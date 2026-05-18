UGREEN nâng cao an toàn sạc thông qua hợp tác với ATL và tiêu chuẩn an toàn pin sạc dự phòng mới

SINGAPORE, ngày 18 tháng 5 năm 2026 /PRNewswire/ -- UGREEN, thương hiệu công nghệ tiêu dùng toàn cầu, đã công bố quan hệ hợp tác chiến lược với ATL (Amperex Technology Limited) và tham gia xây dựng quy chuẩn kỹ thuật mới GB 47372-2026 của Trung Quốc về an toàn pin sạc dự phòng. Thông qua việc tăng cường hợp tác trong chuỗi cung ứng thượng nguồn và chủ động tham gia quá trình tiêu chuẩn hóa ngành, UGREEN tiếp tục thúc đẩy an toàn sạc, độ tin cậy của sản phẩm và bảo đảm chất lượng lâu dài cho các sản phẩm nguồn điện di động của hãng.

Hợp tác với ATL nhằm nâng cao độ an toàn của cell pin

UGREEN & ATL Form Strategic Partnership

Nhằm củng cố hơn nữa chuỗi cung ứng thượng nguồn, UGREEN đã thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược với ATL (Amperex Technology Limited), nhà sản xuất pin lithium-ion hàng đầu thế giới. Sự hợp tác này bảo đảm việc sử dụng các cell pin chất lượng cao, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn an toàn phù hợp với quy chuẩn mới. Bằng cách kết hợp công nghệ cell pin tiên tiến của ATL với năng lực kỹ thuật cấp hệ thống của UGREEN, hai bên hướng tới nâng cao tính nhất quán, độ tin cậy và mức độ an toàn cho các sản phẩm nguồn điện di động.

Đóng góp chuyên môn ngành cho tiêu chuẩn an toàn mới

UGREEN đã tham gia xây dựng quy chuẩn kỹ thuật mới GB 47372-2026 của Trung Quốc về an toàn pin sạc dự phòng, đóng góp kinh nghiệm thực tiễn và hiểu biết sâu sắc trong ngành về độ an toàn cũng như độ tin cậy của sản phẩm.

Để đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn cao trên toàn bộ sản phẩm của mình, UGREEN đã xây dựng hệ thống an toàn gồm năm thành phần bài bản:

Hệ thống truy xuất nguồn gốc: Hệ thống Điều hành Sản xuất (MES) cho phép theo dõi số hóa xuyên suốt toàn bộ quy trình, bao gồm giám sát thông số, xác thực quy trình và quản lý tỷ lệ thành phẩm.

Sản xuất tự động hóa: Các công đoạn trọng yếu, bao gồm ghép cặp cell pin, hàn, bơm keo và kiểm thử, đều được tự động hóa hoàn toàn nhằm bảo đảm tính nhất quán và giảm thiểu sai sót do con người.

Định danh số sê-ri riêng biệt: Mỗi sản phẩm đều được gắn mã truy xuất, cho phép xác định ngày sản xuất, cơ sở sản xuất và thông tin cell pin.

Kiểm thử cell pin: Các thử nghiệm nghiêm ngặt, bao gồm đâm xuyên bằng đinh, hiện tượng mạ lithium (lithium plating) và nén ép, được thực hiện theo các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia GB 47372-2026.

Hệ thống giám sát và cảnh báo: Hệ thống giám sát theo thời gian thực liên tục theo dõi hiệu suất của cell pin, ghi nhận các bất thường và hỗ trợ truy xuất nguồn gốc toàn bộ vòng đời sản phẩm cũng như phân tích sau sự cố.

Trong bối cảnh các tiêu chuẩn an toàn sạc tiếp tục phát triển, UGREEN tiếp tục cam kết tăng cường độ an toàn sản phẩm thông qua đổi mới công nghệ, hợp tác chuỗi cung ứng và quản lý chất lượng nghiêm ngặt. Bằng cách kết hợp các giải pháp pin tiên tiến với hệ thống an toàn toàn diện, công ty hướng tới mang đến trải nghiệm sạc an toàn và đáng tin cậy hơn cho người tiêu dùng trên toàn thế giới.

Giới thiệu về UGREEN

UGREEN là công ty công nghệ tiêu dùng hàng đầu thế giới. Kể từ khi thành lập vào năm 2012, UGREEN đã duy trì các giá trị cốt lõi là lấy người dùng làm trung tâm, chân thành và tận tâm. Với sự hiện diện toàn cầu dưới thương hiệu nổi tiếng "UGREEN", hoạt động kinh doanh của công ty bao phủ hơn 180 quốc gia và khu vực, phục vụ hơn 300 triệu người dùng.

SOURCE UGREEN