Valvoline™ Global, The Original Motor Oil, thúc đẩy tăng trưởng tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương thông qua hợp tác với Horse Powertrain

Việc mở rộng hợp tác giúp Valvoline Global trở thành đối tác công nghệ dầu nhờnchính thức của Geely, đưa các sản phẩm với công nghệ tiên tiến của hãng vào trong dây chuyền sản xuất sử dụng dầu lần đầu tại nhà máy cũng như mạng lưới dịch vụ hậu mãi mới được triển khai.

SINGAPORE và HÀ NỘI, ngày 13 tháng 7 năm 2026/PRNewswire/ -- Valvoline™ Global Operations, được mệnh danh là "The Original Motor Oil" và là doanh nghiệp hàng đầu toàn cầu trong lĩnh vực giải pháp ô tô và công nghiệp, hôm nay công bố mở rộng quan hệ đối tác chiến lược với Horse Powertrain ("Horse"), nhà sản xuất toàn cầu các giải pháp truyền động và liên doanh giữa Geely, Renault và Aramco, chuyên cung cấp động cơ cho Geely và các nhà sản xuất ô tô hàng đầu khác. Tiếp nối hợp tác hiện có với Horse, quan hệ đối tác mở rộng này đưa các giải pháp bôi trơn của Valvoline Global vào hệ sinh thái dịch vụ rộng lớn hơn, qua đó đẩy nhanh chiến lược mở rộng hoạt động kinh doanh của hãng tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

A display booth featuring Valvoline GEELY collaboration, showcasing co-developed lubricants and a timeline of their partnership, with product bottles arranged on a central table.

Bên cạnh đó, Valvoline Global cũng đã ký kết thỏa thuận hậu mãi dài hạn với Geely Auto Group ("Geely"), một trong những nhà sản xuất ô tô lớn nhất Trung Quốc, trở thành đối tác công nghệ dầu nhờn được chỉ định của tập đoàn này. Do đó, Valvoline Global hiện sẽ cung cấp các sản phẩm dầu nhờn hiệu suất cao cho dịch vụ hậu mãi đối với các dòng xe Geely, bao gồm cả những thương hiệu do công ty mẹ của Geely sở hữu và vận hành. Hai thỏa thuận hợp tác mở rộng với Horse và Geely sẽ giúp Valvoline cung cấp một giải pháp bôi trơn xuyên suốt, hỗ trợ phương tiện từ giai đoạn lắp ráp ban đầu tại nhà máy cho đến toàn bộ trải nghiệm sở hữu xe trong giai đoạn hậu mãi.

"Valvoline đã chứng minh năng lực kỹ thuật sâu rộng, chuỗi cung ứng toàn cầu vững mạnh cùng cam kết chung trong việc thúc đẩy thế hệ giải pháp di chuyển tiếp theo", Simon Hu, Giám đốc Thu mua của Horse Powertrain cho biết."Quan hệ hợp tác dài hạn này củng cố khả năng của chúng tôi trong việc mang đến hiệu suất, độ bền và tính bền vững vượt trội cho khách hàng, và chúng tôi vui mừng khi có Valvoline Global là đối tác chiến lược".

"Việc củng cố quan hệ hợp tác với Horse Powertrain và Geely Auto Group thể hiện định hướng phát triển của Valvoline Global", Michael Dreyer, Phó Chủ tịch Cấp cao kiêm Tổng Giám đốc khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của Valvoline Global Operations chia sẻ. "Bằng việc cung cấp các giải pháp đổi mới được OEM phê duyệt, từ công nghệ dầu nhờn trong dây chuyền sản xuất sử dụng lần đầu tại nhà máy đến dịch vụ hậu mãi, dựa trên 160 năm kinh nghiệm, chúng tôi không chỉ hoạt động như một thương hiệu dầu nhớt động cơ giàu truyền thống mà còn là đối tác công nghệ được ưu tiên cho thế hệ giải pháp động cơ tương lai".

