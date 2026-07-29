West The Sale trở lại dịp Quốc khánh năm nay với nhiều thương hiệu mới, phần thưởng và ưu đãi mua sắm lên tới 90% tại IMM và Westgate

West The Sale trở lại mùa thứ sáu, diễn ra từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 8 năm 2026, mang đến cơ hội mua sắm tại các cửa hàng outlet, trải nghiệm ẩm thực và nhiều ưu đãi độc quyền tại IMM và Westgate trong kỳ nghỉ cuối tuần kéo dài dịp Quốc khánh.

Khách hàng có thể tận hưởng chương trình Early Bonus Savings với tổng giá trị eCapitaVoucher lên tới 130 đô la Singapore tại IMM và Westgate, cùng quyền lợi CapitaStar bổ sung và đặc quyền ẩm thực xuyên suốt chiến dịch.

Chiến dịch năm nay cũng chào đón năm thương hiệu outlet mới cùng các mô hình ẩm thực mới tại IMM, mang đến cho khách hàng nhiều lựa chọn trải nghiệm mua sắm và ẩm thực hơn.

SINGAPORE, ngày 29 tháng 7 năm 2026 /PRNewswire/ -- Trong không khí chuẩn bị cho kỳ nghỉ cuối tuần kéo dài nhân dịp Quốc khánh Singapore, West The Sale sẽ trở lại từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 8 năm 2026, mang đến năm ngày mua sắm tại các cửa hàng outlet với nhiều ưu đãi độc quyền và chương trình giảm giá lên tới 90% tại IMM và Westgate.

West The Sale 2026

Bước sang mùa tổ chức thứ sáu, chiến dịch thường niên này mang đến cho khách hàng nhiều cơ hội tiết kiệm hơn thông qua các chương trình khuyến mãi Early Bonus Savings, Triple Rewards for Triple Value và Spend & Savour. Khách hàng có thể tận hưởng tổng giá trị eCapitaVoucher lên tới 100 đô la Singapore tại IMM, 30 đô la Singapore tại Westgate, eVoucher thương hiệu bổ sung thông qua ứng dụng CapitaStar, cùng nhiều ưu đãi ẩm thực trong suốt thời gian diễn ra chiến dịch.

Với hơn 100 thương hiệu outlet tại IMM cùng hơn 120 mô hình ẩm thực tại hai trung tâm thương mại, West The Sale là điểm đến trọn gói cho những khách hàng muốn tận hưởng các chương trình ưu đãi hấp dẫn, đồ ăn ngon và dành thời gian ý nghĩa bên gia đình, bạn bè trong kỳ nghỉ cuối tuần dịp Quốc khánh.

IMM cũng chào đón năm thương hiệu mới, tiếp tục củng cố vị thế là trung tâm mua sắm outlet lớn nhất Singapore với nhiều lựa chọn thương hiệu hơn nữa.

Khách hàng nay có thể khám phá nhiều thương hiệu nổi tiếng quốc tế như HOKA, nổi tiếng với các dòng giày chạy bộ hiệu suất tối đa; Champion, thương hiệu thời trang thể thao lâu đời của Mỹ được biết đến là đơn vị tiên phong phát triển công nghệ áo nỉ dệt ngược; Li-Ning, một trong những thương hiệu đồ thể thao hiệu suất hàng đầu của Trung Quốc; Hunter, thương hiệu Anh Quốc nổi tiếng với những đôi ủng chống nước được làm thủ công từ năm 1856; và Sam Edelman, thương hiệu giày dép của Mỹ được công nhận trên toàn cầu, được biết đến với các thiết kế hiện đại, dẫn đầu xu hướng thời trang.

Không chỉ dừng lại ở trải nghiệm mua sắm, chiến dịch còn mang đến sự kết hợp đa dạng các mô hình ẩm thực dành cho những khách hàng muốn nạp năng lượng giữa các lần mua sắm. Trong số những điểm ẩm thực mới tại IMM, BYD by 1826 – mô hình quán cà phê phong cách sống của thương hiệu xe điện – giúp mở rộng trải nghiệm phong cách sống BYD, phục vụ cà phê đặc sản cùng các món ăn cả ngày trong không gian hiện đại. Cùng góp mặt còn có Battercatch, một trong số ít nhà hàng fish and chips đạt chứng nhận halal tại Singapore, nổi bật với không gian nội thất lấy cảm hứng từ bãi biển và các món hải sản chế biến tươi ngon, khiến nơi đây trở thành điểm dừng chân lý tưởng để khách hàng tiếp thêm năng lượng trong suốt hành trình mua sắm.

