Valvoline™ Global ตัวจริงด้านน้ำมันเครื่อง เร่งขยายธุรกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกผ่านความร่วมมือกับ Horse Powertrain
News provided byValvoline™ Global Operations
16 Jul, 2026, 13:19 CST
การขยายความร่วมมือในครั้งนี้ตอกย้ำบทบาทของ Valvoline Global ในฐานะพันธมิตรด้านเทคโนโลยีสารหล่อลื่นอย่างเป็นทางการของ Geely โดยนำผลิตภัณฑ์สารหล่อลื่นสมรรถนะสูงของบริษัทไปใช้ทั้งในกระบวนการเติมของเหลวจากโรงงานผู้ผลิต (Factory Fill) และเครือข่ายบริการหลังการขายที่เพิ่งเปิดตัวใหม่
สิงคโปร์ และ กรุงเทพฯ, 16 กรกฎาคม 2569 /PRNewswire/ -- ในวันนี้ Valvoline™ Global Operations ตัวจริงด้านน้ำมันเครื่อง และผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมการผลิต ประกาศขยายความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ Horse Powertrain ("Horse") ผู้ผลิตโซลูชันระบบส่งกำลังระดับโลก และเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง Geely, Renault และ Aramco โดย Horse เป็นผู้จัดหาเครื่องยนต์ให้แก่ Geely และผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำอีกหลายรายทั่วโลก ทั้งนี้ ต่อยอดจากความร่วมมือเดิมที่ Valvoline Global เป็นผู้จัดหาสารหล่อลื่นสำหรับการเติมจากโรงงานผู้ผลิตให้แก่ Horse การขยายความร่วมมือครั้งนี้จะนำโซลูชันด้านผลิตภัณฑ์สารหล่อลื่นของ Valvoline Global เข้าสู่ระบบนิเวศด้านการบริการรถยนต์ที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น ส่งผลให้บริษัทสามารถเร่งการขยายธุรกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้อย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ Valvoline Global ยังได้ลงนามในข้อตกลงระยะยาวด้านบริการหลังการขายกับ Geely Auto Group ("Geely") หนึ่งในผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ที่สุดของจีน เพื่อเป็นพันธมิตรด้านเทคโนโลยีสารหล่อลื่นที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว Valvoline Global จะจัดหาสารหล่อลื่นสมรรถนะสูงสำหรับตลาดอะไหล่ทดแทน (Aftermarket) ให้แก่รถยนต์ของ Geely รวมถึงรถยนต์แบรนด์อื่น ๆ ที่ Geely เป็นเจ้าของและดำเนินธุรกิจภายใต้บริษัทแม่ โดยการขยายความร่วมมือระหว่าง Horse และ Geely ในครั้งนี้ ส่งให้ Valvoline สามารถนำเสนอโซลูชันด้านสารหล่อลื่นที่ให้การดูแลรถยนต์ได้อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ขั้นตอนการประกอบรถยนต์ในโรงงาน ไปจนถึงการบำรุงรักษาและการให้บริการหลังการขายตลอดอายุการใช้งานของรถ
"Valvoline ได้แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคอย่างลึกซึ้ง มีห่วงโซ่อุปทานระดับโลกที่แข็งแกร่ง และมีความมุ่งมั่นร่วมกันในการผลักดันโซลูชันด้านการเดินทางแห่งอนาคตให้ก้าวหน้า" Simon Hu ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อของ Horse Powertrain กล่าว "ความร่วมมือระยะยาวครั้งนี้ช่วยเสริมศักยภาพของเราในการส่งมอบสมรรถนะ ความทนทาน และความยั่งยืนให้แก่ลูกค้าได้อย่างเหนือระดับ และเรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ Valvoline Global เป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ของเรา"
"การยกระดับความร่วมมือกับ Horse Powertrain และ Geely Auto Group สะท้อนให้เห็นถึงทิศทางที่ Valvoline Global กำลังก้าวไป" Michael Dreyer รองประธานอาวุโส และผู้จัดการทั่วไปประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APAC) ของ Valvoline Global Operations กล่าว "ด้วยการนำเสนอโซลูชันนวัตกรรมที่ได้รับการรับรองจากผู้ผลิตรถยนต์ (OEM) ตั้งแต่ขั้นตอนการเติมของเหลวจากโรงงานไปจนถึงบริการหลังการขาย พร้อมทั้งอาศัยความเชี่ยวชาญที่สั่งสมมายาวนานกว่า 160 ปี เราไม่ได้เป็นเพียงแบรนด์น้ำมันเครื่องที่มีประวัติความสำเร็จยาวนานเท่านั้น แต่กำลังก้าวสู่การเป็นพันธมิตรด้านเทคโนโลยีที่ผู้ผลิตรถยนต์เลือกใช้เพื่อการเดินทางแห่งอนาคต"
ผลิตภัณฑ์สารหล่อลื่นที่พัฒนาร่วมกัน พร้อมสูตรที่คิดค้นเพื่อมอบประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ขับขี่
