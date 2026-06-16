จากผู้ผลิตกังหันลมสู่การรังสรรค์ระบบนิเวศ: Goldwind เผยกลยุทธ์เอเชียแปซิฟิก ณ APAC Wind Energy Summit

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Goldwind

16 Jun, 2026, 15:52 CST

ฮานอย, เวียดนาม, 16 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- Goldwind พันธมิตรเชิงกลยุทธ์ระดับโลกด้านพลังงานสะอาดอันน่าเชื่อถือ ตอกย้ำความมุ่งมั่นอย่างลึกซึ้งต่อภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ณ GWEC APAC Wind Energy Summit ที่กรุงฮานอย ทั้งนี้ Goldwind ดำเนินงานใน 10 ประเทศทั่วเอเชียแปซิฟิก ตลอดจนขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของภูมิภาคผ่านการปรับตัวให้เข้ากับท้องถิ่นอย่างลึกซึ้ง การร่วมมือกับระบบนิเวศ และโซลูชันพลังงานสะอาดซึ่งปรับให้เหมาะสม

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Dong Yinming, CEO of Goldwind Asia, delivers a keynote address at the GWEC APAC Wind Energy Summit
Dong Yinming, CEO of Goldwind Asia, delivers a keynote address at the GWEC APAC Wind Energy Summit
Wu Kai, Vice President of Goldwind, speaks during a panel discussion at the GWEC APAC Wind Energy Summit
Wu Kai, Vice President of Goldwind, speaks during a panel discussion at the GWEC APAC Wind Energy Summit

ด้วยประสบการณ์ระดับนานาชาติกว่าสองทศวรรษ Goldwind แสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการที่ชัดเจนในการประชุมครั้งนี้ว่า โลกาภิวัตน์อันจริงแท้ไม่ได้หมายถึงแค่ "การก้าวสู่ระดับโลก" เท่านั้น แต่หมายถึง "การวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพ" การเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์จากการขยายตลาดอย่างเดียวไปสู่การสร้างระบบนิเวศดังกล่าวมอบผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ Goldwind มีกำลังการผลิตติดตั้งสะสมใน 49 ประเทศ ณ ปัจจุบันเกิน 165 กิกะวัตต์

Goldwind รังสรรค์ความสำเร็จอันหลากหลายและเป็นรูปธรรมทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ได้แก่ ระบบจัดเก็บพลังงานแบบกริดในออสเตรเลีย การพัฒนาบุคลากร ห่วงโซ่อุปทานในท้องถิ่น และการจัดส่งอันรวดเร็วในเวียดนาม การออกแบบซึ่งทนทานต่อพายุไต้ฝุ่นในฟิลิปปินส์ และเสาไฮบริดที่ช่วยเพิ่มผลผลิตในประเทศไทย

Dong Yinming ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Goldwind Asia เน้นย้ำในสุนทรพจน์หลัก ณ การประชุมดังกล่าวว่า:

"ในเอเชีย ความมุ่งมั่นของเราไม่ได้จำกัดอยู่แค่การส่งมอบกังหันลมเท่านั้น เรามุ่งมั่นที่จะเป็นพันธมิตรระบบซึ่งมีรากฐานในท้องถิ่น สนับสนุนโครงการต่าง ๆ ตลอดวงจรชีวิตเพื่อสร้างมูลค่าระยะยาว การเสริมศักยภาพโครงการในท้องถิ่นด้วยความเชี่ยวชาญระดับโลกและการพัฒนาตลาดเอเชียแปซิฟิกอย่างลึกซึ้ง นั่นคือความหมายที่แท้จริงของการ 'วางแผนอย่างมีประสิทธิภาพ' เพื่อภูมิภาคอันยั่งยืนและงอกงามยิ่งขึ้น"

Wu Kai รองประธาน Goldwind เพิ่มเติมว่า:

"การขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมในเอเชียไม่ได้หมายถึงแค่การติดตั้งกังหันลมเพิ่มเท่านั้น แต่ยังต้องการโซลูชันที่เป็นนวัตกรรมใหม่ซึ่งปรับให้เข้ากับความซับซ้อนเฉพาะของภูมิภาค การลดช่องว่างระหว่างความทะเยอทะยานและการนำไปปฏิบัติในภาคพลังงานลมของเอเชียต้องอาศัยมากกว่าบริษัทใดบริษัทหนึ่ง เรามาแบ่งปันสิ่งที่ได้ผล เรียนรู้ซึ่งกันและกัน และร่วมสร้างสรรค์โซลูชันที่จะมอบมูลค่าอันยั่งยืนสำหรับอุตสาหกรรม ชุมชน และอนาคตไปด้วยกันนะครับ"

ในอนาคต Goldwind ตั้งเป้าที่จะเสริมสร้างรากฐานในท้องถิ่นให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ณ ทุกตลาดที่ให้บริการ สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของเอเชียด้วยความเชี่ยวชาญระดับโลกและการปรับตัวให้เข้ากับท้องถิ่น ในขณะที่ภูมิภาคกำลังผลักดันสู่อนาคตสีเขียว Goldwind ยังคงมุ่งมั่นที่จะเป็นพันธมิตรซึ่งเชื่อถือได้ในระยะยาวโดยมีรากฐานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและเติบโตไปด้วยกัน

SOURCE Goldwind

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