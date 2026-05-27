WALOVI ra mắt phiên bản lon WALOVI Việt Nam, mở rộng hiện diện tại Đông Nam Á thông qua hoạt động địa phương hoá

TP. HỒ CHÍ MINH, Việt Nam, ngày 27 tháng 5 năm 2026 /PRNewswire/ -- Ngày 13 tháng 5, WALOVI đã tổ chức sự kiện tuyển chọn nhà phân phối tại TP. Hồ Chí Minh và chính thức ra mắt phiên bản lon WALOVI Việt Nam. Thương hiệu cũng giới thiệu dòng sản phẩm lon quốc tế của mình tại Triển lãm Liên hợp Thương hiệu Xuất khẩu Trung Quốc (Việt Nam) lần thứ 5, thu hút hơn 30.000 nhà mua hàng và nhà phân phối quốc tế tham dự.

WALOVI Vietnam Can Officially Launched

Tham dự sự kiện có ông Trần Ngọc Liêm, Giám đốc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh TP.HCM (VCCI-HCMC), và ông Nguyễn Phúc Khoa, Phó Chủ tịch Hiệp hội Các nhà bán lẻ Việt Nam. Đại diện phía WALOVI gồm ông Ye Jizeng, Phó Chủ tịch của WALOVI Great Health, và ông Wang Jianli và ông Rao Bing, Phó Chủ tịch của WALOVI International.

Là một nền kinh tế trọng điểm tại Đông Nam Á, Việt Nam có nhu cầu ngày càng tăng đối với các sản phẩm hướng tới sức khỏe — rất phù hợp với danh mục đồ uống thảo mộc tự nhiên của WALOVI. Theo ông Wang Jianli, kể từ khi đẩy mạnh hoạt động tại Việt Nam vào năm 2021, WALOVI đã đạt tốc độ tăng trưởng kép hằng năm lên tới 95%, đưa Việt Nam trở thành một trong những thị trường quan trọng nhất của công ty tại Đông Nam Á.

Việc ra mắt phiên bản lon WALOVI Việt Nam phản ánh cam kết của WALOVI trong việc mở rộng hiện diện tại quốc gia mà công ty xem là thị trường chiến lược nhất ở Đông Nam Á. Với sản phẩm, hình ảnh thương hiệu và các hoạt động được điều chỉnh phù hợp với sở thích địa phương, WALOVI hướng tới mục tiêu giới thiệu dòng đồ uống thảo mộc tự nhiên truyền thống tốt cho sức khoẻ của mình đến với người tiêu dùng toàn khu vực. Các nhà phân phối địa phương cho biết hương vị thanh mát của WALOVI rất phù hợp với khí hậu và ẩm thực Việt Nam. Thương hiệu hiện đã xây dựng được lượng khách hàng trung thành đáng kể tại đây, và phiên bản lon Việt Nam mới được kỳ vọng sẽ tạo tiếng vang lớn hơn với người tiêu dùng địa phương.

Tại triển lãm, WALOVI cũng đã gặp gỡ các nhà phân phối đến từ Thái Lan, Malaysia, Indonesia và nhiều quốc gia khác để thảo luận về các cơ hội hợp tác tiềm năng. Ông Liu Qiang, Giám đốc điều hành Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Bách Dương — đại lý của WALOVI tại Việt Nam — cho biết "chất lượng Trung Quốc" đang giúp công ty vươn ra toàn cầu, với một số thỏa thuận hợp tác đã được ký kết trong thời gian diễn ra triển lãm.

Trong năm 2026, WALOVI có kế hoạch mở rộng mạng lưới đối tác tới 60–80 thị trường trên toàn thế giới. Đầu năm nay, Hội nghị Đối tác Toàn cầu WALOVI tại Quảng Châu đã giúp thương hiệu thiết lập quan hệ hợp tác với các công ty đến từ 10 quốc gia, mở rộng phạm vi hiện diện thương hiệu sang các thị trường mới nổi như Nam Mỹ, Châu Phi và Trung Á. Trong thời gian tới, WALOVI có kế hoạch xây dựng mạng lưới phân phối tại Đông Nam Á từ Việt Nam, tiếp cận các thị trường tại Thái Lan, Malaysia và Indonesia, đồng thời tiếp tục củng cố mạng lưới chuỗi cung ứng khu vực.

Từ "WALOVI tại Trung Quốc" đến "WALOVI dành cho thế giới", thương hiệu đang sử dụng các hoạt động địa phương hóa để mang đồ uống thảo mộc tự nhiên truyền thống của mình đến với người tiêu dùng toàn cầu.

SOURCE WALOVI