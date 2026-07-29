West The Sale Kembali Hadir, Sambut Libur Hari Nasional Singapura, Tawarkan Diskon hingga 90% di IMM dan Westgate

Memasuki edisi keenam, program tahunan ini menawarkan lebih banyak keuntungan melalui Early Bonus Savings, Triple Rewards for Triple Value, serta Spend & Savour. Pengunjung dapat memperoleh eCapitaVoucher hingga S$100 di IMM dan S$30 di Westgate, bonus eVoucher dari berbagai brand melalui aplikasi CapitaStar, serta beragam penawaran menarik lain di gerai kuliner selama program berlangsung.

Dengan lebih dari 100 outlet brand di IMM serta lebih dari 120 pilihan restoran dan gerai kuliner yang tersebar di IMM dan Westgate, West The Sale menawarkan pengalaman berbelanja dan bersantap dalam satu destinasi. Pengunjung dapat menikmati berbagai penawaran menarik sekaligus menghabiskan waktu bersama keluarga dan teman selama libur akhir pekan pada Hari Nasional Singapura.

Pada edisi tahun ini, IMM juga menghadirkan lima brand baru yang semakin memperkuat posisinya sebagai outlet mall terbesar di Singapura.

Pengunjung kini dapat berbelanja di sejumlah brand internasional, seperti HOKA, sepatu lari berperforma tinggi dengan bantalan maksimal; Champion, brand pakaian olahraga legendaris asal Amerika Serikat yang memelopori teknologi reverse-weave sweatshirt; Li-Ning, salah satu brand perlengkapan olahraga terkemuka dari Tiongkok; Hunter, brand asal Inggris yang telah dikenal lewat sepatu bot tahan air sejak 1856; serta Sam Edelman, brand alas kaki asal Amerika Serikat yang populer berkat desainnya yang modern dan mengikuti tren.

Tak hanya menawarkan pengalaman berbelanja, IMM juga menambah pilihan kuliner bagi pengunjung yang ingin beristirahat di sela-sela aktivitas. Salah satu tenant terbaru adalah BYD by 1826, kafe gaya hidup yang dikembangkan oleh brand mobil listrik BYD, menyajikan kopi spesial dan aneka menu sepanjang hari dalam suasana modern. IMM juga kedatangan Battercatch, salah satu restoran fish and chips halal di Singapura. Mengusung interior bernuansa pantai dan hidangan laut yang dimasak segar setiap hari, restoran ini menjadi pilihan menarik untuk mengisi energi sebelum kembali berbelanja.

Berlokasi tepat di sebelah IMM, Westgate melengkapi pengalaman tersebut melalui pilihan gerai ritel yang ramah keluarga, fesyen, kecantikan, dan kuliner yang telah dikurasi. Kehadiran kedua pusat perbelanjaan ini menawarkan pengalaman berbelanja dan bersantap yang terpadu bagi keluarga, pencinta mode, maupun masyarakat yang ingin menikmati gaya hidup modern selama libur panjang Hari Nasional Singapura.

PENAWARAN MENARIK UNTUK BERBAGAI PRODUK FESYEN, OLAHRAGA, DAN GAYA HIDUP DI IMM

Selama West The Sale, pengunjung dapat menikmati potongan harga hingga 90%, penawaran bundel eksklusif, hadiah langsung, serta berbagai promo khusus di sejumlah tenant fesyen, olahraga, perlengkapan perjalanan, gaya hidup, dan elektronik di IMM.

Adidas – Diskon hingga 50% untuk pembelian empat item. Calvin Klein – Diskon hingga 80%, ditambah ekstra 30% untuk pembelian lima item. COLDWEAR – Diskon hingga 70% untuk seluruh produk, serta potongan 30% untuk setiap pembelian item ketiga. ECCO – Diskon hingga 50% untuk produk pilihan, ditambah ekstra 30% untuk pembelian tiga item. FURLA – Diskon hingga 70% untuk seluruh produk, ditambah ekstra 25% untuk pembelian tiga item. Gingersnaps – Diskon hingga 70%, ditambah potongan S$20 untuk pembelanjaan minimum S$180. iROO – Diskon hingga 70%, serta hadiah Leopard Print Canvas Bag gratis untuk pembelanjaan minimum S$200. Kate Spade New York – Diskon 61% untuk seluruh koleksi tas, ditambah penawaran khusus pada produk pilihan. Michael Kors – Diskon hingga 60%, ditambah ekstra 20% untuk pembelian minimal dua item. Oakley – Diskon hingga 50%, ditambah ekstra 10% untuk pembelian minimal dua item. Outlet by Club 21 – Diskon hingga 88% untuk pembelian minimal tiga item. PANDORA – Diskon hingga 70% untuk seluruh produk. Running Lab – Diskon hingga 60%, ditambah ekstra 10% untuk produk pilihan. Samsonite – Diskon hingga 50%. Sperry – Diskon hingga 70%, ditambah ekstra 10% untuk produk pilihan. Steve Madden – Diskon hingga 70% untuk seluruh produk, serta berbagai penawaran bundel. Timberland – Diskon hingga 50% untuk pembelian dua item. Watch Station International / Fossil – Diskon hingga 65% untuk produk pilihan. GUESS – Diskon tambahan 10% untuk pembelanjaan S$200 dan 20% untuk pembelanjaan S$300. TUMI – Diskon tambahan hingga 20% di atas diskon 30% yang berlaku untuk seluruh produk. New Balance – Tebus sepasang kaus kaki seharga S$1 (harga normal S$19) dengan pembelanjaan minimum S$80.

