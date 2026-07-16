Valvoline™ Global, "The Original Motor Oil", Percepat Pertumbuhan di Asia Pasifik Lewat Kemitraan dengan Horse Powertrain

Di saat yang sama, Valvoline Global juga menandatangani perjanjian dalam layanan purnajual jangka panjang dengan Geely Auto Group ("Geely"), salah satu produsen otomotif terbesar di Tiongkok. Melalui kerja sama tersebut, Valvoline Global akan menjadi mitra resmi yang menyediakan produk pelumas untuk Geely. Valvoline Global juga memasok pelumas aftermarket berkinerja tinggi untuk mobil Geely, termasuk berbagai merek lain yang berada di bawah naungan grup tersebut. Dengan dukungan kemitraan bersama Horse dan Geely, Valvoline menghadirkan solusi pelumas yang terintegrasi, mulai dari tahap produksi kendaraan hingga layanan purnajual selama masa kepemilikan kendaraan.

Chief Procurement Officer Horse Powertrain, Simon Hu, mengatakan, "Valvoline memiliki kapabilitas teknis yang kuat, jaringan rantai pasok global yang andal, serta visi yang sejalan dalam mendukung perkembangan teknologi mobilitas generasi berikutnya. Kolaborasi jangka panjang ini memperkuat kemampuan kami untuk menghadirkan performa, daya tahan, dan aspek keberlanjutan yang lebih baik bagi pelanggan. Kami gembira atas kehadiran Valvoline Global sebagai mitra strategis."

Senior Vice President dan General Manager APAC Valvoline Global Operations, Michael Dreyer, mengatakan, "Kemitraan yang semakin erat dengan Horse Powertrain dan Geely Auto Group mencerminkan arah perkembangan bisnis Valvoline Global ke depan. Dengan menghadirkan solusi inovatif yang mendapat dukungan OEM, mulai dari factory-fill hingga layanan purnajual, serta berbekal pengalaman selama 160 tahun, kami tidak hanya hadir sebagai merek pelumas legendaris, namun juga menjadi mitra teknologi pilihan bagi mobilitas generasi baru."

Pelumas yang Dikembangkan secara Kolaboratif

Sebagai bagian dari kerja sama dengan Geely, Valvoline Global memperkenalkan lini pelumas yang dikembangkan secara kolaboratif untuk mobil Geely. Produk tersebut meliputi Valvoline GEELY Ultra Full Synthetic Engine Oil, Valvoline GEELY Full Synthetic Engine Oil, dan sejumlah produk lainnya. Valvoline dan Geely berkolaborasi mengembangkan formulasi tersebut, serta menempuh berbagai pengujian OEM secara ketat. Pelumas sintetis dan full synthetic ini meningkatkan efisiensi bahan bakar, menjaga performa dan kebersihan mesin, serta melindungi komponen-komponen penting pada mesin. Seluruh formulasi produk yang dipasarkan kepada konsumen juga telah memenuhi spesifikasi powertrain yang telah ditetapkan oleh Horse.

Berpengalaman selama 160 tahun di industri pelumas, Valvoline Global terus menghadirkan inovasi yang memberikan nilai tambah bagi pemilik mobil. Kemitraan ini juga mencerminkan komitmen perusahaan untuk terus berinvestasi di pasar-pasar strategis Asia Pasifik dan memperkuat posisinya di sektor mobilitas yang berkembang pesat. Kombinasi pengalaman industri, kapabilitas teknis, dan kolaborasi dengan produsen otomotif global menjadikan Valvoline Global mitra yang semakin relevan bagi pihak OEM yang mencari solusi pelumas untuk kebutuhan mobilitas masa depan.

Pengakuan Industri: Valvoline Global Berpartisipasi di Ajang 6th International Summit of Automotive Propulsion Systems (ISAPS)

Valvoline Global juga memperlihatkan kapabilitas teknisnya dengan berpartisipasi dalam ajang 6th International Summit of Automotive Propulsion Systems (ISAPS) yang berlangsung di Tiongkok. Ajang tersebut mempertemukan berbagai OEM global dan akademisi dari universitas terkemuka untuk membahas pengembangan light-duty powertrain serta berbagai teknologi mobilitas terbaru. Melalui ajang ini, Valvoline Global memperkuat reputasinya sebagai mitra teknologi tepercaya di ekosistem mobilitas global.

Tentang Valvoline™ Global Operations

Valvoline™ Global, merek oli mesin kendaraan pertama di Amerika Serikat, mendukung mobilitas generasi baru melalui berbagai inovasi yang kini menjangkau lebih dari 140 negara dan tersedia di lebih dari 80.000 titik distribusi. Berbekal pengalaman selama 160 tahun, perusahaan ini menghadirkan solusi otomotif dan industri yang menjawab kebutuhan masa depan, serta menyediakan layanan bagi mitra bisnis di berbagai belahan dunia.

Valvoline Global menawarkan solusi untuk berbagai jenis mesin dan sistem penggerak, mulai dari kendaraan dengan jarak tempuh tinggi, kendaraan untuk tugas berat, hingga mobil listrik. Valvoline Global juga terus mengembangkan inovasi baru, termasuk solusi transfer panas untuk komputasi berkinerja tinggi.

Bersama perusahaan induknya, Aramco, salah satu perusahaan energi dan kimia terintegrasi terbesar di dunia, Valvoline Global terus mendorong inovasi produk dan solusi bisnis berkelanjutan untuk mendukung kebutuhan mobilitas masa depan, baik di jalan raya maupun di luar jalan raya.

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