UGREEN เดินหน้ายกระดับความปลอดภัยในการชาร์จ จับมือพันธมิตร ATL พร้อมร่วมสร้างมาตรฐานใหม่ด้านความปลอดภัยของพาวเวอร์แบงค์
18 May, 2026, 10:00 CST
สิงคโปร์, 18 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- UGREEN แบรนด์เทคโนโลยีเพื่อผู้บริโภคระดับโลก ประกาศความร่วมมือทางกลยุทธ์กับ ATL (Amperex Technology Limited) พร้อมเผยบทบาทในการมีส่วนร่วมจัดทำข้อกำหนดทางเทคนิค GB 47372-2026 ซึ่งเป็นมาตรฐานความปลอดภัยของพาวเวอร์แบงค์ฉบับใหม่ของจีน การผนึกกำลังกับพันธมิตรต้นน้ำและการมีส่วนร่วมอย่างจริงจังในด้านมาตรฐานอุตสาหกรรมในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นว่า UGREEN ยังคงเดินหน้าพัฒนาความปลอดภัยในการชาร์จ ความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ และการรับประกันคุณภาพในระยะยาวสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์พลังงานสำรองแบบพกพา
ผนึกกำลัง ATL ยกระดับความปลอดภัยของเซลล์แบตเตอรี่
เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ซัพพลายเชนต้นน้ำ UGREEN ได้กระชับความร่วมมือทางกลยุทธ์กับผู้ผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนชั้นนำระดับโลกอย่าง ATL (Amperex Technology Limited) โดยความร่วมมือในครั้งนี้ช่วยการันตีการใช้เซลล์แบตเตอรี่คุณภาพสูงที่มีมาตรฐานความปลอดภัยสอดรับกับข้อกำหนดใหม่ การผสานเทคโนโลยีเซลล์อันล้ำสมัยของ ATL เข้ากับขีดความสามารถด้านวิศวกรรมระดับระบบของ UGREEN จะช่วยให้ทั้งสองฝ่ายสามารถเพิ่มความเสถียร ความน่าเชื่อถือ และความปลอดภัยให้กับผลิตภัณฑ์พาวเวอร์แบงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผนึกความเชี่ยวชาญร่วมขับเคลื่อนมาตรฐานความปลอดภัยใหม่แห่งอุตสาหกรรม
UGREEN ได้เข้ามามีส่วนในการจัดทำข้อกำหนดทางเทคนิค GB 47372-2026 ซึ่งเป็นมาตรฐานความปลอดภัยพาวเวอร์แบงค์ฉบับใหม่ของจีน โดยร่วมแบ่งปันประสบการณ์เชิงปฏิบัติจากภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนให้ข้อมูลเชิงลึกในเรื่องความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์
เพื่อให้ผลิตภัณฑ์สอดรับกับมาตรฐานความปลอดภัยระดับสูง UGREEN ได้วางรากฐานระบบความปลอดภัยแบบโครงสร้าง 5 ส่วน ดังนี้
- ระบบตรวจสอบย้อนกลับ: นำระบบควบคุมการผลิต (MES) มาใช้ติดตามข้อมูลแบบดิจิทัลได้ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ ครอบคลุมทั้งการเฝ้าติดตามพารามิเตอร์ การตรวจสอบความถูกต้องของขั้นตอนการผลิต และการบริหารจัดการประสิทธิภาพ
- การผลิตด้วยระบบอัตโนมัติ: กระบวนการหลัก ๆ อย่างการจับคู่เซลล์ การเชื่อม การหยอดกาว และการทดสอบ ล้วนดำเนินการด้วยระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ เพื่อความแม่นยำสม่ำเสมอและลดข้อผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์
- ระบบระบุรหัสประจำตัว: ผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นจะมีรหัสเฉพาะที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ เพื่อระบุวันที่ผลิต โรงงานที่ผลิต รวมถึงข้อมูลเซลล์แบตเตอรี่
- การทดสอบเซลล์แบตเตอรี่: ดำเนินการทดสอบอย่างเข้มงวดตามข้อกำหนดมาตรฐาน GB 47372-2026 อาทิ การทดสอบความทนทานต่อการเจาะทะลุ การเกิดตกตะกอนลิเทียม และการทดสอบแรงอัด
- ระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือน: ติดตามประสิทธิภาพของเซลล์แบตเตอรี่แบบเรียลไทม์ พร้อมบันทึกความผิดปกติเพื่อรองรับการตรวจสอบย้อนกลับตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ และใช้วิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลังเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ
เมื่อมาตรฐานความปลอดภัยด้านการชาร์จนั้นพัฒนาก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง UGREEN ยังคงมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยี ผนึกกำลังกับพันธมิตรในซัพพลายเชน และบริหารจัดการคุณภาพอย่างเข้มงวด เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ โดยนำโซลูชันแบตเตอรี่อันล้ำสมัยมาผสานรวมเข้ากับระบบความปลอดภัยที่ครอบคลุม เพื่อมอบประสบการณ์ในการชาร์จที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถือยิ่งขึ้นให้แก่ผู้บริโภคทั่วโลก
เกี่ยวกับ UGREEN
UGREEN เป็นบริษัทเทคโนโลยีสำหรับผู้บริโภคชั้นนำระดับโลก และยึดถือค่านิยมหลักของแบรนด์ ได้แก่ การให้ความสำคัญกับผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง ความจริงใจ และความมุ่งมั่นทุ่มเทในการพัฒนามาโดยตลอด นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2555 บริษัทดำเนินธุรกิจทั่วโลกภายใต้แบรนด์ "UGREEN" ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง โดยปัจจุบันมีเครือข่ายครอบคลุมมากกว่า 180 ประเทศและภูมิภาค พร้อมให้บริการผู้ใช้งานมากกว่า 300 ล้านคนทั่วโลก