TEMUKAN SEDERET BRAND BARU DI IMM

Champion – Diskon hingga 61% untuk seluruh produk. Hunter – Diskon hingga 60%, ditambah ekstra 5% untuk pembelian minimal dua item. Li-Ning – Diskon hingga 70% untuk seluruh produk. Sam Edelman – Diskon 20% untuk pembelian dua item dan 30% untuk pembelian tiga item. HOKA – Diskon hingga 50% dan ekstra 20% untuk pembelian minimal tiga item.

PROMO MENARIK DARI BRAND FAVORIT ANDA DI WESTGATE

Better Vision – Diskon 20% untuk pembelian bingkai kacamata maupun kacamata hitam. BONIA – Gratis BONIA Tote Bag (senilai S$38) untuk pembelanjaan minimum S$180. Calvin Klein – Diskon 20% untuk pembelian dua item, serta Calvin Klein Denim Apron gratis untuk pembelanjaan bersih minimum S$250. FILA – Diskon 12% untuk pembelian tiga item. Harvey Norman – Diskon hingga 60% untuk produk pilihan. Garmin – Instinct 3 SOLAR 50mm Tactical Edition seharga S$729 (harga normal S$909) dan Instinct 3 SOLAR 45mm Tactical Edition seharga S$669 (harga normal S$839). Pianoland – Diskon hingga 35% untuk model piano Dexibell pilihan. Sony – Diskon tambahan hingga 10% untuk perangkat audio pilihan. Spectacle Hut – Diskon hingga 50%, ditambah ekstra 10% untuk pembelian minimal dua item. Laneige – Promo beli satu gratis satu untuk Perfect Renew Signature Serum (harga normal S$114/40 ml). HYSSES – Diskon 5% untuk total pembelanjaan bersih minimum S$380.

BERAGAM HADIAH MENANTI PENGUNJUNG

Selama West The Sale berlangsung pada 6–10 Agustus, pengunjung dapat menikmati berbagai keuntungan tambahan melalui program loyalitas CapitaStar serta beragam promo kuliner di IMM dan Westgate.

Masukkan kode hadiah <WESTSALE> pada aplikasi CapitaStar mulai 27 Juli untuk memperoleh eVoucher eksklusif dari berbagai brand dengan total nilai lebih dari S$800.

(eVoucher dapat ditukar pada 6–31 Agustus. Penawaran berlaku untuk 100 penukaran pertama di gerai untuk setiap eVoucher, kecuali jika ada ketentuan lain.)

pada aplikasi CapitaStar mulai 27 Juli untuk memperoleh eVoucher eksklusif dari berbagai dengan total nilai lebih dari S$800. Belanjakan S$80 di IMM atau Westgate dan nikmati STAR$® Cashback senilai S$10 di tenant makanan dan minuman yang berpartisipasi.

(Promo berlaku untuk 1.200 penukaran pertama, maksimal satu kali penukaran per anggota per hari. Imbalan STAR$® dibatasi hingga S$500 per transaksi dan hanya berlaku untuk transaksi F&B pertama yang memenuhi persyaratan.)

IMM

Pengunjung IMM dapat memperoleh eCapitaVoucher hingga S$100 melalui program berikut.

Belanja Senilai S$400 – Dapatkan eCapitaVoucher senilai S$50.

(Berlaku untuk 200 penukaran pertama per hari pada 6–7 Agustus dan 300 penukaran pertama per hari pada 8–10 Agustus. Maksimal satu penukaran per anggota per hari.)

Belanja S$700 – Dapatkan tambahan eCapitaVoucher senilai S$50.

(Berlaku untuk 400 penukaran pertama dengan batas satu penukaran per anggota per hari.)

Westgate

Westgate juga menawarkan hadiah khusus bagi pengunjung yang berbelanja selama program berlangsung.

Belanja S$250 – Dapatkan eCapitaVoucher senilai S$30.

(Berlaku untuk 150 penukaran pertama per hari pada 6–7 Agustus dan 250 penukaran pertama per hari pada 8–10 Agustus. Maksimal satu penukaran per anggota per hari.)

SOURCE IMM and Westgate