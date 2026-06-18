WALOVI และ Hong Xin Da ลงนามข้อตกลงเชิงกลยุทธ์ช่องทางการจำหน่ายเครื่องดื่มกระป๋องจากต่างประเทศในสิงคโปร์
News provided byWALOVI Great Health Co.
18 Jun, 2026, 17:41 CST
สิงคโปร์, 18 มิ.ย. 2569 /PRNewswire/ -- เมื่อวันที่ 15-16 มิถุนายนที่ผ่านมา งานเปิดตัว 2026 Guangzhou Products Go Global • Guangzhou Premium Brands into ASEAN" ("ผลิตภัณฑ์กว่างโจวสู่ตลาดโลก • แบรนด์พรีเมียมกวางโจวสู่อาเซียน ประจำปี 2569") จัดขึ้นที่ Resorts World Sentosa Convention Centre ในงานนี้ WALOVI Great Health Co. ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ Hong Xin Da ซึ่งตั้งอยู่ในสิงคโปร์ สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มกระป๋องระดับสากล ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการขยายการดำเนินงานของ WALOVI ในตลาดอาเซียนให้ลึกยิ่งขึ้น
Ye Jizeng รองประธาน Walovi Great Health Industry Co., Ltd. จากกว่างโจว ได้แนะนำผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มกระป๋อง WALOVI รุ่นสากล และแบ่งปันข้อมูลอัปเดตล่าสุดของแบรนด์ โดยกล่าวว่า การบริโภคเครื่องดื่มทั่วโลกกำลังเปลี่ยนไปสู่ตัวเลือกที่เป็นธรรมชาติ ดีต่อสุขภาพ และมีประโยชน์มากขึ้น และ WALOVI ก็กำลังปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างเต็มที่ เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้น แบรนด์จึงได้แต่งตั้ง Erling Haaland นักเตะชื่อดังระดับโลกเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ WALOVI โดยมีเป้าหมายที่จะเชื่อมโยงกับผู้บริโภครุ่นใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพ นอกจากนี้ WALOVI ยังได้เปิดตัวเครื่องดื่มจากพืชปราศจากแอลกอฮอล์ร่วมกับ Tsingtao Brewery เพื่อขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มผู้บริโภคที่หลากหลายมากขึ้น ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติและสูตรปราศจากแอลกอฮอล์
ข้อตกลงใหม่นี้ขยายขอบเขตไปไกลกว่าผลิตภัณฑ์กระป๋องสีแดงและขวดสีแดงแบบเดิมมาก โดยนำผลิตภัณฑ์ซีรีส์สากลของ WALOVI เข้าสู่ช่องทางการค้าปลีกและบริการอาหารในท้องถิ่นที่กว้างขึ้นทั่วสิงคโปร์ Hong Xin Da บริษัทผู้ให้บริการด้านห่วงโซ่อุปทานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในสิงคโปร์ บริหารจัดการการจัดจำหน่ายผ่านซูเปอร์มาร์เก็ต NTUC FairPrice และ SHENG SIONG ร้านสะดวกซื้อ SPC และ Caltex แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ Amazon และ Shopee รวมถึงร้านอาหารยอดนิยมอย่าง Haidilao และ Xiaolongkan นับตั้งแต่ปี 2563 บริษัทได้ให้การสนับสนุนการจัดจำหน่ายของ WALOVI ในสิงคโปร์อย่างแข็งแกร่ง การยกระดับความร่วมมือครั้งนี้แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างเต็มรูปแบบไปสู่สายผลิตภัณฑ์ระดับสากลและการร่วมสำรวจสถานการณ์ผู้บริโภคใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองต่อความชอบที่เปลี่ยนแปลงไป
ในฐานะแบรนด์เครื่องดื่มจากพืชอันดับหนึ่งของโลกติดต่อกันถึงห้าปี WALOVI มองว่าอาเซียนเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูง โดยมีสิงคโปร์เป็นประตูเชิงกลยุทธ์ ซึ่งใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อมทางการตลาดที่เปิดกว้างและฐานผู้บริโภคที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในระดับภูมิภาค
เมื่อเดือนพฤษภาคม WALOVI ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์กระป๋องสำหรับเวียดนามและจัดแสดงที่งาน China (Vietnam) Export Brand Expo ซึ่งเป็นการขยายฐานธุรกิจในภูมิภาคให้กว้างขึ้น ในอนาคต บริษัทวางแผนจัดตั้งการดำเนินการธุรกิจในสิงคโปร์และมาเลเซีย โดยเริ่มจากโครงการนำร่องไปสู่การพัฒนาตลาดอย่างเป็นระบบทั่วอาเซียน WALOVI จะยังคงร่วมมือกับพันธมิตรทั่วโลก คว้าโอกาสจากกระแสการยกระดับการบริโภคเพื่อสุขภาพ มุ่งเน้นเครื่องดื่มธรรมชาติจากพืช และนำภูมิปัญญาจีนด้านแบรนด์มาสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งต่อไปในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มระดับโลก
SOURCE WALOVI Great Health Co.
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