WALOVI dan Hong Xin Da Meterai Perjanjian Strategik Saluran Tempatan bagi Produk Minuman Tin Antarabangsa di Singapura

SINGAPURA, 18 Jun 2026 /PRNewswire/ -- Pada 15 hingga 16 Jun, program "2026 Guangzhou Products Go Global • Guangzhou Premium Brands into ASEAN" Singapura telah berlangsung di Resorts World Sentosa Convention Centre. Dalam acara tersebut, WALOVI Great Health Co. menandatangani perjanjian kerjasama strategik saluran tempatan dengan syarikat berpangkalan di Singapura, Hong Xin Da, bagi produk minuman tin antarabangsanya, sekali gus menandakan satu langkah penting dalam memperkukuh operasi WALOVI di pasaran ASEAN.

Ye Jizeng, Naib Presiden Guangzhou Walovi Great Health Industry Co., Ltd., memperkenalkan siri minuman tin antarabangsa WALOVI serta berkongsi perkembangan terkini jenama tersebut. Beliau menjelaskan bahawa trend penggunaan minuman global kini semakin beralih kepada pilihan yang semula jadi, sihat, dan berfungsi dan WALOVI sedang giat memanfaatkan perubahan tersebut. Bagi memenuhi permintaan yang semakin meningkat, WALOVI telah melantik bintang bola sepak dunia Erling Haaland sebagai duta jenamanya untuk mendekati golongan pengguna muda yang mementingkan kesihatan. Selain itu, WALOVI turut melancarkan minuman berasaskan tumbuhan tanpa alkohol hasil kerjasama bersama Tsingtao Brewery, sekali gus memperluaskan penawarannya kepada pelbagai situasi penggunaan melalui bahan semula jadi dan formulasi bebas alkohol.

Perjanjian baharu ini memperluaskan kerjasama yang sebelum ini tertumpu kepada rangkaian produk tradisional tin merah dan botol merah. Melalui kerjasama yang dipertingkatkan ini, siri produk antarabangsa WALOVI akan memasuki lebih banyak saluran peruncitan dan perkhidmatan makanan di seluruh Singapura. Hong Xin Da, pengendali rantaian bekalan yang beribu pejabat di Singapura dan berkhidmat di seluruh Asia Tenggara, menguruskan rangkaian pengedaran yang merangkumi pasar raya NTUC FairPrice dan SHENG SIONG, kedai serbaneka SPC dan Caltex, platform e-dagang Amazon dan Shopee serta rangkaian restoran popular seperti Haidilao dan Xiaolongkan. Sejak tahun 2020, syarikat ini telah memainkan peranan penting dalam menyokong pengedaran produk WALOVI di Singapura. Peningkatan kerjasama ini menandakan peralihan yang lebih menyeluruh ke arah produk antarabangsa serta penerokaan bersama pelbagai senario penggunaan baharu selaras dengan perubahan cita rasa pengguna.

Sebagai jenama minuman berasaskan tumbuhan nombor satu dunia selama lima tahun berturut-turut, WALOVI melihat ASEAN sebagai pasaran yang dinamik dan berpotensi tinggi. Singapura pula dianggap sebagai pintu masuk strategik ke rantau ini kerana persekitaran pasaran yang terbuka serta asas pengguna yang pelbagai budaya.

Pada Mei lalu, WALOVI turut memperkenalkan produk minuman tinnya di Vietnam dan menyertai China (Vietnam) Export Brand Expo, sekali gus memperluaskan lagi jejak serantaunya. Melangkah ke hadapan, WALOVI merancang untuk menubuhkan operasi perniagaan tempatan di Singapura dan Malaysia, beralih daripada projek perintis kepada pembangunan pasaran ASEAN yang lebih sistematik dan menyeluruh.

WALOVI menyatakan komitmennya untuk terus bekerjasama dengan rakan global, memanfaatkan trend peningkatan permintaan terhadap produk kesihatan, memberi tumpuan kepada minuman semula jadi berasaskan tumbuhan serta menyumbang idea dan inovasi jenama Cina kepada transformasi industri minuman global yang seterusnya.

SOURCE WALOVI Great Health Co.