Weichai Group：ベトナムで40年、グリーンでスマートな新たな未来を共創

ベトナム・ハノイ、2026年7月24日 /PRNewswire/ -- 7月22日、ベトナム・ハノイで、Weichai Group 2026年グローバル・パートナー会議（Weichai Group 2026 Global Partners Conference）が開催されました。世界各地のパートナー、海外企業のCEO、メディア関係者など約400人が一堂に会し、グリーン技術とスマート技術の新たな領域に焦点を当てるとともに、国境を越えた産業協力に向け、新たなエコシステムの醸成に取り組みました。

会議では、今年がWeichaiの創立80周年およびベトナム市場での事業展開40周年に当たることが紹介されました。過去40年にわたり、Weichaiは現地の産業発展に深く根差し、ベトナムの顧客と事業の立ち上げ・成長の歩みを共にしてきました。ベトナムにおける同社の動力製品の販売台数は16万台を超え、バス用動力ソリューションや船舶用動力などの分野で一貫して首位を維持しています。

ベトナムでの40年を新たな出発点に、Weichaiはベトナムを戦略的拠点として今回のグローバル・パートナー会議を開催し、東南アジアでの事業基盤を一層強化するとともに、グローバル展開をさらに推進する決意を示しました。同社は、グリーン化・スマート化への変革を支える、世界をリードするソリューションを紹介し、パートナーとの協力をさらに深化させるため、次の3つを提案しました。その3つとは、協働によるイノベーションを推進してグリーン技術の新たな領域を切り拓くこと、双方に利益をもたらす連携を通じてグリーン製品により現地市場に新たな価値を創出すること、そして優れたサービスを通じて互恵的な協力関係の基盤を一層強化することです。Weichaiは、世界各地のパートナーと手を携えて市場を開拓し、発展の成果を共有することで、双方の質の高い協力関係を一層強化していきます。

同会議でWeichaiは、グローバルな事業展開と、産業チェーン全体にわたる中核的な強みを包括的に紹介しました。同社は、新エネルギー、電力・エネルギー、船舶用動力などの分野における技術的優位性と中核製品を紹介するとともに、新エネルギー商用車やAsiaStar Busの各モデルをはじめとする低炭素・スマート完成車製品も披露しました。これらの製品は、ベトナムおよび東南アジア市場全体でグリーン転換とスマート化を進める上でのニーズに的確に応えるものであり、出席したパートナーから高い評価を得るとともに、幅広い関心を集めました。

SOURCE Weichai Group