VEICHI เปิดตัวโซลูชันกักเก็บพลังงานและไมโครกริดสำหรับเชิงอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์
News provided byVEICHI
02 Jul, 2026, 10:30 CST
ซูโจว, จีน, 2 กรกฎาคม 2569 /PRNewswire/ -- VEICHI (www.veichi.com) ให้บริการโซลูชันระบบอัตโนมัติเชิงอุตสาหกรรมและพลังงานหมุนเวียนระดับโลก เพิ่งเปิดตัวระบบพลังงานแสงอาทิตย์เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม (C&I) ได้สำเร็จ ช่วยให้ธุรกิจต่าง ๆ ลดความเสี่ยงจากความผันผวนของกระแสไฟฟ้าและเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนด้านพลังงาน ขณะการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานทั่วโลกกำลังเร่งตัวขึ้น
VEICHI ได้ใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญด้านอิเล็กทรอนิกส์กำลัง ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า และการควบคุมอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์การกักเก็บพลังงานเชิง C&I อย่างครบวงจร ซึ่งครอบคลุมอินเวอร์เตอร์แบบไฮบริด อินเวอร์เตอร์แบบออฟกริด อินเวอร์เตอร์แบบไมโครกริด และระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่ (BESS)
การสร้างระบบนิเวศพลังงานที่สมบูรณ์
"โซลูชันการกักเก็บพลังงานเชิง C&I ล่าสุดของ VEICHI ถือเป็นก้าวสำคัญด้านกลยุทธ์พลังงานหมุนเวียนของบริษัท" Shylock Fan ผู้อำนวยการฝ่ายพลังงานหมุนเวียนของ VEICHI กล่าว "ด้วยการต่อยอดประสบการณ์ที่ครอบคลุมอินเวอร์เตอร์กักเก็บพลังงานสำหรับที่อยู่อาศัย ระบบแบตเตอรี่ และการใช้งานที่เกี่ยวข้อง VEICHI ได้พัฒนาระบบนิเวศพลังงานที่สมบูรณ์ซึ่งครอบคลุมบ้านอัจฉริยะ สถานประกอบการเชิงพาณิชย์ และการใช้งานในภาคอุตสาหกรรม โดยการผสานรวมความสามารถด้านระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมเข้ากับเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน VEICHI มุ่งมั่นที่จะส่งมอบโซลูชันพลังงานสีเขียวครบวงจรที่เชื่อถือได้สำหรับพันธมิตรทั่วโลก"
เปิดตัวโซลูชันกักเก็บพลังงานไมโครกริดสำหรับภาค C&I
หัวใจสำคัญของโซลูชันอินเวอร์เตอร์ไฮบริดและไมโครกริดสำหรับภาค C&I รุ่นใหม่ของ VEICHI คือ อินเวอร์เตอร์ไฮบริดซีรีส์ VPS ซึ่งออกแบบมาเพื่อมอบความหนาแน่นของกำลังไฟฟ้าที่สูงขึ้น ระบบที่ยืดหยุ่นมากขึ้น และความน่าเชื่อถือที่เพิ่มขึ้นสำหรับสภาพแวดล้อมเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมที่มีความต้องการสูง ผลิตภัณฑ์นี้รองรับทั้งโหมดการทำงานแบบเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าและแบบไม่เชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้า รวมถึงการขยายแบบขนานหลายยูนิต
ความเสถียรระดับอุตสาหกรรมและการออกแบบทนแรงกระแทก: ซีรี่ส์ VPS ออกแบบมาเพื่อรองรับโหลดอุตสาหกรรมที่ซับซ้อน ให้ความทนทานสูงต่อแรงกระแทกสำหรับการใช้งานกับโหลดแบบเหนี่ยวนำ รองรับการบำรุงรักษาแบบบายพาสโดยไม่ต้องปิดระบบ และมีการป้องกันฮาร์ดแวร์ที่แข็งแรงเพื่อให้ประสิทธิภาพเสถียรในสภาพแวดล้อมการทำงานที่รุนแรง
การสลับอย่างราบรื่นและการรองรับไมโครกริด: ระบบนี้มาพร้อมกับเทคโนโลยีสลับแหล่งจ่ายไฟฟ้า Static Transfer Switch (STS) ที่มีการบูรณาการสูง ทำให้สามารถสลับได้อย่างราบรื่นในระดับมิลลิวินาทีขณะไฟฟ้าดับ นอกจากนี้ยังมีหม้อแปลงแยกในตัว ซึ่งช่วยรักษาระดับแรงดันไฟฟ้าให้คงที่ระหว่างการทำงานของไมโครกริดแบบอิสระและสภาวะไฟสามเฟสไม่สมดุล ช่วยให้ผู้ใช้รับมือกับความผันผวนของระบบไฟฟ้าและรักษาความต่อเนื่องในการดำเนินงานได้
การจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการจ่ายพลังงานอัจฉริยะ: การออกแบบ DC-coupled ขั้นสูงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์ได้สูงสุดถึง 2% ระบบนี้ผสานรวมการควบคุมการไหลย้อนกลับ ความสามารถในการสร้างโครงข่ายไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเสมือนแบบซิงโครนัส (Virtual Synchronous Generator: VSG) และความสามารถในการเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าด้วยตัวเอง พร้อมด้วยระบบจัดการพลังงาน (EMS) ในตัวสำหรับการจ่ายพลังงานอย่างอัจฉริยะ ซึ่งจะช่วยเพิ่มการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อบริโภคเองให้สูงสุด ลดการสตาร์ตเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล และปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยรวม
จากเทคโนโลยีหลักสู่การนำไปใช้งานทั่วโลก
โซลูชันพลังงานใหม่ของ VEICHI ได้ถูกนำไปใช้ในตลาดสำคัญต่าง ๆ รวมถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง เอเชียกลาง และแอฟริกา มีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่งานแสดงสินค้าด้านไฟฟ้าและพลังงานระดับนานาชาติในประเทศต่าง ๆ เช่น ฟิลิปปินส์ ไทย เวียดนาม เมียนมาร์ ปากีสถาน อิรัก เลบานอน ซาอุดีอาระเบีย ตุรกี อุซเบกิสถาน อียิปต์ และไนจีเรีย พร้อมทั้งการขยายไปยังตลาดและภูมิภาคโดยรอบ
ด้วยประสบการณ์หลายทศวรรษด้านระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าและเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม VEICHI จึงนำมาตรฐานการผลิตและการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวดมาใช้ตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ ในอนาคต บริษัทจะยังคงขยายการสนับสนุนทางเทคนิคและบริการในท้องถิ่นในตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การตอบสนองที่รวดเร็วขึ้นและโซลูชันแบบครบวงจรอย่างมืออาชีพ ช่วยให้ลูกค้าเร่งการนำพลังงานสะอาดมาใช้ ปรับปรุงความต่อเนื่องในการดำเนินงาน และบรรลุเป้าหมายความยั่งยืนในระยะยาวได้
เกี่ยวกับ VEICHI
VEICHI Electric (รหัสหุ้น: 688698) มุ่งมั่นทุ่มเทด้านระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนมาอย่างยาวนาน โดยมีระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมเป็นรากฐานและพลังงานสีเขียวเป็นเป้าหมายการเติบโตเชิงกลยุทธ์ บริษัทนำเสนอโซลูชันที่ครอบคลุมทั้งระบบปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ อินเวอร์เตอร์แบบออฟกริด อินเวอร์เตอร์แบบไฮบริด ระบบพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับที่อยู่อาศัย และระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่ระดับอุตสาหกรรม (BESS) และการผลิตไฮโดรเจน ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง VEICHI (www.veichi.com) ทุ่มเทเพื่อพัฒนาการผลิต การกักเก็บ และการจัดการพลังงานหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพทั่วโลก
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัท www.veichienergy.com
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SOURCE VEICHI
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