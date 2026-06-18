WALOVI và Hong Xin Da ký thỏa thuận chiến lược về kênh phân phối địa phương cho dòng sản phẩm lon quốc tế tại Singapore

SINGAPORE, ngày 18 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- Trong hai ngày 15 và 16 tháng 6, sự kiện "Sản phẩm Quảng Châu vươn ra toàn cầu 2026 • Thương hiệu tiêu biểu Quảng Châu tiến vào ASEAN" đã được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Resorts World Sentosa, Singapore. Trong khuôn khổ sự kiện, WALOVI Great Health Co. đã ký kết quan hệ hợp tác chiến lược về kênh phân phối địa phương với Hong Xin Da có trụ sở tại Singapore cho dòng sản phẩm lon quốc tế của mình, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường hoạt động của WALOVI tại thị trường ASEAN.

Ye Jizeng, Phó Chủ tịch Guangzhou Walovi Great Health Industry Co., Ltd., đã giới thiệu dòng sản phẩm lon quốc tế của WALOVI và chia sẻ những cập nhật mới nhất của thương hiệu. Ông cho biết tiêu dùng đồ uống toàn cầu đang tăng tốc theo hướng lựa chọn tự nhiên, lành mạnh và có lợi ích chức năng, và WALOVI đang chủ động đón đầu xu hướng này. Nhằm nắm bắt nhu cầu ngày càng tăng của thị trường, thương hiệu đã bổ nhiệm ngôi sao bóng đá quốc tế Erling Haaland làm đại sứ thương hiệu WALOVI, hướng tới kết nối với nhóm người tiêu dùng trẻ tuổi và có ý thức về sức khỏe. Bên cạnh đó, WALOVI đã hợp tác với Tsingtao Brewery để ra mắt sản phẩm đồ uống có nguồn gốc thảo mộc không cồn đồng thương hiệu, mở rộng sang các ngữ cảnh tiêu dùng đa dạng nhờ thành phần tự nhiên và công thức không chứa cồn.

Thỏa thuận mới mở rộng đáng kể phạm vi hợp tác vượt ra ngoài các dòng sản phẩm lon đỏ và chai đỏ truyền thống, đưa dòng sản phẩm lon quốc tế của WALOVI vào nhiều kênh bán lẻ và dịch vụ ăn uống địa phương hơn trên khắp Singapore. Hong Xin Da, doanh nghiệp vận hành chuỗi cung ứng có trụ sở tại Singapore phục vụ thị trường Đông Nam Á, hiện quản lý hoạt động phân phối tại các hệ thống siêu thị NTUC FairPrice và SHENG SIONG, các cửa hàng tiện lợi SPC và Caltex, các nền tảng thương mại điện tử Amazon và Shopee, cũng như các chuỗi nhà hàng được ưa chuộng như Haidilao và Xiaolongkan. Kể từ năm 2020, doanh nghiệp này đã cung cấp sự hỗ trợ mạnh mẽ cho hoạt động phân phối của WALOVI tại Singapore. Việc nâng cấp quan hệ hợp tác lần này cho thấy sự chuyển hướng toàn diện sang các dòng sản phẩm lon quốc tế và cùng nhau khai phá các ngữ cảnh tiêu dùng mới nhằm đáp ứng những sở thích tiêu dùng đang thay đổi.

Là thương hiệu đồ uống có nguồn gốc thảo mộc hàng đầu thế giới trong năm năm liên tiếp, WALOVI xem ASEAN là một thị trường sôi động, trong đó Singapore đóng vai trò cửa ngõ chiến lược, tận dụng môi trường thị trường mở và cơ sở người tiêu dùng đa văn hóa để tăng cường hiện diện trong khu vực.

Trong tháng 5, WALOVI đã ra mắt dòng sản phẩm lon phiên bản Việt Nam và tham gia trưng bày tại Triển lãm Liên hợp Thương hiệu Xuất khẩu Trung Quốc (Việt Nam), qua đó tiếp tục mở rộng sự hiện diện trong khu vực. Trong thời gian tới, công ty dự kiến thiết lập hoạt động kinh doanh địa phương ở Singapore và Malaysia, chuyển từ giai đoạn thí điểm sang phát triển thị trường một cách có hệ thống trên toàn ASEAN. WALOVI sẽ tiếp tục hợp tác với các đối tác toàn cầu, nắm bắt xu hướng nâng cấp tiêu dùng hướng tới sức khỏe, tiếp tục tập trung vào các sản phẩm đồ uống có nguồn gốc thảo mộc tự nhiên và đóng góp trí tuệ thương hiệu Trung Quốc cho làn sóng chuyển đổi tiếp theo của ngành đồ uống toàn cầu.

SOURCE WALOVI Great Health Co.