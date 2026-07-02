VEICHI Luncurkan Solusi Penyimpanan Energi dan Mikrogrid untuk Segmen C&I

SUZHOU, Tiongkok, 2 Juli 2026 /PRNewswire/ -- VEICHI (www.veichi.com), perusahaan global yang menyediakan solusi otomatisasi industri dan energi terbarukan, meluncurkan sistem energi surya untuk segmen komersial dan industri (C&I). Solusi ini membantu pelaku usaha mengurangi risiko fluktuasi pasokan listrik dan mengoptimalkan biaya energi di tengah transisi energi global yang berjalan semakin cepat.

One-stop Solar System Solution Microgrid Hybrid Inverter System Diagram

Didukung keahlian dalam bidang elektronika daya, sistem penggerak listrik, dan sistem kendali industri, VEICHI mengembangkan portofolio sistem penyimpanan energi untuk segmen C&I yang mencakup inverter hibrida, inverter off-grid, inverter mikrogrid, serta battery energy storage system (BESS).

Membangun Ekosistem Energi yang Komprehensif

Director, VEICHI Renewable Energy, Shylock Fan, mengatakan, "Solusi penyimpanan energi terbaru tersebut menjadi perkembangan penting dalam strategi VEICHI di sektor energi terbarukan. Berbekal pengalaman dalam mengembangkan inverter penyimpanan energi untuk segmen residensial, sistem baterai, serta berbagai aplikasi pendukung lainnya, VEICHI kini menghadirkan ekosistem energi yang terintegrasi, mencakup rumah pintar, fasilitas komersial, hingga industri. VEICHI memadukan kapabilitas otomatisasi industri dan teknologi energi terbarukan, serta berkomitmen menyediakan solusi energi hijau yang andal dan menyeluruh bagi para mitra di berbagai negara."

Memperkenalkan Solusi Penyimpanan Energi Mikrogrid untuk Segmen C&I

VPS Hybrid Inverter menjadi komponen utama dalam solusi inverter hibrida dan mikrogrid generasi terbaru yang dikembangkan VEICHI. Produk ini memiliki densitas daya yang lebih besar, fleksibilitas sistem yang lebih baik, serta keandalan yang lebih optimal bagi segmen C&I yang kompleks. Sistem tersebut dapat terhubung dengan jaringan listrik maupun off-grid. Di sisi lain, kapasitas solusi ini dapat ditambah dengan beberapa unit yang terpasang secara paralel.

Stabilitas Kelas Industri dan Desain Tahan Guncangan: VPS Series mampu menangani beban kerja industri yang kompleks berkat daya tahan yang tinggi untuk aplikasi beban induktif. Sistem ini juga mendukung metode pemeliharaan bypass, tanpa harus menghentikan operasional sistem. Dengan fitur proteksi perangkat keras, kinerja sistem tetap terjaga di lingkungan operasional yang berat.

Peralihan Tanpa Gangguan dan Dukungan Mikrogrid: Dilengkapi teknologi Static Transfer Switch (STS) terintegrasi, sistem mampu melakukan perpindahan sumber daya dalam hitungan milidetik saat terjadi gangguan jaringan listrik. Dengan isolation transformer bawaan, sistem juga mampu menjaga stabilitas tegangan ketika beroperasi secara mandiri dalam jaringan mikrogrid, begitu pula saat terjadi ketidakseimbangan tiga fase. Kemampuan tersebut membantu pengguna mengatasi fluktuasi jaringan listrik dan menjaga kelangsungan operasional.

Manajemen Energi yang Efisien dan Pengaturan Cerdas: Berkat desain sistem yang menghubungkan sumber dan penyimpanan energi melalui jalur arus searah (DC-coupled), pemanfaatan energi surya mencapai hingga 2%. Sistem ini menyatukan fitur anti-backflow control, grid-forming, Virtual Synchronous Generator (VSG), serta black-start. Lebih lagi, sistem dilengkapi Energy Management System (EMS) bawaan yang membuat pengelolaan dan distribusi energi menjadi semakin cerdas. Melalui kemampuan tersebut, pengguna dapat memaksimalkan konsumsi energi surya untuk kebutuhan sendiri, mengurangi penggunaan generator diesel, serta meningkatkan efisiensi pemanfaatan energi secara keseluruhan.

Dari Teknologi Inti hingga Implementasi Global

Solusi energi terbaru VEICHI telah diterapkan di berbagai pasar utama, termasuk Asia Tenggara, Asia Selatan, Timur Tengah, Asia Tengah, dan Afrika. Produk-produk VEICHI juga telah dipamerkan dalam berbagai ajang energi internasional di Filipina, Thailand, Vietnam, Myanmar, Pakistan, Irak, Lebanon, Arab Saudi, Türkiye, Uzbekistan, Mesir, dan Nigeria, serta terus berekspansi ke pasar regional lainnya.

Berbekal pengalaman puluhan tahun di bidang teknologi penggerak listrik dan otomatisasi industri, VEICHI menerapkan standar manufaktur dan pengendalian mutu yang ketat di seluruh siklus hidup produknya. Ke depan, VEICHI akan terus memperluas dukungan teknis dan layanan lokal di pasar internasional untuk memberikan respons yang lebih cepat dan solusi profesional bagi pelanggan. Lewat langkah tersebut, VEICHI ingin membantu pelanggan mempercepat adopsi energi bersih, menjaga kesinambungan operasional, serta mencapai target keberlanjutan jangka panjang.

Tentang VEICHI

VEICHI Electric (kode saham: 688698) telah lama mengembangkan teknologi otomatisasi industri dan energi terbarukan. Dengan otomatisasi industri sebagai fondasi bisnis dan energi hijau sebagai fokus pertumbuhan strategis, VEICHI menyediakan berbagai solusi lengkap yang mencakup sistem solar water pump, inverter off-grid, inverter hibrida, sistem energi surya untuk segmen residensial, sistem BESS kelas industri, serta produksi hidrogen. Melalui inovasi berkelanjutan, VEICHI (www.veichi.com) mengembangkan pembangkit listrik, penyimpanan energi, dan sistem pengelolaan energi terbarukan yang efisien di seluruh dunia.

Informasi lebih lanjut tersedia di situs resmi: www.veichienergy.com.

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