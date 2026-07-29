West The Sale kembali sempena Hari Kebangsaan ini menerusi jenama baharu, ganjaran dan tawaran beli-belah dengan diskaun sehingga 90% di IMM dan Westgate

West The Sale kembali untuk edisi keenam dari 6 hingga 10 Ogos 2026 dengan menghimpunkan aktiviti membeli-belah di outlet, pilihan menjamu selera dan ganjaran eksklusif di IMM dan Westgate sepanjang hujung minggu panjang sempena Hari Kebangsaan.

Pembeli-belah boleh menikmati Penjimatan Bonus Awal dengan ganjaran eCapitaVoucher sehingga S$130 di IMM dan Westgate, di samping ganjaran bonus CapitaStar serta tawaran istimewa menjamu selera sepanjang kempen.

Kempen turut menerima lima jenama outlet baharu dan konsep tempat makan baharu di IMM bagi menawarkan pilihan pengalaman membeli-belah dan menjamu selera yang lebih luas kepada pengunjung.

SINGAPURA, 29 Julai 2026 /PRNewswire/ -- Ketika Singapura bersiap sedia menyambut hujung minggu panjang sempena Hari Kebangsaan, West The Sale kembali dari 6 hingga 10 Ogos 2026 bagi menawarkan lima hari beli-belah outlet, ganjaran eksklusif dan tawaran diskaun sehingga 90% di IMM dan Westgate.

West The Sale 2026

Kini memasuki edisi keenamnya, kempen tahunan itu menawarkan lebih banyak cara untuk pembeli-belah berjimat-cermat menerusi Early Bonus Savings (Penjimatan Bonus Awal), Triple Rewards for Triple Value (Ganjaran Tiga Kali Ganda untuk Nilai Tiga Kali Ganda) dan promosi Spend & Savour (Belanja & Nikmati). Pembeli-belah boleh menikmati eCapitaVoucher sehingga $100 di IMM, eCapitaVoucher $30 di Westgate, eVoucher jenama bonus melalui aplikasi CapitaStar, serta ganjaran menjamu selera sepanjang kempen berjalan.

Menerusi lebih 100 jenama outlet di IMM, di samping lebih 120 konsep tempat makan di kedua-dua pusat beli-belah, West The Sale menyediakan destinasi sehenti kepada pembeli-belah yang ingin menikmati tawaran hebat, makanan yang enak serta masa berkualiti bersama keluarga dan rakan-rakan sepanjang hujung minggu Hari Kebangsaan.

IMM turut menerima lima jenama baharu, sekali gus memperkukuh kedudukannya sebagai pusat beli-belah outlet terbesar Singapura dengan pilihan jenama yang lebih luas.

Pembeli-belah kini boleh meneroka jenama yang diiktiraf di peringkat antarabangsa termasuk HOKA, yang terkenal dengan kasut larian prestasi maksimalis; Champion, jenama pakaian sukan warisan Amerika yang terkenal dengan baju peluh yang menggunakan teknik tenunan terbalik rintis; Li-Ning, salah satu jenama sukan prestasi terkemuka China; Hunter, jenama British yang terkenal dengan but kalis air buatan tangan sejak 1856; dan Sam Edelman, jenama kasut Amerika yang diiktiraf di peringkat global dan terkenal dengan reka bentuk kontemporari yang mendahului trend fesyen.

Pengalaman membeli-belah turut diperluas melangkaui sektor peruncitan dengan menawarkan pelbagai konsep tempat makan kepada pembeli-belah yang ingin berehat dan mengisi tenaga di antara sesi membeli-belah. Dengan pilihan tambahan tempat makan baharu di IMM, BYD by 1826 – konsep kafe gaya hidup jenama kenderaan elektrik itu — membawakan peluasan pengalaman gaya hidup BYD dengan menyajikan kopi istimewa dan hidangan kegemaran kafe sepanjang hari dalam suasana kontemporari. Turut menyertai rangkaian tempat makan itu ialah Battercatch, salah satu daripada beberapa restoran ikan dan kentang goreng halal di Singapura, yang terkenal dengan hiasan dalaman berinspirasikan pantai serta makanan laut yang disediakan segar, menjadikannya persinggahan ideal untuk pembeli-belah yang ingin mengisi tenaga sepanjang hari.

