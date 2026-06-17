Daripada Bekalan Turbin kepada Pembinaan Ekosistem: Goldwind Gariskan Strategi APAC di Sidang Kemuncak Tenaga Angin APAC

HANOI, Vietnam, 17 Jun 2026 /PRNewswire/ -- Ketika berucap di Sidang Kemuncak Tenaga Angin APAC GWEC di Hanoi, Goldwind, rakan strategik global yang dipercayai dalam sektor tenaga bersih, menegaskan semula komitmennya yang mendalam terhadap rantau Asia-Pasifik. Beroperasi di 10 negara di seluruh APAC, Goldwind memacu peralihan tenaga rantau ini melalui penyetempatan mendalam, kerjasama ekosistem dan penyelesaian tenaga bersih yang disesuaikan.

Dong Yinming, CEO of Goldwind Asia, delivers a keynote address at the GWEC APAC Wind Energy Summit Wu Kai, Vice President of Goldwind, speaks during a panel discussion at the GWEC APAC Wind Energy Summit

Berdasarkan pengalaman antarabangsa selama dua dekad, Goldwind menjelaskan satu evolusi jelas di sidang kemuncak tersebut: globalisasi sebenar bukan sekadar "melangkah ke pasaran global" — ia juga mengenai "bertapak dengan kukuh". Peralihan strategik daripada pengembangan pasaran semata-mata kepada pembinaan ekosistem ini sudahpun memberikan hasil yang nyata. Ketika ini, kapasiti terpasang kumulatif Goldwind telah melebihi 165 GW merentas 49 negara.

Di seluruh Asia Pasifik, Goldwind membawa impak nyata dan terpelbagai: penyimpanan pembentukan-grid di Australia, pemupukan bakat, rantaian bekalan setempat dan penghantaran pantas di Vietnam, reka bentuk tahan taufan di Filipina serta menara hibrid yang meningkatkan pengeluaran di Thailand.

Dong Yinming, Ketua Pegawai Eksekutif Goldwind Asia, menegaskan dalam ucaptama beliau di sidang kemuncak tersebut:

"Di Asia, komitmen kami melangkaui penghantaran turbin semata-mata — kami berusaha menjadi rakan kongsi sistem yang berakar umbi di peringkat tempatan, menyokong projek sepanjang keseluruhan kitaran hayat bagi mewujudkan nilai jangka panjang. Memperkasakan projek tempatan dengan kepakaran global dan membangunkan pasaran Asia-Pasifik secara mendalam — itulah makna sebenar 'bertapak kukuh' demi mewujudkan rantau yang lebih hijau dan makmur."

Wu Kai, Naib Presiden Goldwind, menambah:

"Meningkatkan kuasa angin di Asia memerlukan lebih daripada sekadar memasang turbin tambahan. Ia menuntut penyelesaian inovatif yang disesuaikan dengan kerumitan unik rantau ini. Merapatkan jurang antara cita-cita dan pelaksanaan dalam sektor tenaga angin Asia memerlukan usaha yang melangkaui kemampuan mana-mana syarikat secara bersendirian. Marilah kita berkongsi amalan yang berkesan, belajar antara satu sama lain dan mencipta bersama-sama penyelesaian yang memberikan nilai berkekalan — demi industri, komuniti dan masa depan."

Memandang ke hadapan, Goldwind berhasrat untuk memperdalam akar umbi tempatan di setiap pasaran yang mendapat khidmatnya, sekali gus memperkasakan peralihan tenaga Asia dengan kepakaran global dan penyesuaian setempat. Ketika rantau ini mempercepat langkah ke arah masa depan yang lebih hijau, Goldwind kekal komited untuk menjadi rakan kongsi jangka panjang yang dipercayai — berakar umbi di APAC, berkembang maju bersama-sama.

SOURCE Goldwind