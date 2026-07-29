West The Sale กลับมาอีกครั้งในช่วงวันชาติสิงคโปร์ พร้อมแบรนด์ใหม่ รางวัลพิเศษ และส่วนลดสูงสุดถึง 90% ที่ IMM และ Westgate
News provided byIMM and Westgate
29 Jul, 2026, 20:16 CST
- West The Sale จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 6-10 สิงหาคม 2569 โดยรวบรวมร้านเอาต์เล็ต ร้านอาหาร และสิทธิพิเศษมากมายที่ IMM และ Westgate ตลอดช่วงวันหยุดยาววันชาติสิงคโปร์
- นักชอปสามารถรับสิทธิ Early Bonus Savings พร้อมรับ eCapitaVoucher สูงสุด 130 ดอลลาร์สิงคโปร์ จาก IMM และ Westgate รวมถึงรับคะแนนสะสม CapitaStar เพิ่มเติมและสิทธิพิเศษด้านอาหารตลอดแคมเปญ
- แคมเปญครั้งนี้ยังต้อนรับ 5 แบรนด์เอาต์เล็ตใหม่ และร้านอาหารแนวคิดใหม่ที่ IMM เพื่อเพิ่มทางเลือกด้านการช้อปปิ้งและรับประทานอาหารให้หลากหลายยิ่งขึ้น
สิงคโปร์, 29 กรกฎาคม 2569 /PRNewswire/ – ขณะที่สิงคโปร์เตรียมเข้าสู่ช่วงวันหยุดยาวเนื่องในวันชาติ West The Sale จึงกลับมาอีกครั้งระหว่างวันที่ 6-10 สิงหาคม 2569 พร้อมจัดเต็ม 5 วันแห่งการช้อปปิ้งสินค้าเอาต์เล็ต สิทธิประโยชน์สุดพิเศษ และส่วนลดสูงสุดถึง 90% ที่ IMM และ Westgate
แคมเปญประจำปีซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 6 ในปีนี้ มอบโอกาสให้นักช้อปประหยัดได้มากยิ่งขึ้นผ่านโปรโมชัน Early Bonus Savings, Triple Rewards for Triple Value และ Spend & Savour โดยผู้ร่วมแคมเปญสามารถรับ eCapitaVoucher มูลค่าสูงสุด 100 ดอลลาร์สิงคโปร์ที่ IMM และ 30 ดอลลาร์สิงคโปร์ที่ Westgate พร้อมรับ eVoucher ผ่านแอป CapitaStar รวมถึงสิทธิพิเศษสำหรับร้านอาหารตลอดระยะเวลาแคมเปญ
ด้วยร้านค้าเอาต์เล็ตกว่า 100 แบรนด์ที่ IMM และร้านอาหารมากกว่า 120 ร้าน ครอบคลุมทั้งสองศูนย์การค้า West The Sale จึงเป็นจุดหมายครบวงจรสำหรับผู้ที่ต้องการช้อปสินค้าราคาพิเศษ รับประทานอาหาร และใช้เวลาร่วมกับครอบครัวและเพื่อนฝูงในช่วงวันหยุดวันชาติ
นอกจากนี้ IMM ยังต้อนรับ 5 แบรนด์ใหม่ ซึ่งช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับศูนย์การค้าเอาต์เล็ตที่ใหญ่ที่สุดของสิงคโปร์ ด้วยตัวเลือกแบรนด์ที่หลากหลายยิ่งขึ้น
นักช้อปสามารถเลือกช้อปจากแบรนด์ระดับนานาชาติ ได้แก่ HOKA แบรนด์รองเท้าวิ่งสมรรถนะสูงที่โดดเด่นด้วยพื้นรองเท้าหนาเป็นพิเศษ, Champion แบรนด์สปอร์ตแวร์สัญชาติอเมริกันผู้บุกเบิกเสื้อสเวตเชิ้ตแบบ Reverse Weave, Li-Ning หนึ่งในแบรนด์อุปกรณ์กีฬาชั้นนำของจีน, Hunter แบรนด์จากสหราชอาณาจักรที่มีชื่อเสียงด้านรองเท้าบูทกันน้ำทำมือมาตั้งแต่ปี 2399 และ Sam Edelman แบรนด์รองเท้าสัญชาติอเมริกันที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกด้านการออกแบบร่วมสมัย