Terletak bersebelahan sahaja, Westgate melengkapi pengalaman membeli-belah dengan gabungan tawaran peruncitan mesra keluarga, fesyen, kecantikan dan tempat makan yang dipilih khusus bagi memberikan lebih banyak alasan kepada pengunjung untuk meluangkan hujung minggu panjang sempena Hari Kebangsaan di kawasan barat. IMM dan Westgate bersama-sama menawarkan pengalaman membeli-belah dan menjamu selera yang lancar untuk keluarga, penggemar fesyen dan juga pencinta gaya hidup.

TAWARAN HEBAT MERANGKUMI FESYEN, SUKAN DAN GAYA HIDUP DI IMM

Bermula dengan fesyen dan pakaian sukan hinggalah gaya hidup, pelancongan dan elektronik di IMM, rebutlah tawaran terbaik dengan diskaun sehingga 90%, tawaran kombo eksklusif, hadiah percuma dan promosi istimewa di kedai.

1. Adidas – Diskaun sehingga 50% dengan pembelian empat barangan.

2. Calvin Klein – Diskaun sehingga 80% + diskaun tambahan 30% dengan pembelian lima barangan.

3. COLDWEAR – Diskaun sehingga 70% seluruh kedai, dengan setiap barangan ketiga diberi diskaun 30%.

4. ECCO – Diskaun sehingga 50% untuk gaya terpilih + diskaun tambahan 30% dengan pembelian tiga barangan.

5. FURLA – Diskaun sehingga 70% seluruh kedai + diskaun tambahan 25% dengan pembelian tiga barangan.

6. Gingersnaps – Diskaun sehingga 70% + diskaun tambahan $20 dengan perbelanjaan minimum $180.

7. iROO – Diskaun sehingga 70% + Beg Kanvas Corak Harimau Bintang PERCUMA (perbelanjaan minimum $200).

8. Kate Spade New York – Diskaun 61% untuk semua beg tangan + tawaran pembelian istimewa yang eksklusif.

9. Michael Kors – Diskaun sehingga 60% + diskaun tambahan 20% dengan pembelian dua barangan atau lebih.

10.Oakley – Diskaun sehingga 50% + diskaun tambahan 10% dengan pembelian dua barangan atau lebih.

11.Outlet by Club 21 – Diskaun sehingga 88% dengan pembelian tiga barangan atau lebih.

12.PANDORA – Diskaun sehingga 70% seluruh kedai.

13.Running Lab – Diskaun sehingga 60% + diskaun tambahan 10% untuk produk terpilih.

14.Samsonite – Diskaun sehingga 50%.

15.Sperry – Diskaun sehingga 70% + diskaun tambahan 10% untuk produk terpilih.

16.Steve Madden – Diskaun sehingga 70% seluruh kedai + tawaran kombo tambahan.

17.Timberland – Diskaun sehingga 50% dengan pembelian dua barangan.

18.Watch Station International / Fossil – Diskaun sehingga 65% untuk produk terpilih.

19.GUESS – Diskaun tambahan sebanyak 10% dengan pembelian $200 dan diskaun tambahan 20% dengan pembelian $300.

20.TUMI – Diskaun tambahan sehingga 20% selain diskaun 30% seluruh kedai.

21.New Balance – Tebus sepasang stoking pada harga $1 (bernilai $19) dengan perbelanjaan minimum $80.