Ngay bên cạnh, Westgate bổ sung cho trải nghiệm mua sắm với danh mục được tuyển chọn gồm các cửa hàng bán lẻ, thời trang, làm đẹp và ẩm thực phù hợp với gia đình, mang đến cho du khách thêm nhiều lý do để dành kỳ nghỉ cuối tuần kéo dài dịp Quốc khánh tại khu vực phía Tây. Cùng nhau, IMM và Westgate mang đến trải nghiệm mua sắm kết hợp ẩm thực liền mạch dành cho các gia đình, các tín đồ thời trang và những người theo đuổi phong cách sống.

ƯU ĐÃI HẤP DẪN CÁC NGÀNH HÀNG THỜI TRANG, THỂ THAO VÀ PHONG CÁCH SỐNG TẠI IMM

Từ thời trang, đồ thể thao đến các sản phẩm phong cách sống, du lịch và điện tử tại IMM, hãy săn những ưu đãi tốt nhất với mức giảm giá lên tới 90%, cùng các chương trình ưu đãi theo gói sản phẩm độc quyền, quà tặng miễn phí và các chương trình khuyến mãi đặc biệt tại cửa hàng.

1. Adidas – Giảm tới 50% khi mua 4 sản phẩm.

2. Calvin Klein – Giảm tới 80% + giảm thêm 30% khi mua 5 sản phẩm.

3. COLDWEAR – Giảm tới 70% toàn bộ cửa hàng, giảm 30% cho mỗi mặt hàng thứ ba.

4. ECCO – Giảm tới 50% cho các mẫu được chọn + giảm thêm 30% khi mua 3 sản phẩm.

5. FURLA – Giảm tới 70% toàn bộ cửa hàng + giảm thêm 25% khi mua 3 sản phẩm.

6. Gingersnaps – Giảm tới 70% + giảm thêm 20 đô la Singapore khi chi tiêu tối thiểu 180 đô la Singapore.

7. iROO – Giảm tới 70% + tặng MIỄN PHÍ túi vải canvas họa tiết da báo (chi tiêu tối thiểu 200 đô la Singapore).

8. Kate Spade New York – Giảm 61% cho tất cả túi xách + ưu đãi mua sắm đặc biệt độc quyền.

9. Michael Kors – Giảm tới 60% + giảm thêm 20% khi mua từ 2 sản phẩm trở lên.

10. Oakley – Giảm tới 50% + giảm thêm 10% khi mua từ 2 sản phẩm trở lên.

11. Outlet by Club 21 – Giảm tới 88% khi mua từ 3 sản phẩm trở lên.

12. PANDORA – Giảm tới 70% toàn bộ cửa hàng.

13. Running Lab – Giảm tới 60% + giảm thêm 10% cho các sản phẩm được chọn.

14. Samsonite – Giảm tới 50%.

15. Sperry – Giảm tới 70% + giảm thêm 10% cho các sản phẩm được chọn.

16. Steve Madden – Giảm tới 70% toàn bộ cửa hàng + các ưu đãi theo gói sản phẩm bổ sung.

17. Timberland – Giảm tới 50% khi mua 2 sản phẩm.

18. Watch Station International / Fossil – Giảm tới 65% cho các sản phẩm được chọn.

19. GUESS – Giảm thêm 10% khi mua hàng từ 200 đô la Singapore và giảm thêm 20% khi mua hàng từ 300 đô la Singapore.

20. TUMI – Giảm thêm tới 20% ngoài mức giảm 30% toàn bộ cửa hàng.

21. New Balance – Mua một đôi tất giá 1 đô la Singapore (trị giá 19 đô la Singapore) khi chi tiêu tối thiểu 80 đô la Singapore.

KHÁM PHÁ NHỮNG THƯƠNG HIỆU MỚI NHẤT TẠI IMM

1. Champion – Giảm tới 61% toàn bộ cửa hàng.

2. Hunter – Giảm tới 60% + giảm thêm 5% khi mua từ 2 sản phẩm trở lên.

3. Li Ning – Giảm tới 70% toàn bộ cửa hàng.

4. Sam Edelman – Mua hai giảm 20%, Mua ba giảm 30%.

5. Hoka – Giảm tới 50% + giảm thêm 20% khi mua từ 3 sản phẩm trở lên.

CÁC THƯƠNG HIỆU YÊU THÍCH HẰNG NGÀY TẠI WESTGATE

1. Better Vision – Giảm 20% gọng kính hoặc kính mát.

2. BONIA – Tặng MIỄN PHÍ túi tote BONIA (trị giá 38 đô la Singapore) khi chi tiêu tối thiểu 180 đô la Singapore.

3. Calvin Klein – Giảm 20% khi mua 2 sản phẩm và tặng một chiếc tạp dề denim Calvin Klein khi hoá đơn thanh toán từ 250 đô la Singapore.