ประสบการณ์การช้อปปิ้งไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการเลือกซื้อสินค้าเท่านั้น แต่ยังมาพร้อมร้านอาหารหลากหลายรูปแบบสำหรับผู้ที่ต้องการพักผ่อนระหว่างการช้อป โดยร้านอาหารใหม่ที่ IMM ได้แก่ BYD by 1826 คาเฟ่ไลฟ์สไตล์ของแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้า BYD ที่ต่อยอดประสบการณ์การใช้ชีวิตในแบบของ BYD พร้อมเสิร์ฟกาแฟสเปเชียลตีและเมนูคาเฟ่ยอดนิยมตลอดวันในบรรยากาศร่วมสมัย อีกหนึ่งร้านที่เปิดให้บริการคือ Battercatch หนึ่งในร้านฟิชแอนด์ชิปส์ฮาลาลไม่กี่แห่งของสิงคโปร์ ซึ่งโดดเด่นด้วยการตกแต่งสไตล์ชายหาดและเมนูอาหารทะเลปรุงสดใหม่ เหมาะสำหรับแวะเติมพลังระหว่างการช้อปตลอดทั้งวัน
ศูนย์การค้า Westgate ซึ่งตั้งอยู่ติดกัน ช่วยเติมเต็มประสบการณ์การช้อปปิ้งด้วยร้านค้า ร้านแฟชั่น ความงาม และร้านอาหารที่คัดสรรมาเพื่อตอบโจทย์ทุกคนในครอบครัว มอบเหตุผลมากยิ่งขึ้นให้ผู้มาเยือนได้ใช้เวลาช่วงวันหยุดยาวเนื่องในวันชาติในย่านฝั่งตะวันตกของสิงคโปร์ ทั้ง IMM และ Westgate จะร่วมกันมอบประสบการณ์การช้อปปิ้งและรับประทานอาหารที่เชื่อมต่อกันอย่างลงตัว สำหรับทั้งครอบครัว ผู้รักแฟชั่น และผู้ที่ชื่นชอบไลฟ์สไตล์
ข้อเสนอสุดคุ้มสำหรับสินค้าแฟชั่น กีฬา และไลฟ์สไตล์ที่ IMM
ไม่ว่าจะเป็นสินค้าแฟชั่น สปอร์ตแวร์ ไลฟ์สไตล์ อุปกรณ์เดินทาง หรือสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ IMM นักช้อปสามารถเลือกซื้อสินค้าราคาสุดคุ้มพร้อมส่วนลดสูงสุดถึง 90% รวมถึงโปรโมชันซื้อเป็นชุด ของสมนาคุณฟรี และข้อเสนอพิเศษภายในร้านค้ามากมาย
- Adidas – รับส่วนลดสูงสุด 50% เมื่อซื้อสินค้าครบ 4 ชิ้น
- Calvin Klein – รับส่วนลดสูงสุด 80% และรับส่วนลดเพิ่มอีก 30% เมื่อซื้อสินค้าครบ 5 ชิ้น
- COLDWEAR – รับส่วนลดสูงสุด 70% ทั้งร้าน พร้อมรับส่วนลด 30% สำหรับสินค้าทุกชิ้นที่ 3
- ECCO – รับส่วนลดสูงสุด 50% สำหรับสินค้าที่ร่วมรายการ และรับส่วนลดเพิ่มอีก 30% เมื่อซื้อสินค้าครบ 3 ชิ้น
- FURLA – รับส่วนลดสูงสุด 70% ทั้งร้าน และรับส่วนลดเพิ่มอีก 25% เมื่อซื้อสินค้าครบ 3 ชิ้น
- Gingersnaps – รับส่วนลดสูงสุด 70% พร้อมรับส่วนลดเพิ่ม 20 ดอลลาร์สิงคโปร์ เมื่อมียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 180 ดอลลาร์สิงคโปร์
- iROO – รับส่วนลดสูงสุด 70% พร้อมรับฟรี กระเป๋าผ้าแคนวาสลายเสือดาว เมื่อมียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 200 ดอลลาร์สิงคโปร์
- Kate Spade New York – กระเป๋าถือทุกใบลด 61% พร้อมข้อเสนอพิเศษสำหรับสินค้าที่ร่วมรายการ
- Michael Kors – รับส่วนลดสูงสุด 60% และรับส่วนลดเพิ่มอีก 20% เมื่อซื้อสินค้า 2 ชิ้นขึ้นไป
- Oakley – รับส่วนลดสูงสุด 50% และรับส่วนลดเพิ่มอีก 10% เมื่อซื้อสินค้า 2 ชิ้นขึ้นไป
- Outlet by Club 21 – รับส่วนลดสูงสุด 88% เมื่อซื้อสินค้า 3 ชิ้นขึ้นไป