Các giải pháp dầu nhờn đồng phát triển nhằm mang lại lợi ích cho khách hàng

Trong khuôn khổ thỏa thuận với Geely, Valvoline Global giới thiệu các dòng sản phẩm dầu nhờn mới được hai bên đồng phát triển dành cho các dòng xe Geely, bao gồm Dầu động cơ Valvoline GEELY Ultra Full Synthetic, Dầu động cơ Valvoline GEELY Full Synthetic và nhiều sản phẩm khác. Được đồng phát triển với Geely và xác nhận thông qua thử nghiệm nghiêm ngặt của OEM, các công thức dầu động cơ tổng hợp và dầu động cơ tổng hợp toàn phần được thiết kế nhằm tiết kiệm nhiên liệu, cải thiện hiệu suất vận hành và độ sạch của động cơ, đồng thời bảo vệ các bộ phận quan trọng của động cơ. Tất cả các công thức cung cấp tới người tiêu dùng đều đáp ứng các thông số kỹ thuật về hệ truyền động theo yêu cầu của Horse.

Với 160 năm kinh nghiệm trong ngành dầu nhớt, Valvoline Global có vị thế đặc biệt để mang đến những sản phẩm cải tiến cho khách hàng. Quan hệ hợp tác này cũng phản ánh sự đầu tư liên tục của Valvoline Global vào các thị trường tăng trưởng chiến lược trên khắp khu vực Châu Á - Thái Bình Dương nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh và dẫn đầu trong lĩnh vực giải pháp cho động cơ đang phát triển mạnh mẽ. Những thế mạnh này hiện đóng vai trò là một minh chứng thuyết phục đối với các OEM tiềm năng đang tìm kiếm một đối tác cung cấp giải pháp dầu nhờn sẵn sàng cho tương lai.

Sự công nhận trong ngành: Valvoline Global tại Hội nghị thượng đỉnh Quốc tế lần thứ 6 về Hệ thống Truyền động Ô tô (ISAPS)

Valvoline Global đã thể hiện uy tín kỹ thuật của mình khi tham gia ISAPS lần thứ 6 được tổ chức tại Trung Quốc. Hội nghị quy tụ các OEM lớn trên toàn cầu cùng các học giả hàng đầu đến từ nhiều trường đại học danh tiếng, tạo diễn đàn trao đổi kỹ thuật về phát triển hệ truyền động cho xe hạng nhẹ giữa các đối tác kỹ thuật uy tín trong hệ sinh thái di chuyển. Sự tham gia của Valvoline Global khẳng định danh tiếng ngày càng tăng của hãng với vai trò là đối tác kỹ thuật trong hệ sinh thái di chuyển toàn cầu.

Giới thiệu về Valvoline™ Global Operations

Valvoline™ Global, thương hiệu dầu nhớt động cơ được đăng ký đầu tiên của Mỹ, đang thúc đẩy thế hệ giải pháp truyền động mới thông qua đổi mới sáng tạo cho khách hàng tại hơn 140 quốc gia với mạng lưới hơn 80.000 điểm phân phối. Là công ty hàng đầu toàn cầu về các giải pháp ô tô và công nghiệp sẵn sàng cho tương lai và cung cấp dịch vụ chất lượng cao nhất cho các đối tác trên toàn cầu, di sản của chúng tôi trải dài suốt 160 năm.

Với các giải pháp dành cho mọi loại động cơ và hệ truyền động, từ xe chạy đường dài và chịu tải nặng đến xe điện, Valvoline Global đang khai phá con đường phát triển cho ngành dầu nhớt và nhiều lĩnh vực khác, mở rộng các giải pháp truyền nhiệt sang lĩnh vực điện toán hiệu suất cao.

Cùng với công ty mẹ Aramco, một trong những công ty năng lượng và hóa chất lớn nhất thế giới, chúng tôi đang thúc đẩy đổi mới sản phẩm vượt trội và các giải pháp kinh doanh bền vững nhằm đáp ứng những nhu cầu của tương lai – trên đường và các ứng dụng ngoài đường.

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Valvoline TM là nhãn hiệu đã được đăng ký của Valvoline Global cùng các công ty con của hãng.

SOURCE Valvoline™ Global Operations