ภายใต้ข้อตกลงระหว่าง Valvoline Global และ Geely ทางแบรนด์ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์สารหล่อลื่นรุ่นใหม่ที่พัฒนาร่วมกันสำหรับรถยนต์ของ Geely ได้แก่ Valvoline GEELY Ultra Full Synthetic Engine Oil, Valvoline GEELY Full Synthetic Engine Oil และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ในกลุ่มเดียวกัน ผลิตภัณฑ์สูตรน้ำมันเครื่องเกรดธรรมดาและสังเคราะห์แท้เหล่านี้ซึ่งได้รับการพัฒนาร่วมกับ Geely และผ่านการทดสอบรับรองอย่างเข้มงวดตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์ ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อช่วยเพิ่มความประหยัดเชื้อเพลิง ยกระดับประสิทธิภาพการทำงานและความสะอาดของเครื่องยนต์ พร้อมทั้งปกป้องชิ้นส่วนสำคัญในระบบเครื่องยนต์ โดยสูตรผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่วางจำหน่ายสำหรับผู้บริโภคผ่านข้อกำหนดด้านระบบส่งกำลังที่ Horse กำหนดไว้
ด้วยประสบการณ์กว่า 160 ปี ในอุตสาหกรรมสารหล่อลื่น Valvoline Global มีความพร้อมอย่างโดดเด่นในการนำเสนอนวัตกรรมผลิตภัณฑ์แก่เจ้าของรถยนต์ ซึ่งจะได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญที่ผ่านการพิสูจน์แล้วของบริษัท ความร่วมมือครั้งนี้ยังสะท้อนถึงการลงทุนอย่างต่อเนื่องของ Valvoline Global ในตลาดยุทธศาสตร์ที่มีศักยภาพการเติบโตทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพื่อขยายธุรกิจและเสริมสร้างความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการขับเคลื่อนแห่งอนาคตที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว จุดแข็งที่ผสานกันจากความร่วมมือครั้งนี้ยังเป็นเครื่องยืนยันถึงศักยภาพของ Valvoline ในฐานะพันธมิตรด้านสารหล่อลื่นที่พร้อมรองรับอนาคตและน่าสนใจสำหรับผู้ผลิตรถยนต์ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาสรรหาพันธมิตร
การยอมรับจากอุตสาหกรรม: Valvoline Global ในการประชุมสุดยอดนานาชาติด้านระบบส่งกำลังยานยนต์ (International Summit of Automotive Propulsion Systems: ISAPS) ครั้งที่ 6
Valvoline Global ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความน่าเชื่อถือด้านเทคนิคจากการเข้าร่วมงานประชุมสุดยอดนานาชาติด้านระบบส่งกำลังยานยนต์ (ISAPS) ครั้งที่ 6 ซึ่งจัดขึ้นในประเทศจีน การประชุมดังกล่าวรวบรวมผู้ผลิตรถยนต์รายสำคัญจากทั่วโลก พร้อมด้วยนักวิชาการชั้นนำจากมหาวิทยาลัยชั้นนำหลายแห่ง เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการพัฒนาระบบส่งกำลังสำหรับรถยนต์นั่งและรถเพื่อการพาณิชย์ขนาดเบา ระหว่างพันธมิตรทางเทคนิคที่ได้รับความไว้วางใจในระบบนิเวศด้านการเดินทางแห่งอนาคต การเข้าร่วมงานของ Valvoline Global ตอกย้ำชื่อเสียงของบริษัทในฐานะพันธมิตรด้านเทคนิคที่ได้รับการยอมรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในระบบนิเวศการเดินทางระดับโลก
เกี่ยวกับ Valvoline™ Global Operations
Valvoline™ Global เป็นแบรนด์น้ำมันเครื่องรายแรกของสหรัฐอเมริกา ขับเคลื่อนอนาคตแห่งการเดินทางผ่านนวัตกรรมให้แก่ลูกค้าในมากกว่า 140 ประเทศ และมีจุดจัดจำหน่ายมากกว่า 80,000 แห่งทั่วโลก บริษัทเป็นผู้นำด้านโซลูชันยานยนต์และอุตสาหกรรมแห่งอนาคต พร้อมให้บริการที่เป็นเลิศสำหรับพันธมิตรทั่วโลก โดยมีประวัติความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมยาวนานกว่า 160 ปี
ด้วยโซลูชันที่ครอบคลุมทุกประเภทเครื่องยนต์และระบบขับเคลื่อน ตั้งแต่รถที่มีระยะทางใช้งานสูง รถใช้งานหนัก ไปจนถึงรถยนต์ไฟฟ้า Valvoline Global กำลังสร้างอนาคตใหม่ของการเดินทาง รวมถึงขยายไปสู่โซลูชันด้านการจัดการความร้อนสำหรับระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง
Valvoline ร่วมกับบริษัทแม่ Aramco หนึ่งในบริษัทพลังงานและเคมีภัณฑ์แบบบูรณาการที่ใหญ่ที่สุดในโลก มุ่งพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหนือระดับและโซลูชันธุรกิจที่ยั่งยืน เพื่ออนาคตทั้งบนท้องถนนและนอกท้องถนน
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Instagram, Facebook และ LinkedIn
Valvoline TM เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Valvoline Global หรือกลุ่มบริษัทในเครือ
SOURCE Valvoline™ Global Operations
Share this article