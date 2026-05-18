UGREEN Perkuat Standar Keamanan Pengisian Daya lewat Kemitraan dengan ATL dan Dukungan Standar Baru Power Bank

Untuk memperkuat rantai pasok di sektor hulu, UGREEN bekerja sama dengan ATL, salah satu produsen baterai lithium-ion terkemuka di dunia. Kolaborasi ini menjamin penggunaan sel baterai berkualitas tinggi yang memenuhi standar terbaru. Dengan memadukan teknologi sel baterai milik ATL dan kapabilitas rekayasa sistem UGREEN, kolaborasi ini menargetkan peningkatan konsistensi, keandalan, dan keamanan produk daya portabel.

Berkontribusi dalam penyusunan standar keamanan baru

UGREEN berpartisipasi dalam penyusunan standar teknis GB 47372-2026 untuk keamanan power bank di Tiongkok. Lewat langkah ini, UGREEN berkontribusi melalui pengalaman industri dan masukan terkait aspek keamanan dan keandalan produk.

Untuk mendukung standar keamanan yang tinggi pada produk-produknya, UGREEN menerapkan sistem keamanan terstruktur yang mencakup lima komponen utama:

Sistem penelusuran ( traceability ): Didukung Manufacturing Execution System (MES), UGREEN melakukan pelacakan digital, termasuk pemantauan parameter, validasi proses, dan pengelolaan hasil produksi.

Manufaktur otomatis: Proses utama seperti pencocokan sel baterai, pengelasan, dispensing , dan pengujian berlangsung secara otomatis guna menjaga konsistensi dan meminimalkan kesalahan manusia.

Serial produk yang bersifat unik: Setiap produk dilengkapi kode pelacakan yang memuat informasi tanggal produksi, lokasi pabrik, dan spesifikasi sel baterai.

Pengujian sel baterai: Metode pengujian ketat seperti penetrasi paku, lithium plating , dan uji tekanan memenuhi standar GB 47372-2026.

Sistem pemantauan dan peringatan: Sistem pemantauan seketika melacak performa sel baterai, mencatat anomali, serta mendukung analisis sepanjang siklus hidup produk.

Seiring dengan perkembangan standar keamanan alat pengisi daya, UGREEN semakin berkomitmen untuk terus meningkatkan keamanan produk melalui inovasi teknologi, kolaborasi rantai pasok, serta manajemen kualitas yang ketat. UGREEN juga berupaya menghadirkan pengalaman penggunaan produk yang lebih aman dan andal bagi konsumen di seluruh dunia.

