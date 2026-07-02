VEICHI Lancar Penyelesaian Storan Tenaga C&I dan Mikrogrid

SUZHOU, China, 2 Julai 2026/PRNewswire/ -- VEICHI (www.veichi.com), penyedia global bagi penyelesaian automasi industri dan tenaga boleh baharu, baru-baru ini berjaya melancarkan sistem solar komersial dan perindustrian (C&I) bagi membantu perniagaan mengurangkan risiko turun naik bekalan kuasa serta mengoptimumkan kos tenaga ketika peralihan tenaga global menjadi semakin pesat.

One-stop Solar System Solution Microgrid Hybrid Inverter System Diagram

Dengan memanfaatkan kepakarannya dalam elektronik kuasa, pemacu elektrik dan kawalan industri, VEICHI telah membangunkan portfolio storan tenaga C&I yang komprehensif merangkumi penyongsang hibrid, penyongsang luar grid, penyongsang mikrogrid serta sistem storan tenaga bateri (BESS).

Membina Ekosistem Tenaga Lengkap

"Penyelesaian storan tenaga C&I yang terkini daripada VEICHI merupakan satu pencapaian penting dalam strategi tenaga boleh baharu kami," kata Shylock Fan, Pengarah VEICHI Renewable Energy. "Berdasarkan pengalaman senario menyeluruh kami dalam penyongsang storan tenaga kediaman, sistem bateri dan aplikasi berkaitan, VEICHI telah membangunkan satu ekosistem tenaga lengkap yang merangkumi rumah pintar, kemudahan komersial dan aplikasi industri. Dengan mengintegrasikan keupayaan automasi industri dengan teknologi tenaga boleh baharu, VEICHI komited untuk menyediakan penyelesaian tenaga hijau hujung-ke-hujung yang boleh dipercayai kepada rakan kongsi di seluruh dunia."

Memperkenalkan Penyelesaian Storan Tenaga Mikrogrid C&I

Teras kepada penyelesaian penyongsang hibrid C&I dan mikrogrid generasi akan datang VEICHI ialah VPS Hybrid Inverter yang direkayasa untuk menawarkan ketumpatan kuasa lebih tinggi, fleksibiliti sistem yang lebih baik serta kebolehpercayaan yang dipertingkat bagi memenuhi keperluan persekitaran komersial dan industri yang mencabar. Produk ini menyokong mod operasi bersambung grid dan luar grid, selain pengembangan berbilang unit secara selari.

Kestabilan Bertaraf Industri dan Reka Bentuk Tahan Hentakan: Direkayasa untuk beban industri yang kompleks, VPS Series menawarkan ketahanan hentakan yang mantap bagi aplikasi beban induktif. Ia menyokong penyelenggaraan berasaskan pintasan tanpa perlu menghentikan operasi sistem dan dilengkapi perlindungan perkakasan yang kukuh bagi memastikan prestasi stabil dalam persekitaran operasi yang mencabar.

Penukaran Lancar dan Sokongan Mikrogrid: Dilengkapi teknologi Static Transfer Switch (STS) yang amat bersepadu, sistem ini membolehkan penukaran bekalan secara lancar pada tahap milisaat ketika berlaku gangguan grid. Dengan pengubah pengasingan terbina dalam, ia memberikan sokongan voltan yang stabil semasa operasi mikrogrid bebas dan dalam keadaan ketidakseimbangan tiga fasa, sekali gus membantu pengguna menangani turun naik bekalan grid dan memastikan kesinambungan operasi.

Pengurusan Tenaga Cekap dan Penghantaran Pintar: Reka bentuk gandingan-DC yang canggih meningkatkan penggunaan PV sehingga 2%. Sistem ini mengintegrasikan kawalan antialiran balik, keupayaan pembentukan-grid, Virtual Synchronous Generator (VSG) dan keupayaan black-start (mula hitam), berserta Sistem Pengurusan Tenaga (EMS) terbina dalam bagi membolehkan penjadualan tenaga yang pintar. Keupayaan ini membantu memaksimumkan penggunaan sendiri tenaga solar, mengurangkan kekerapan menghidupkan penjana diesel dan meningkatkan kecekapan penggunaan tenaga secara keseluruhan.

Daripada Teknologi Teras kepada Aplikasi Global

Penyelesaian tenaga baharu VEICHI telah digunakan di beberapa pasaran utama termasuk Asia Tenggara, Asia Selatan, Timur Tengah, Asia Tengah dan Afrika. Produknya turut dipamerkan di pameran kuasa dan tenaga antarabangsa di negara-negara termasuk Filipina, Thailand, Vietnam, Myanmar, Pakistan, Iraq, Lubnan, Arab Saudi, Türkiye, Uzbekistan, Mesir dan Nigeria, dengan peluasan ke pasaran dan wilayah sekitar.

Bersandarkan kepakaran selama berdekad-dekad dalam teknologi pemacu elektrik dan automasi industri, VEICHI mengamalkan piawaian pembuatan serta kawalan kualiti yang ketat sepanjang kitaran hayat produk. Memandang ke hadapan, syarikat akan terus memperluas keupayaan sokongan teknikal dan perkhidmatan setempat di pasaran luar negara, sekali gus menyediakan respons yang lebih pantas dan penyelesaian profesional yang menyeluruh bagi membantu pelanggan mempercepat penggunaan tenaga bersih, meningkatkan kesinambungan operasi serta mencapai matlamat kemampanan jangka panjang.

Latar Belakang VEICHI

VEICHI Electric (kod saham: 688698) telah lama komited terhadap teknologi automasi industri dan tenaga boleh baharu. Dengan automasi industri yang menjadi asasnya dan tenaga hijau sebagai fokus pertumbuhan yang strategik, syarikat menyediakan penyelesaian menyeluruh yang merangkumi sistem pam air solar, penyongsang luar grid, penyongsang hibrid, sistem solar kediaman, sistem BESS bertaraf industri serta pengeluaran hidrogen. Melalui inovasi yang berterusan, VEICHI (www.veichi.com) berdedikasi memajukan penjanaan, penyimpanan dan pengurusan tenaga boleh baharu yang cekap di seluruh dunia.

Untuk butiran lanjut, sila layari laman web rasmi di www.veichienergy.com

Ikuti di saluran media sosial:

Facebook: www.facebook.com/VEICHIESS

LinkedIn: www.linkedin.com/company/veichi-ess

Instagram: www.instagram.com/veichielectric

YouTube: www.youtube.com/@VeichiElectric

SOURCE VEICHI