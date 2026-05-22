Xây dựng doanh nghiệp sẵn sàng cho AI: Các sáng kiến mới nhằm thúc đẩy triển khai AI ở quy mô lớn và tăng cường khả năng chống chịu số

Giải thưởng SME AI Impact Awards ra mắt và các quan hệ đối tác công - tư mới thúc đẩy chuyển đổi AI trong doanh nghiệp, tăng cường khả năng chống chịu an ninh mạng và bảo đảm hạ tầng số của Singapore

SINGAPORE, ngày 22 tháng 5 năm 2026 /PRNewswire/ -- Khi các doanh nghiệp đẩy nhanh việc ứng dụng AI, thách thức đang chuyển từ giai đoạn thử nghiệm sang triển khai an toàn ở quy mô lớn. Nhiều doanh nghiệp vẫn đang đối mặt với rào cản kỹ thuật, sự phức tạp trong vận hành và các mối đe dọa an ninh mạng ngày càng gia tăng khi họ chuyển từ thí điểm sang triển khai thực tế. Hơn 8 trong 10 tổ chức đã trải qua ít nhất một sự cố an ninh mạng mỗi năm, nhấn mạnh nhu cầu ngày càng tăng về khả năng chống chịu số mạnh mẽ hơn.

Tại ATxEnterprise 2026, thuộc khuôn khổ Asia Tech x Singapore, do Cơ quan Phát triển Truyền thông Infocomm (IMDA) và Informa đồng tổ chức, Thứ trưởng cấp cao, Ông Tan Kiat How, đã công bố các sáng kiến mới nhằm hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng AI một cách tự tin, tăng cường khả năng chống chịu an ninh mạng và đảm bảo tương lai cho hạ tầng số của Singapore. Các thông báo bao gồm các quan hệ đối tác mới trong khuôn khổ Đề án Doanh nghiệp số (DEB) và các khoản đầu tư tiếp tục vào hạ tầng an toàn lượng tử.

Giải thưởng mới ghi nhận các doanh nghiệp tiên phong AI tại Singapore

Việc ứng dụng AI trong các doanh nghiệp Singapore đã tăng trưởng nhanh chóng trong thời gian gần đây. Báo cáo Kinh tế số Singapore (SGDE) 2025 của IMDA cho thấy tỷ lệ ứng dụng AI trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) đã tăng hơn gấp ba lần, từ 4,2% lên 14,5% chỉ trong một năm, trong khi tỷ lệ áp dụng ở các doanh nghiệp không phải SME cũng tăng từ 44% lên 62,5% vào năm 2024.

Nhằm ghi nhận các SME đạt được kết quả kinh doanh đo lường được thông qua AI, IMDA và Liên đoàn Doanh nghiệp Singapore sẽ ra mắt giải thưởng SME AI Impact Awards 2026 lần đầu tiên, nằm trong khuôn khổ Chương trình Tác động AI Quốc gia (NAIIP) và hỗ trợ Chiến lược AI Quốc gia (NAIS).

Giải thưởng sẽ vinh danh tối đa 30 đơn vị thắng giải thuộc hai hạng mục: doanh nghiệp phát triển công cụ AI độc quyền và doanh nghiệp triển khai thành công các giải pháp AI có sẵn trên thị trường. Các đơn vị thắng giải sẽ nhận chứng nhận SME AI Impact Award Trustmark nhằm tăng cường uy tín doanh nghiệp và độ tin cậy trên thị trường.

Việc đề cử sẽ mở từ ngày 1 tháng 6 đến 14 tháng 8 năm 2026, và kết quả sẽ được công bố tại sự kiện SMEs Go Digital Day vào ngày 13 tháng 10 năm 2026.

Các quan hệ đối tác mới nhằm tăng cường năng lực AI và khả năng chống chịu an ninh mạng cho doanh nghiệp

Để hỗ trợ các SME xây dựng năng lực số mạnh mẽ hơn trong lĩnh vực AI và an ninh mạng, IMDA đang mở rộng Đề án Doanh nghiệp số (DEB) thông qua hai quan hệ đối tác mới với Grab và RSM Stone Forest IT (RSM). Cả hai đối tác sẽ cung cấp hướng dẫn thực tiễn, công cụ thiết thực và chuyên môn giúp SME ứng dụng AI một cách tự tin và tăng cường khả năng chống chịu an ninh mạng.

