Bertransformasi dari Pemasok Turbin Menjadi Mitra Ekosistem: Goldwin Paparkan strategi di Asia Pasifik dalam Ajang APAC Wind Energy Summit

Berbekal pengalaman internasional selama lebih dari dua dekade, Goldwind memaparkan sebuah transformasi dalam ekspansi globalnya. Menurut Goldwind, globalisasi tidak lagi sekadar memperluas jangkauan ke pasar baru, namun juga memastikan kehadiran di pasar yang benar-benar terintegrasi dan memberikan manfaat jangka panjang di setiap negara tujuan. Perubahan strategi dari sekadar ekspansi pasar menuju pembangunan ekosistem tersebut telah membuahkan hasil. Hingga kini, kapasitas terpasang kumulatif Goldwind telah melampaui 165 GW di 49 negara.

Di Asia Pasifik, Goldwind menghadirkan berbagai solusi yang dirancang khusus menurut kebutuhan lokal sehingga bermanfaat nyata di pasar setempat. Di Australia, Goldwind mengembangkan sistem penyimpanan energi yang mampu mendukung stabilitas jaringan listrik. Di Vietnam, Goldwind memperkuat pengembangan SDM lokal, membangun rantai pasok dalam negeri, dan mempercepat proses pengiriman produk. Di Filipina, Goldwind menghadirkan desain turbin yang tahan terhadap topan, sedangkan di Thailand, Goldwind mengembangkan menara hibrida yang turut meningkatkan produksi energi.

Dong Yinming, CEO, Goldwind Asia, melalui presentasinya, mengatakan:

"Di Asia, komitmen kami tidak berhenti pada penyediaan turbin. Kami ingin menjadi mitra yang tumbuh bersama dengan pasar lokal dan mendukung proyek energi terbarukan sepanjang siklus operasionalnya untuk menciptakan manfaat jangka panjang. Perpaduan antara keahlian global dan kebutuhan lokal merupakan makna sebenarnya dari jangkauan bisnis yang berdampak nyata dan berkelanjutan bagi kawasan Asia Pasifik."

Wu Kai, Vice President, Goldwind, menambahkan:

"Pengembangan proyek pembangkit tenaga bayu (PLTB) di Asia tidak cukup hanya dengan menambah kapasitas. Kita membutuhkan solusi inovatif yang sesuai dengan karakteristik dan tantangan di setiap pasar. Untuk mewujudkan target, pelaku industri harus berkolaborasi, saling berbagi pengalaman, dan bekerja sama menghadirkan solusi yang mampu menciptakan manfaat jangka panjang bagi industri, masyarakat, dan masa depan."

Ke depan, Goldwind berkomitmen memperkuat jangkauan lokal di setiap negara yang menjadi lokasi operasional. Dengan memadukan pengalaman global dan penguasaan pasar lokal, Goldwind terus mendukung percepatan transisi energi di Asia Pasifik. Seiring dengan langkah Asia Pasifik menuju masa depan yang lebih hijau, Goldwind menegaskan posisinya sebagai mitra jangka panjang yang tumbuh dan berkembang bersama Asia Pasifik.

SOURCE Goldwind