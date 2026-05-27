WALOVI Luncurkan WALOVI Vietnam Can, Semakin Gencar Berekspansi di Asia Tenggara lewat Strategi Lokalisasi

Acara tersebut turut dihadiri General Director, VCCI-HCMC, Tran Ngoc Liem, serta Vice President, Vietnam Retailers Association, Nguyen Phuc Khoa. Sementara itu, pihak WALOVI diwakili oleh Vice President, WALOVI Great Health, Ye Jizeng, serta dua Vice President, WALOVI International, yakni Wang Jianli dan Rao Bing.

Sebagai salah satu perekonomian utama di Asia Tenggara, Vietnam memiliki tingkat permintaan yang terus meningkat terhadap produk kesehatan alami. Tren ini sejalan dengan portofolio minuman berbahan nabati milik WALOVI. Menurut Wang Jianli, sejak memperkuat jangkauan operasional di Vietnam pada 2021, WALOVI mencatat pertumbuhan tahunan majemuk (CAGR) sebesar 95%. Dengan demikian, Vietnam menjadi salah satu pasar terpenting WALOVI di Asia Tenggara.

Peluncuran WALOVI Vietnam Can mencerminkan komitmen ekspansi bisnis WALOVI di Vietnam sebagai pasar paling strategis di kawasan Asia Tenggara. Melalui produk, identitas merek, dan strategi operasional yang disesuaikan dengan selera pasar lokal, WALOVI memperkenalkan tradisi minuman kesehatan berbahan alami kepada konsumen regional. Distributor lokal menilai rasa segar WALOVI cocok dengan iklim dan kuliner Vietnam. WALOVI juga memiliki basis konsumen yang kuat sehingga kemasan edisi Vietnam diperkirakan semakin relevan dengan pasar lokal.

Dalam pameran tersebut, WALOVI bertemu dengan pihak distributor asal Thailand, Malaysia, Indonesia, dan sejumlah negara lain guna membahas peluang kerja sama. Menurut CEO Bach Duong Trading Import Export Company Limited yang menjadi agen WALOVI di Vietnam, Liu Qiang, kualitas produk asal Tiongkok semakin membantu perusahaannya berekspansi ke pasar global. Menurutnya, sejumlah kerja sama juga telah tercapai selama pameran berlangsung.

Pada 2026, WALOVI menargetkan ekspansi jaringan kemitraan ke 60-80 pasar di seluruh dunia. Sebelumnya, WALOVI Global Partner Conference di Guangzhou menghasilkan kerja sama dengan perusahaan dari 10 negara sehingga memperluas jangkauan merek ini ke pasar berkembang seperti Amerika Selatan, Afrika, dan Asia Tengah. Ke depan, WALOVI berencana membangun jaringan distribusi Asia Tenggara dari Vietnam menuju Thailand, Malaysia, dan Indonesia, sekaligus memperkuat rantai pasok regional.

Dari "WALOVI in China" menuju "WALOVI for the world", perusahaan ini terus mengedepankan strategi lokalisasi untuk membawa tradisi minuman berbahan nabati yang natural ke pasar global.

SOURCE WALOVI