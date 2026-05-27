WALOVI เปิดตัวกระป๋อง WALOVI Vietnam พร้อมขยายธุรกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านกลยุทธ์การดำเนินงานแบบโลคัลไลซ์

27 May, 2026, 11:46 CST

นครโฮจิมินห์, เวียดนาม, 22 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคมที่ผ่านมา WALOVI ได้จัดงานรับสมัครตัวแทนจำหน่ายในนครโฮจิมินห์ พร้อมเปิดตัวกระป๋อง WALOVI Vietnam อย่างเป็นทางการ และนำไลน์ผลิตภัณฑ์กระป๋องระดับนานาชาติของแบรนด์ไปจัดแสดงในงาน China (Vietnam) Export Brand Joint Exhibition ครั้งที่ 5 ซึ่งดึงดูดผู้ซื้อและตัวแทนจำหน่ายจากนานาชาติกว่า 30,000 ราย

WALOVI Vietnam Can Officially Launched
ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย Tran Ngoc Liem ผู้อำนวยการใหญ่ของ VCCI-HCMC และ Nguyen Phuc Khoa รองประธานสมาคมผู้ค้าปลีกเวียดนาม ขณะที่ตัวแทนจาก WALOVI ได้แก่ Ye Jizeng รองประธาน WALOVI Great Health และ Wang Jianli ร่วมกับ Rao Bing รองประธาน WALOVI International

ในฐานะหนึ่งในเศรษฐกิจสำคัญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เวียดนามมีความต้องการผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากพืชธรรมชาติของ WALOVI โดย Wang Jianli เปิดเผยว่า นับตั้งแต่บริษัทเร่งขยายธุรกิจในเวียดนามเมื่อปี 2564 WALOVI มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีสูงถึง 95% ทำให้เวียดนามกลายเป็นหนึ่งในตลาดที่สำคัญที่สุดของบริษัทในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การเปิดตัวกระป๋อง WALOVI Vietnam สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ WALOVI ในการขยายธุรกิจในเวียดนาม ซึ่งบริษัทมองว่าเป็นตลาดเชิงกลยุทธ์มากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยผลิตภัณฑ์ แบรนด์ และการดำเนินงานที่ได้รับการปรับให้เข้ากับความชอบของผู้บริโภคท้องถิ่น WALOVI ตั้งเป้านำวัฒนธรรมเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากพืชธรรมชาติไปสู่ผู้บริโภคทั่วภูมิภาค ตัวแทนจำหน่ายในท้องถิ่นระบุว่า รสชาติสดชื่นของ WALOVI เข้ากันได้ดีกับสภาพอากาศและอาหารของเวียดนาม โดยแบรนด์ได้สร้างฐานผู้บริโภคที่แข็งแกร่งในพื้นที่แล้ว และกระป๋องเวอร์ชันเวียดนามใหม่นี้คาดว่าจะได้รับการตอบรับที่ดียิ่งขึ้นจากผู้บริโภคท้องถิ่น

ภายในงานนิทรรศการ WALOVI ยังได้พบกับตัวแทนจำหน่ายจากไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และประเทศอื่น ๆ เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในอนาคต โดย Liu Qiang ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Bach Duong Trading Import Export Company Limited ซึ่งเป็นตัวแทนของ WALOVI ในเวียดนาม กล่าวว่า "คุณภาพแบบจีน" กำลังช่วยผลักดันบริษัทสู่ตลาดโลก และมีการบรรลุข้อตกลงความร่วมมือหลายฉบับภายในงานครั้งนี้

ในปี 2569 WALOVI วางแผนขยายเครือข่ายพันธมิตรไปยัง 60–80 ตลาดทั่วโลก ก่อนหน้านี้ การประชุม WALOVI Global Partner Conference ที่กว่างโจวเมื่อต้นปี ได้นำไปสู่ความร่วมมือกับบริษัทจาก 10 ประเทศ ช่วยขยายการเข้าถึงของแบรนด์ไปยังตลาดเกิดใหม่ รวมถึงอเมริกาใต้ แอฟริกา และเอเชียกลาง ในอนาคต WALOVI มีแผนสร้างเครือข่ายการจัดจำหน่ายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยใช้เวียดนามเป็นศูนย์กลาง เพื่อขยายสู่ตลาดไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย พร้อมเดินหน้าเสริมความแข็งแกร่งให้เครือข่ายซัพพลายเชนในภูมิภาคต่อไป

จาก "WALOVI in China" สู่ "WALOVI for the world" แบรนด์กำลังใช้กลยุทธ์การดำเนินงานแบบโลคัลไลซ์ เพื่อนำวัฒนธรรมเครื่องดื่มจากพืชธรรมชาติสู่ผู้บริโภคทั่วโลก

