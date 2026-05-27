WALOVI Lancar WALOVI Vietnam Can, Perluas Kehadiran Asia Tenggara Melalui Operasi Setempat

HO CHI MINH CITY, Vietnam, 21 Mei 2026 /PRNewswire/ -- Pada 13 Mei, WALOVI menganjurkan acara pengambilan pengedar di Ho Chi Minh City dan secara rasmi melancarkan WALOVI Vietnam can. Jenama itu turut mempamerkan rangkaian tin antarabangsanya pada Pameran Bersama Jenama Eksport China (Vietnam) ke-5, yang menarik lebih 30,000 pembeli dan pengedar antarabangsa.

Antara tetamu yang hadir termasuk Tran Ngoc Liem, Ketua Pengarah VCCI-HCMC, dan Nguyen Phuc Khoa, Naib Presiden Vietnam Retailers Association. Mewakili WALOVI ialah Ye Jizeng, Naib Presiden WALOVI Great Health, serta Wang Jianli dan Rao Bing, Naib Presiden WALOVI International.

Sebagai ekonomi utama di Asia Tenggara, Vietnam menyaksikan peningkatan permintaan terhadap produk berorientasikan kesihatan — sejajar dengan portfolio minuman tumbuhan semula jadi WALOVI. Menurut Wang Jianli, sejak memperkukuh operasi di Vietnam pada 2021, WALOVI mencatat kadar pertumbuhan tahunan kompaun sebanyak 95 peratus, menjadikan Vietnam antara pasaran paling penting syarikat itu di Asia Tenggara.

Pelancaran WALOVI Vietnam can mencerminkan komitmen WALOVI untuk memperluas kehadirannya di negara itu, yang dianggap syarikat sebagai pasaran paling strategik di Asia Tenggara. Dengan produk, penjenamaan dan operasi yang disesuaikan mengikut cita rasa tempatan, WALOVI menyasarkan untuk memperkenalkan tradisi minuman kesihatan tumbuhan semula jadinya kepada pengguna di seluruh rantau ini. Pengedar tempatan berkata rasa menyegarkan WALOVI sesuai dengan iklim dan masakan Vietnam. Jenama itu juga telahpun membina pengikut tempatan yang kukuh, dan tin edisi Vietnam baharu dijangka lebih dekat dengan pengguna tempatan.

Pada pameran tersebut, WALOVI turut mengadakan pertemuan dengan pengedar dari Thailand, Malaysia, Indonesia dan negara lain bagi membincangkan potensi kerjasama. Ketua Pegawai Eksekutif Bach Duong Trading Import Export Company Limited — ejen WALOVI di Vietnam — Liu Qiang berkata "kualiti Cina" membantu syarikat berkembang ke peringkat global, dengan beberapa perjanjian kerjasama berjaya dimeterai sepanjang pameran berlangsung.

Pada 2026, WALOVI merancang memperluas rangkaian rakan kongsinya ke 60 hingga 80 pasaran di seluruh dunia. Awal tahun ini, WALOVI Global Partner Conference di Guangzhou menghasilkan kerjasama dengan syarikat dari 10 negara, sekali gus memperluas capaian jenama ke pasaran baharu termasuk Amerika Selatan, Afrika dan Asia Tengah. Ke hadapan, WALOVI merancang membangunkan rangkaian pengedaran Asia Tenggara bermula dari Vietnam, meliputi Thailand, Malaysia dan Indonesia sambil terus memperkukuh rangkaian rantaian bekalan serantau.

Daripada "WALOVI di China" kepada "WALOVI untuk dunia," jenama itu menggunakan operasi setempat bagi membawa tradisi minuman tumbuhan semula jadinya kepada pengguna global.