TEMUI JENAMA TERKINI DI IMM

1. Champion – Diskaun sehingga 61% seluruh kedai.

2. Hunter – Diskaun sehingga 60% + diskaun tambahan 5% dengan pembelian dua barangan atau lebih.

3. Li Ning – Diskaun sehingga 70% seluruh kedai.

4. Sam Edelman – Beli dua dengan diskaun 20%; beli tiga dengan diskaun 30%.

5. Hoka – Diskaun sehingga 50% + diskaun tambahan 20% apabila anda membeli tiga barangan atau lebih.

PILIHAN KEGEMARAN HARIAN ANDA DI WESTGATE

1. Better Vision – Diskaun 20% untuk bingkai atau cermin mata hitam.

2. BONIA – Terima Beg Jinjing BONIA PERCUMA (bernilai $38) dengan perbelanjaan minimum $180.

3. Calvin Klein – Nikmati diskaun 20% dengan pembelian dua barangan dan terima Apron Denim Calvin Klein dengan pembelian bersih $250.

4. FILA – Diskaun 12% dengan pembelian tiga barangan.

5. Harvey Norman – Diskaun sehingga 60% untuk barangan terpilih.

6. Garmin – Instinct 3 SOLAR 50mm Tactical Edition pada harga $729 (harga biasa $909) dan Instinct 3 SOLAR 45mm Tactical Edition pada harga $669 (harga biasa $839).

7. Pianoland – Diskaun sehingga 35% untuk model piano Dexibell terpilih.

8. Sony – Diskaun tambahan sehingga 10% untuk peranti audio terpilih.

9. Spectacle Hut – Diskaun sehingga 50% + diskaun tambahan 10% dengan pembelian minimum dua barangan.

10.Laneige – Tawaran 1-untuk-1 bagi Perfect Renew Signature Serum (harga biasa $114, 40 ml).

11.HYSSES – Diskaun 5% daripada jumlah bil anda dengan perbelanjaan bersih minimum $380.

APA YANG BOLEH DINANTIKAN OLEH PENGUNJUNG

Mulai 6 hingga 10 Ogos, beli-belah, berjimat dan nikmati ganjaran yang lebih hebat sepanjang West The Sale, dengan ganjaran CapitaStar yang eksklusif serta keistimewaan menjamu selera tersedia di IMM dan Westgate.

Masukkan kod ganjaran <WESTSALE> dalam aplikasi CapitaStar mulai 27 Julai untuk menebus eVoucher jenama eksklusif bernilai lebih S$800.

(eVoucher sah untuk penebusan dari 6–31 Ogos. Terhad kepada 100 penebusan pertama di kedai bagi setiap eVoucher, melainkan dinyatakan sebaliknya.)

dalam aplikasi CapitaStar mulai 27 Julai untuk menebus eVoucher jenama eksklusif bernilai lebih S$800. Belanja $80 di IMM atau Westgate dan nikmati Pulangan Tunai $10 dalam STAR$® di outlet makanan dan minuman (F&B) yang mengambil bahagian.

(Terhad kepada 1,200 penebusan pertama. Terhad kepada satu penebusan bagi setiap ahli sehari. Ganjaran STAR$® dihadkan kepada $500 bagi setiap transaksi dan hanya terpakai kepada transaksi F&B pertama yang layak.)

IMM

Berbelanja dan nikmati ganjaran eCapitaVoucher sehingga $100.

Belanja $400: Terima eCapitaVoucher $50 .

(Terhad kepada 200 penebusan pertama sehari dari 6–7 Ogos dan 300 penebusan pertama sehari dari 8–10 Ogos. Terhad kepada satu penebusan bagi setiap ahli sehari.)

. Belanja $700: Terima eCapitaVoucher tambahan $50.

(Terhad kepada 400 penebusan pertama. Terhad kepada satu penebusan bagi setiap ahli sehari.)

Westgate

Beli-belah barangan kegemaran anda dan nikmati ganjaran eksklusif.

Belanja $250: Terima eCapitaVoucher $30.

(Terhad kepada 150 penebusan pertama sehari dari 6–7 Ogos dan 250 penebusan pertama sehari dari 8–10 Ogos. Terhad kepada satu penebusan bagi setiap ahli sehari.)

SOURCE IMM and Westgate