Grab sẽ triển khai Chương trình Grab AI cho SME cùng với IMDA, tiếp cận 10.000 SME trong lĩnh vực thực phẩm và đồ uống (F&B), thương mại điện tử và bán lẻ thông qua các sáng kiến phổ cập kiến thức AI, đào tạo và hỗ trợ ứng dụng thực tiễn. Bao gồm tài nguyên đào tạo trực tuyến, hội thảo trực tuyến, lớp học chuyên sâu và khóa học AI hai ngày do Đại học Công nghệ và Thiết kế Singapore đồng phát triển, giúp SME xây dựng lộ trình AI thực tiễn dựa trên các giải pháp AI đã được IMDA phê duyệt.

RSM sẽ triển khai Chương trình RSM Cyber2SME™, cung cấp miễn phí các bài tập mô phỏng tấn công lừa đảo cho 2.000 SME và hội thảo nâng cao nhận thức an ninh mạng bao gồm nội dung về các rủi ro an ninh mạng. Có tới 1.000 SME cũng sẽ được hưởng lợi từ các hội thảo trực tuyến nâng cao nhận thức về an ninh mạng và bài tập tình huống về rủi ro an ninh mạng, các mối đe doạ về dữ liệu và AI, cũng như chiến lược ứng phó sự cố.

Các mối quan hệ hợp tác này được xây dựng dựa trên DEB, đề án đã hỗ trợ hơn 26.000 SME kể từ khi được triển khai vào tháng 5 năm 2024. Với sự tham gia của Grab và RSM, IMDA đặt mục tiêu tiếp cận thêm 12.000 SME, đưa chương trình tiến gần hơn tới mục tiêu hỗ trợ 50.000 SME vào năm 2029.

Cẩm nang mới giúp đơn giản hóa quá trình chuyển đổi AI cho các nhà lãnh đạo số

IMDA, SkillsFuture Singapore (SSG) và Workforce Singapore (WSG)[1] đã phối hợp phát triển Cẩm nang AI tạo tác động cho doanh nghiệp nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp tiên phong về chuyển đổi số trong quá trình ứng dụng AI.

Được xây dựng dựa trên những hiểu biết sâu sắc từ hơn 1.000 lần làm việc với doanh nghiệp, Cẩm nang này giúp doanh nghiệp đánh giá mức độ sẵn sàng ứng dụng AI, xác định các nguồn hỗ trợ phù hợp và thực hiện những bước hành động cụ thể tiếp theo. Tài liệu cũng hợp nhất các chương trình và nguồn lực từ IMDA, Enterprise Singapore (EnterpriseSG), SSG và WSG trong một khuôn khổ duy nhất.

Chủ động ứng phó với các lỗ hổng liên quan đến AI

Sonar đã ra mắt toàn cầu tác nhân AI khắc phục lỗi mới tại ATxSummit Singapore, đồng phát triển cùng các kỹ sư từ IMDA và Singapore. Công cụ này giúp doanh nghiệp tự động phát hiện, sửa lỗi và xác thực các vấn đề trong mã nguồn được tạo ra thông qua quá trình phát triển phần mềm được AI hỗ trợ, từ đó cho phép các tổ chức triển khai các công cụ lập trình tích hợp AI an toàn hơn.

Xây dựng Singapore an toàn trong kỷ nguyên lượng tử

Với vai trò là một trung tâm số, Singapore cần bảo đảm ngành viễn thông có đủ khả năng chống lại các mối đe dọa lượng tử.

IMDA đã ký Biên bản Ý định (MOI) với Singtel, Ericsson và NCS Singapore nhằm thí điểm và xác thực các công nghệ an toàn lượng tử cho quá trình chuyển đổi hạ tầng và hệ thống của Singtel. Hợp tác này sẽ tăng cường khả năng phòng vệ của Singapore trước các mối đe dọa lượng tử, hỗ trợ việc ứng dụng rộng rãi hơn trong ngành viễn thông, đồng thời đưa Singapore trở thành một hình mẫu tham chiếu cho quá trình chuyển đổi an toàn trong kỷ nguyên lượng tử.

Những quan hệ đối tác này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong hành trình chuyển đổi số của Singapore, trao quyền cho các doanh nghiệp ứng dụng AI một cách tự tin, tăng cường khả năng chống chịu an ninh mạng và đặt nền móng cho một tương lai số an toàn hơn, đổi mới hơn.

[1] Workforce Singapore (WSG) và SkillsFuture Singapore (SSG) sẽ được sáp nhập để thành lập Cơ quan Phát triển Kỹ năng và Nguồn nhân lực (SWDA).

