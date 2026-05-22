Membina Perusahaan Sedia-AI: Inisiatif Baharu Pacu Pelaksanaan AI pada Skala Besar dan Perkukuh Daya Tahan Digital

SME AI Impact Awards sulung dan kerjasama awam-swasta baharu untuk mempercepat transformasi AI perusahaan, memperkukuh daya tahan siber dan melindungi infrastruktur digital Singapura

SINGAPURA, 22 Mei 2026 /PRNewswire/ -- Ketika perusahaan mempercepat penggunaan AI, cabaran kini beralih daripada fasa eksperimen kepada pelaksanaan yang selamat pada skala besar. Banyak perniagaan terus berdepan halangan teknikal, kerumitan operasi dan ancaman keselamatan siber yang semakin meningkat apabila mereka beralih daripada projek perintis kepada pelaksanaan. Lebih daripada lapan dalam 10 organisasi mengalami sekurang-kurangnya satu insiden keselamatan siber setiap tahun, sekali gus menekankan keperluan yang semakin meningkat terhadap daya tahan digital yang lebih kukuh.

Senior Minister of State, Ministry of Digital Development and Information Mr. Tan Kiat How delivering an address at ATxEnterprise 2026 (PRNewsfoto/Infocomm Media Development Authority of Singapore)

Di ATxEnterprise 2026, sebahagian daripada Asia Tech x Singapore yang dianjurkan bersama Infocomm Media Development Authority (IMDA) dan Informa, Menteri Kanan Negara, Kementerian Pembangunan Digital dan Penerangan, Encik Tan Kiat How mengumumkan inisiatif baharu untuk membantu perusahaan menggunakan AI dengan yakin, memperkukuh daya tahan siber dan memastikan infrastruktur digital Singapura kekal relevan pada masa depan. Pengumuman itu merangkumi kerjasama baharu di bawah Pelan Tindakan Perusahaan Digital (DEB) dan pelaburan berterusan dalam infrastruktur selamat-kuantum.

Anugerah baharu bagi mengiktiraf perintis AI Singapura

Penggunaan AI dalam kalangan perusahaan di Singapura berkembang pesat sejak kebelakangan ini. Laporan Ekonomi Digital Singapura (SGDE) 2025 oleh IMDA mendapati penggunaan AI dalam kalangan perusahaan kecil dan sederhana (PKS) meningkat lebih tiga kali ganda daripada 4.2% kepada 14.5% dalam tempoh hanya setahun, manakala kadar penggunaan dalam kalangan bukan PKS melonjak daripada 44% kepada 62.5% pada 2024.

Bagi menghargai PKS yang mencapai hasil perniagaan boleh diukur melalui AI, IMDA dan Singapore Business Federation akan melancarkan SME AI Impact Awards 2026 sulung sebagai sebahagian daripada Program Impak AI Kebangsaan (NAIIP) dan bagi menyokong Strategi AI Kebangsaan (NAIS).

Anugerah itu akan mengiktiraf sehingga 30 pemenang merentas dua kategori: perusahaan yang membangunkan alat AI proprietari dan perusahaan yang berjaya melaksanakan penyelesaian AI sedia guna. Pemenang akan menerima SME AI Impact Award Trustmark bagi memperkukuh kredibiliti perniagaan dan reputasi pasaran.

Pencalonan akan dibuka dari 1 Jun hingga 14 Ogos 2026, dengan pemenang diumumkan di SMEs Go Digital Day pada 13 Oktober 2026.

Kerjasama Baharu untuk Memperkukuh Keupayaan AI Perusahaan dan Daya Tahan Siber

Bagi membantu PKS membina keupayaan digital yang lebih kukuh dalam AI dan keselamatan siber, IMDA memperluas Pelan Tindakan Perusahaan Digital (DEB) menerusi dua kerjasama baharu bersama Grab dan RSM Stone Forest IT (RSM). Kedua-dua kerjasama itu menawarkan bimbingan secara langsung, alat praktikal serta kepakaran kepada PKS untuk menggunakan AI dengan yakin dan memperkukuh daya tahan siber mereka.

Grab akan melancarkan Program AI Grab untuk PKS bersama IMDA bagi menjangkau 10,000 PKS dalam sektor makanan dan minuman (F&B), e-dagang dan runcit menerusi inisiatif literasi AI, latihan dan sokongan penggunaan praktikal. Ini termasuk sumber latihan dalam talian, webinar, kelas bersama pakar dan kursus AI selama dua hari yang dibangunkan bersama Singapore University of Technology and Design untuk membantu PKS membangunkan pelan hala tuju AI praktikal menggunakan penyelesaian AI yang telah diluluskan terlebih dahulu oleh IMDA.

RSM pula akan melancarkan Program RSM Cyber2SME™ yang menawarkan latihan simulasi pancing data percuma kepada 2,000 PKS serta bengkel kesedaran keselamatan siber yang meliputi risiko siber. Sehingga 1,000 PKS akan turut mendapat manfaat daripada webinar kesedaran keselamatan siber dan latihan simulasi atas meja yang meliputi risiko siber, ancaman AI dan data serta strategi tindak balas insiden.

Kerjasama ini dibina berasaskan DEB yang sudahpun menyokong lebih 26,000 PKS sejak dilancarkan pada Mei 2024. Menerusi penyertaan Grab dan RSM, IMDA menyasarkan untuk menjangkau 12,000 lagi PKS, sekali gus mendekatkan program itu kepada sasaran menyokong 50,000 PKS menjelang 2029.

Buku Panduan Baharu bagi Menjadikan Transformasi AI Lebih Mudah untuk Pemimpin Digital

IMDA, SkillsFuture Singapore (SSG) dan Workforce Singapore (WSG)[1] bersama-sama membangunkan AI for Enterprise Impact Playbook baharu bagi membantu perusahaan progresif digital mengemudi penggunaan AI.

Dibangunkan berasaskan pandangan daripada lebih 1,000 sesi libat urus perusahaan, Buku Panduan itu membantu perusahaan menilai kesediaan penggunaan AI mereka, mengenal pasti sokongan berkaitan dan mengambil langkah seterusnya yang boleh dilaksanakan. Ia turut menyatukan program dan sumber daripada IMDA, Enterprise Singapore (EnterpriseSG), SSG dan WSG ke dalam satu kerangka.

Mendahului Kerentanan AI

Sonar melancarkan ejen pemulihan AI baharunya di peringkat global bertempat di ATxSummit Singapore yang dibangunkan bersama jurutera daripada IMDA dan Singapura. Alat itu membantu perusahaan mengesan, membaiki dan mengesahkan secara automatik isu kod yang dijana melalui pembangunan perisian dibantu AI, sekali gus membolehkan organisasi melaksanakan alat pengekodan berdaya AI dengan lebih selamat.

Membina Singapura Selamat-Kuantum

Sebagai hab digital, