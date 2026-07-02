VEICHI ra mắt các giải pháp lưu trữ năng lượng C&I và lưới điện siêu nhỏ

TÔ CHÂU, Trung Quốc, ngày 2 tháng 7 năm 2026 /PRNewswire/ -- VEICHI (www.veichi.com), nhà cung cấp toàn cầu các giải pháp tự động hóa công nghiệp và năng lượng tái tạo, gần đây đã ra mắt thành công các hệ thống năng lượng mặt trời thương mại và công nghiệp (C&I) nhằm hỗ trợ doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro do biến động nguồn điện và tối ưu hóa chi phí năng lượng trong bối cảnh quá trình chuyển đổi năng lượng toàn cầu đang tăng tốc.

One-stop Solar System Solution Microgrid Hybrid Inverter System Diagram

Tận dụng chuyên môn trong lĩnh vực điện tử công suất, truyền động điện và điều khiển công nghiệp, VEICHI đã phát triển một danh mục giải pháp lưu trữ năng lượng C&I toàn diện, bao gồm biến tần lai (hybrid), biến tần ngoài lưới điện (off-grid), biến tần lưới điện vi mô và hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS).

Xây dựng hệ sinh thái năng lượng hoàn chỉnh

"Các giải pháp lưu trữ năng lượng C&I mới nhất của VEICHI thể hiện một cột mốc quan trọng trong chiến lược năng lượng tái tạo của chúng tôi", Shylock Fan, Giám đốc bộ phận Năng lượng Tái tạo của VEICHI cho biết. "Dựa trên kinh nghiệm trong toàn bộ các kịch bản ứng dụng trong lĩnh vực biến tần lưu trữ năng lượng dân dụng, hệ thống pin và các ứng dụng liên quan, VEICHI đã xây dựng một hệ sinh thái năng lượng hoàn chỉnh trải rộng từ nhà ở thông minh đến các cơ sở thương mại và ứng dụng công nghiệp. Thông qua việc tích hợp năng lực tự động hóa công nghiệp với các công nghệ năng lượng tái tạo, VEICHI cam kết mang đến cho các đối tác trên toàn thế giới những giải pháp năng lượng xanh từ đầu đến cuối, đáng tin cậy".

Giới thiệu giải pháp lưu trữ năng lượng lưới điện vi mô cho phân khúc C&I

Trọng tâm trong giải pháp biến tần lai và lưới điện vi mô C&I thế hệ mới của VEICHI là biến tần lai VPS, được thiết kế nhằm mang lại mật độ công suất cao hơn, tính linh hoạt hệ thống lớn hơn và độ tin cậy được nâng cao cho các môi trường thương mại và công nghiệp có yêu cầu khắt khe. Sản phẩm hỗ trợ cả chế độ vận hành hòa lưới và ngoài lưới điện, cũng như mở rộng song song nhiều thiết bị.

Độ ổn định cấp công nghiệp và thiết kế chịu tải xung: Được thiết kế cho các loại tải công nghiệp phức tạp, dòng VPS Series cung cấp khả năng chịu tải xung mạnh đối với các ứng dụng tải cảm. Hệ thống hỗ trợ bảo trì thông qua đường vòng (bypass) mà không cần dừng hệ thống và tích hợp bảo vệ phần cứng mạnh mẽ nhằm bảo đảm hiệu suất vận hành ổn định trong các môi trường vận hành khắc nghiệt.

Chuyển mạch liền mạch và hỗ trợ lưới điện vi mô: Được trang bị công nghệ Bộ chuyển mạch tĩnh (STS) có mức độ tích hợp cao, hệ thống cho phép chuyển mạch liền mạch ở cấp độ mili giây khi xảy ra sự cố mất điện lưới. Với máy biến áp cách ly tích hợp sẵn, hệ thống duy trì điện áp ổn định trong quá trình vận hành lưới điện vi mô độc lập cũng như trong các điều kiện mất cân bằng ba pha, giúp người dùng ứng phó với các biến động của lưới điện và duy trì tính liên tục trong vận hành.

Quản lý năng lượng hiệu quả và điều độ thông minh: Thiết kế ghép nối DC tiên tiến giúp nâng tỷ lệ sử dụng điện mặt trời (PV) lên tới 2%. Hệ thống tích hợp các chức năng điều khiển chống phát ngược lên lưới, khả năng tạo lưới, Máy phát đồng bộ ảo (VSG) và khả năng khởi động đen (black-start), cùng với Hệ thống quản lý năng lượng (EMS) tích hợp để thực hiện điều độ năng lượng thông minh. Qua đó giúp tối đa hóa mức tự tiêu thụ điện mặt trời, giảm số lần khởi động máy phát điện diesel và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng tổng thể.

Từ công nghệ cốt lõi đến các ứng dụng toàn cầu

Các giải pháp năng lượng mới của VEICHI đã được triển khai tại nhiều thị trường trọng điểm, bao gồm Đông Nam Á, Nam Á, Trung Đông, Trung Á và Châu Phi. Các sản phẩm của công ty đã được giới thiệu tại các triển lãm điện lực và năng lượng quốc tế ở Philippines, Thái Lan, Việt Nam, Myanmar, Pakistan, Iraq, Lebanon, Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ, Uzbekistan, Ai Cập và Nigeria, đồng thời tiếp tục mở rộng sang các thị trường và khu vực lân cận.

Dựa trên nhiều thập kỷ kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền động điện và công nghệ tự động hóa công nghiệp, VEICHI áp dụng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về sản xuất và kiểm soát chất lượng trong toàn bộ vòng đời sản phẩm. Trong thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục mở rộng năng lực hỗ trợ kỹ thuật và dịch vụ bản địa hóa tại các thị trường nước ngoài, cung cấp khả năng hỗ trợ phản hồi nhanh hơn cùng các giải pháp đầu cuối chuyên nghiệp nhằm giúp khách hàng đẩy nhanh quá trình ứng dụng năng lượng sạch, nâng cao tính liên tục trong vận hành và đạt được các mục tiêu phát triển bền vững dài hạn.

Giới thiệu về VEICHI

VEICHI Electric (mã chứng khoán: 688698) từ lâu đã cam kết phát triển các công nghệ tự động hóa công nghiệp và năng lượng tái tạo. Lấy tự động hóa công nghiệp làm nền tảng và năng lượng xanh làm trọng tâm tăng trưởng chiến lược, công ty cung cấp các giải pháp toàn diện bao gồm hệ thống bơm nước năng lượng mặt trời, biến tần ngoài lưới điện, biến tần lai, hệ thống điện mặt trời dân dụng, các hệ thống BESS cấp công nghiệp và sản xuất hydro. Thông qua đổi mới liên tục, VEICHI (www.veichi.com) cam kết thúc đẩy việc phát điện, lưu trữ và quản lý năng lượng tái tạo hiệu quả trên toàn thế giới.

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