- PANDORA – รับส่วนลดสูงสุด 70% ทั้งร้าน
- Running Lab – รับส่วนลดสูงสุด 60% และรับส่วนลดเพิ่มอีก 10% สำหรับสินค้าที่ร่วมรายการ
- Samsonite – รับส่วนลดสูงสุด 50%
- Sperry – รับส่วนลดสูงสุด 70% และรับส่วนลดเพิ่มอีก 10% สำหรับสินค้าที่ร่วมรายการ
- Steve Madden – รับส่วนลดสูงสุด 70% ทั้งร้าน พร้อมโปรโมชันซื้อเป็นชุดเพิ่มเติม
- Timberland – รับส่วนลดสูงสุด 50% เมื่อซื้อสินค้าครบ 2 ชิ้น
- Watch Station International / Fossil – รับส่วนลดสูงสุด 65% สำหรับสินค้าที่ร่วมรายการ
- GUESS – รับส่วนลดเพิ่ม 10% เมื่อซื้อครบ 200 ดอลลาร์สิงคโปร์ และรับส่วนลดเพิ่ม 20% เมื่อซื้อครบ 300 ดอลลาร์สิงคโปร์
- TUMI – รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 20% จากราคาที่ลด 30% ทั้งร้านอยู่แล้ว
- New Balance – แลกรับถุงเท้า 1 คู่ ในราคาเพียง 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ (มูลค่า 19 ดอลลาร์สิงคโปร์) เมื่อมียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 80 ดอลลาร์สิงคโปร์
ค้นพบแบรนด์ใหม่ล่าสุดที่ IMM
- Champion – รับส่วนลดสูงสุด 61% ทั้งร้าน
- Hunter – รับส่วนลดสูงสุด 60% และรับส่วนลดเพิ่มอีก 5% เมื่อซื้อสินค้า 2 - ชิ้นขึ้นไป
- Li-Ning – รับส่วนลดสูงสุด 70% ทั้งร้าน
- Sam Edelman – ซื้อ 2 ชิ้น รับส่วนลด 20% หรือซื้อ 3 ชิ้น รับส่วนลด 30%
- HOKA – รับส่วนลดสูงสุด 50% และรับส่วนลดเพิ่มอีก 20% เมื่อซื้อสินค้า 3 ชิ้นขึ้นไป
สินค้ายอดนิยมสำหรับทุกวัน ที่ Westgate
- Better Vision – รับส่วนลด 20% สำหรับกรอบแว่นหรือแว่นกันแดด
- BONIA – รับฟรี กระเป๋าโท้ต BONIA (มูลค่า 38 ดอลลาร์สิงคโปร์) เมื่อมียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 180 ดอลลาร์สิงคโปร์
- Calvin Klein – รับส่วนลด 20% เมื่อซื้อสินค้า 2 ชิ้น และรับฟรี ผ้ากันเปื้อนยีนส์ Calvin Klein เมื่อมียอดซื้อสุทธิ 250 ดอลลาร์สิงคโปร์
- FILA – รับส่วนลด 12% เมื่อซื้อสินค้า 3 ชิ้น
- Harvey Norman – รับส่วนลดสูงสุด 60% สำหรับสินค้าที่ร่วมรายการ
- Garmin – รุ่น Instinct 3 SOLAR 50mm Tactical Edition ราคา 729 ดอลลาร์สิงคโปร์ (จากราคาปกติ 909 ดอลลาร์สิงคโปร์) และ Instinct 3 - SOLAR 45mm Tactical Edition ราคา 669 ดอลลาร์สิงคโปร์ (จากราคาปกติ 839 ดอลลาร์สิงคโปร์)
- Pianoland – รับส่วนลดสูงสุด 35% สำหรับเปียโน Dexibell รุ่นที่ร่วมรายการ
- Sony – รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 10% สำหรับอุปกรณ์เครื่องเสียงที่ร่วมรายการ
- Spectacle Hut – รับส่วนลดสูงสุด 50% และรับส่วนลดเพิ่มอีก 10% เมื่อซื้อสินค้าอย่างน้อย 2 ชิ้น
- Laneige – โปรโมชัน ซื้อ 1 แถม 1 สำหรับ Perfect Renew Signature Serum (ราคาปกติ 114 ดอลลาร์สิงคโปร์, ขนาด 40 มล.)
