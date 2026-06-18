WALOVI Perluas Jangkauan di ASEAN, Gandeng Hong Xin Da untuk Perkuat Distribusi Produk di Singapura

Dalam kesempatan tersebut, Vice President, Guangzhou Walovi Great Health Industry Co., Ltd., Ye Jizeng, memperkenalkan lini produk minuman kaleng internasional WALOVI, serta memaparkan perkembangan terbaru perusahaan. Menurutnya, tren konsumsi minuman global saat ini semakin mengarah pada produk yang natural, menyehatkan, dan memiliki manfaat fungsional. WALOVI pun terus menyesuaikan strategi untuk menjawab perubahan tersebut. Untuk memperluas jangkauan pasar, WALOVI menunjuk pesepak bola dunia, Erling Haaland, sebagai duta merek global. Lewat langkah ini, WALOVI ingin menjangkau konsumen muda yang semakin peduli terhadap gaya hidup sehat. WALOVI juga meluncurkan minuman berbahan dasar tumbuhan dan bebas alkohol, hasil kolaborasi dengan Tsingtao Brewery, guna memperluas pilihan produk untuk berbagai kebutuhan konsumsi.

Melalui kerja sama terbaru ini, WALOVI tidak hanya memperluas distribusi produk unggulannya yang selama ini dikenal melalui kemasan kaleng merah dan botol merah, namun juga membawa lini produk internasionalnya ke jaringan ritel dan sektor layanan makanan yang lebih luas di Singapura. Hong Xin Da mengelola rantai pasok yang berbasis di Singapura dan melayani pasar Asia Tenggara. Perusahaan ini mendistribusikan produk ke sejumlah jaringan ritel besar, termasuk NTUC FairPrice dan Sheng Siong, jaringan minimarket SPC dan Caltex, platform e-commerce seperti Amazon dan Shopee, hingga jaringan restoran populer seperti Haidilao dan Xiaolongkan. Sejak 2020, Hong Xin Da telah mendukung distribusi WALOVI di Singapura. Perluasan kerja sama ini menandai fokus baru bagi kedua perusahaan untuk mengembangkan lini produk internasional dan menjajaki berbagai tren konsumsi baru yang sesuai dengan perubahan preferensi pasar.

Sebagai merek minuman berbasis tumbuhan terkemuka dunia selama lima tahun berturut-turut, WALOVI menilai ASEAN sebagai pasar yang sangat potensial. WALOVI juga memandang Singapura sebagai pintu masuk strategis ke kawasan tersebut berkat lingkungan bisnis yang terbuka dan karakter konsumen yang beragam.

Pada Mei lalu, WALOVI meluncurkan produk minuman kaleng khusus pasar Vietnam dan turut berpartisipasi dalam China (Vietnam) Export Brand Expo sebagai bagian dari strategi ekspansi regional. Ke depan, WALOVI berencana membangun bisnis lokal di Singapura dan Malaysia guna memperkuat pengembangan pasar secara lebih sistematis di kawasan ASEAN. WALOVI menyatakan akan terus berkolaborasi dengan berbagai mitra global untuk menangkap peluang dari meningkatnya tren konsumsi sehat. Dengan tetap berfokus pada minuman berbahan dasar tumbuhan, WALOVI berharap dapat berkontribusi mendorong inovasi dan perkembangan industri minuman global di masa depan.

SOURCE WALOVI Great Health Co.