ trợ các dự án trong suốt vòng đời nhằm tạo ra giá trị dài hạn. Tiếp sức cho các dự án địa phương bằng chuyên môn toàn cầu và tiếp tục phát triển sâu rộng tại thị trường Châu Á-Thái Bình Dương — đó chính là ý nghĩa thực sự của việc 'hiện diện hiệu quả tại địa phương', hướng tới một khu vực xanh hơn và thịnh vượng hơn".

Wu Kai, Phó Chủ tịch Goldwind, cho biết thêm:

"Để mở rộng quy mô điện gió tại Châu Á, chỉ lắp đặt thêm các tuabin thôi là chưa đủ. Điều đó cần đến những giải pháp đổi mới được thiết kế phù hợp với những đặc thù phức tạp của khu vực. Việc thu hẹp khoảng cách giữa tham vọng và triển khai thực tế trong ngành điện gió Châu Á không thể được thực hiện bởi riêng một doanh nghiệp nào. Hãy cùng chia sẻ những kinh nghiệm hiệu quả, học hỏi lẫn nhau và đồng sáng tạo các giải pháp mang lại giá trị lâu dài — cho ngành, cho cộng đồng và cho tương lai".

Trong thời gian tới, Goldwind đặt mục tiêu làm sâu sắc hơn nền tảng hiện diện tại từng thị trường mà công ty phục vụ, hỗ trợ quá trình chuyển đổi năng lượng của Châu Á thông qua việc kết hợp chuyên môn toàn cầu với khả năng thích ứng địa phương. Trong bối cảnh khu vực đang tăng tốc hướng tới một tương lai xanh, Goldwind cam kết tiếp tục là đối tác đáng tin cậy và lâu dài – gắn bó với khu vực APAC, cùng phát triển thịnh vượng.

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