- HYSSES – รับส่วนลด 5% สำหรับยอดซื้อสุทธิขั้นต่ำ 380 ดอลลาร์สิงคโปร์
สิทธิพิเศษที่นักช้อปไม่ควรพลาด
ระหว่างวันที่ 6-10 สิงหาคม นักช้อปสามารถเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งพร้อมรับสิทธิประโยชน์และรางวัลมากมายจากแคมเปญ West The Sale รวมถึงรางวัลพิเศษจาก CapitaStar และสิทธิพิเศษด้านร้านอาหารที่ IMM และ Westgate
- กรอกรหัส <WESTSALE> ในแอป CapitaStar ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม เพื่อแลกรับแบรนด์ eVoucher มูลค่ารวมกว่า 800 ดอลลาร์สิงคโปร์
(eVoucher สามารถใช้สิทธิได้ระหว่างวันที่ 6-31 สิงหาคม จำกัดผู้แลกรับในร้าน 100 สิทธิแรกต่อ eVoucher เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น)
- ใช้จ่ายครบ 80 ดอลลาร์สิงคโปร์ ที่ IMM หรือ Westgate รับเงินคืน 10 ดอลลาร์สิงคโปร์ ในรูปแบบ STAR$® สำหรับร้านอาหารและเครื่องดื่มที่ร่วมรายการ
(จำกัด 1,200 สิทธิแรก จำกัดสมาชิก 1 สิทธิต่อวัน โดยรับ STAR$® สูงสุด 500 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อรายการ และใช้กับรายการอาหารและเครื่องดื่มที่เข้าเงื่อนไขรายการแรกเท่านั้น)
IMM
ช้อปครบ รับ eCapitaVoucher สูงสุด 100 ดอลลาร์สิงคโปร์
- ใช้จ่ายครบ 400 ดอลลาร์สิงคโปร์ รับ eCapitaVoucher มูลค่า 50 ดอลลาร์สิงคโปร์
(จำกัด 200 สิทธิแรกต่อวัน ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม และ 300 สิทธิแรกต่อวัน ระหว่างวันที่ 8-10 สิงหาคม จำกัดสมาชิก 1 สิทธิต่อวัน)
- ใช้จ่ายครบ 700 ดอลลาร์สิงคโปร์ รับ eCapitaVoucher เพิ่มอีก 50 ดอลลาร์สิงคโปร์
(จำกัด 400 สิทธิแรก จำกัดสมาชิก 1 สิทธิต่อวัน)
Westgate
ช้อปสินค้าที่ชื่นชอบ พร้อมรับรางวัลสุดพิเศษ
- ใช้จ่ายครบ 250 ดอลลาร์สิงคโปร์ รับ eCapitaVoucher มูลค่า 30 ดอลลาร์สิงคโปร์
(จำกัด 150 สิทธิแรกต่อวัน ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม และ 250 สิทธิแรกต่อวัน ระหว่างวันที่ 8-10 สิงหาคม จำกัดสมาชิก 1 สิทธิต่อวัน)
SOURCE IMM and Westgate
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