4. FILA – Giảm 12% khi mua 3 sản phẩm.

5. Harvey Norman – Giảm tới 60% các sản phẩm được chọn.

6. Garmin – Instinct 3 SOLAR 50mm Tactical Edition có giá 729 đô la Singapore (giá gốc: 909 đô la Singapore) và Instinct 3 SOLAR 45mm Tactical Edition có giá 669 đô la Singapore (giá gốc: 839 đô la Singapore).

7. Pianoland – Giảm tới 35% cho các mẫu đàn piano Dexibell được chọn.

8. Sony – Giảm thêm tới 10% cho các thiết bị âm thanh được chọn.

9. Spectacle Hut – Giảm tới 50% + giảm thêm 10% khi mua tối thiểu 2 sản phẩm.

10. Laneige – Mua 1 tặng 1 Perfect Renew Signature Serum (giá gốc: 114 đô la Singapore, dung tích 40ml).

11. HYSSES – Giảm 5% tổng hóa đơn khi chi tiêu ròng tối thiểu 380 đô la Singapore.

NHỮNG ĐIỀU KHÁCH HÀNG CÓ THỂ MONG ĐỢI

Từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 8, hãy mua sắm, tiết kiệm và tận hưởng nhiều quyền lợi thậm chí còn hấp dẫn hơn trong khuôn khổ West The Sale, với các quyền lợi độc quyền dành cho thành viên CapitaStar cùng ưu đãi ẩm thực áp dụng tại cả IMM và Westgate.

Nhập mã ưu đãi <WESTSALE> trên ứng dụng CapitaStar từ ngày 27 tháng 7 để đổi lấy eVoucher thương hiệu độc quyền trị giá hơn 800 đô la Singapore.

(eVoucher có hiệu lực đổi từ ngày 6 đến ngày 31 tháng 8. Mỗi eVoucher chỉ áp dụng cho 100 lượt đổi trực tiếp tại cửa hàng đầu tiên, trừ khi có quy định khác.)

trên ứng dụng CapitaStar từ ngày 27 tháng 7 để đổi lấy eVoucher thương hiệu độc quyền trị giá hơn 800 đô la Singapore. Chi tiêu từ 80 đô la Singapore tại IMM hoặc Westgate để nhận 10 đô la Singapore hoàn tiền bằng điểm thưởng STAR$® tại các cửa hàng F&B tham gia chương trình.

Áp dụng cho 1.200 lượt đổi đầu tiên. Mỗi thành viên được đổi một lần mỗi ngày. Điểm thưởng STAR$® được tính trên giá trị giao dịch tối đa 500 đô la Singapore và chỉ áp dụng cho giao dịch F&B đủ điều kiện đầu tiên.)

IMM

Chi tiêu để nhận eCapitaVoucher trị giá lên tới 100 đô la Singapore.

Chi tiêu 400 đô la Singapore : Nhận một eCapitaVoucher trị giá 50 đô la Singapore

(Áp dụng cho 200 lượt đổi đầu tiên mỗi ngày từ ngày 6 đến ngày 7 tháng 8 và 300 lượt đổi đầu tiên mỗi ngày từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 8. Mỗi thành viên được đổi một lần mỗi ngày.)

: Chi tiêu 700 đô la Singapore: Nhận thêm một eCapitaVoucher trị giá 50 đô la Singapore

(Áp dụng cho 400 lượt đổi đầu tiên. Mỗi thành viên được đổi một lần mỗi ngày.)

Westgate

Mua sắm những sản phẩm yêu thích và tận hưởng phần thưởng độc quyền.

Chi tiêu 250 đô la Singapore: Nhận một eCapitaVoucher trị giá 30 đô la Singapore

(Áp dụng cho 150 lượt đổi đầu tiên mỗi ngày từ ngày 6 đến ngày 7 tháng 8 và 250 lượt đổi đầu tiên mỗi ngày từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 8. Mỗi thành viên được đổi một lần mỗi ngày.)

SOURCE IMM and Westgate