UGREEN เดินหน้ายกระดับความปลอดภัยในการชาร์จ จับมือพันธมิตร ATL พร้อมร่วมสร้างมาตรฐานใหม่ด้านความปลอดภัยของพาวเวอร์แบงค์

News provided by

UGREEN

18 May, 2026, 10:00 CST

สิงคโปร์, 18 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- UGREEN แบรนด์เทคโนโลยีเพื่อผู้บริโภคระดับโลก ประกาศความร่วมมือทางกลยุทธ์กับ ATL (Amperex Technology Limited) พร้อมเผยบทบาทในการมีส่วนร่วมจัดทำข้อกำหนดทางเทคนิค GB 47372-2026 ซึ่งเป็นมาตรฐานความปลอดภัยของพาวเวอร์แบงค์ฉบับใหม่ของจีน การผนึกกำลังกับพันธมิตรต้นน้ำและการมีส่วนร่วมอย่างจริงจังในด้านมาตรฐานอุตสาหกรรมในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นว่า UGREEN ยังคงเดินหน้าพัฒนาความปลอดภัยในการชาร์จ ความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ และการรับประกันคุณภาพในระยะยาวสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์พลังงานสำรองแบบพกพา

ผนึกกำลัง ATL ยกระดับความปลอดภัยของเซลล์แบตเตอรี่

UGREEN & ATL Form Strategic Partnership
เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ซัพพลายเชนต้นน้ำ UGREEN ได้กระชับความร่วมมือทางกลยุทธ์กับผู้ผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนชั้นนำระดับโลกอย่าง ATL (Amperex Technology Limited) โดยความร่วมมือในครั้งนี้ช่วยการันตีการใช้เซลล์แบตเตอรี่คุณภาพสูงที่มีมาตรฐานความปลอดภัยสอดรับกับข้อกำหนดใหม่ การผสานเทคโนโลยีเซลล์อันล้ำสมัยของ ATL เข้ากับขีดความสามารถด้านวิศวกรรมระดับระบบของ UGREEN จะช่วยให้ทั้งสองฝ่ายสามารถเพิ่มความเสถียร ความน่าเชื่อถือ และความปลอดภัยให้กับผลิตภัณฑ์พาวเวอร์แบงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผนึกความเชี่ยวชาญร่วมขับเคลื่อนมาตรฐานความปลอดภัยใหม่แห่งอุตสาหกรรม

UGREEN ได้เข้ามามีส่วนในการจัดทำข้อกำหนดทางเทคนิค GB 47372-2026 ซึ่งเป็นมาตรฐานความปลอดภัยพาวเวอร์แบงค์ฉบับใหม่ของจีน โดยร่วมแบ่งปันประสบการณ์เชิงปฏิบัติจากภาคอุตสาหกรรม  ตลอดจนให้ข้อมูลเชิงลึกในเรื่องความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์

เพื่อให้ผลิตภัณฑ์สอดรับกับมาตรฐานความปลอดภัยระดับสูง UGREEN ได้วางรากฐานระบบความปลอดภัยแบบโครงสร้าง 5 ส่วน ดังนี้

  • ระบบตรวจสอบย้อนกลับ: นำระบบควบคุมการผลิต (MES) มาใช้ติดตามข้อมูลแบบดิจิทัลได้ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ ครอบคลุมทั้งการเฝ้าติดตามพารามิเตอร์ การตรวจสอบความถูกต้องของขั้นตอนการผลิต และการบริหารจัดการประสิทธิภาพ
  • การผลิตด้วยระบบอัตโนมัติ: กระบวนการหลัก ๆ อย่างการจับคู่เซลล์ การเชื่อม การหยอดกาว และการทดสอบ ล้วนดำเนินการด้วยระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ เพื่อความแม่นยำสม่ำเสมอและลดข้อผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์
  • ระบบระบุรหัสประจำตัว: ผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นจะมีรหัสเฉพาะที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ เพื่อระบุวันที่ผลิต โรงงานที่ผลิต รวมถึงข้อมูลเซลล์แบตเตอรี่
  • การทดสอบเซลล์แบตเตอรี่: ดำเนินการทดสอบอย่างเข้มงวดตามข้อกำหนดมาตรฐาน GB 47372-2026 อาทิ การทดสอบความทนทานต่อการเจาะทะลุ การเกิดตกตะกอนลิเทียม และการทดสอบแรงอัด
  • ระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือน: ติดตามประสิทธิภาพของเซลล์แบตเตอรี่แบบเรียลไทม์ พร้อมบันทึกความผิดปกติเพื่อรองรับการตรวจสอบย้อนกลับตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ และใช้วิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลังเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ

เมื่อมาตรฐานความปลอดภัยด้านการชาร์จนั้นพัฒนาก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง UGREEN ยังคงมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยี ผนึกกำลังกับพันธมิตรในซัพพลายเชน และบริหารจัดการคุณภาพอย่างเข้มงวด เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ โดยนำโซลูชันแบตเตอรี่อันล้ำสมัยมาผสานรวมเข้ากับระบบความปลอดภัยที่ครอบคลุม เพื่อมอบประสบการณ์ในการชาร์จที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถือยิ่งขึ้นให้แก่ผู้บริโภคทั่วโลก

เกี่ยวกับ UGREEN

UGREEN เป็นบริษัทเทคโนโลยีสำหรับผู้บริโภคชั้นนำระดับโลก และยึดถือค่านิยมหลักของแบรนด์ ได้แก่ การให้ความสำคัญกับผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง ความจริงใจ และความมุ่งมั่นทุ่มเทในการพัฒนามาโดยตลอด นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2555 บริษัทดำเนินธุรกิจทั่วโลกภายใต้แบรนด์ "UGREEN" ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง โดยปัจจุบันมีเครือข่ายครอบคลุมมากกว่า 180 ประเทศและภูมิภาค พร้อมให้บริการผู้ใช้งานมากกว่า 300 ล้านคนทั่วโลก

SOURCE UGREEN

UGREEN Advances Charging Safety Through ATL Partnership and New Power Bank Safety Standard

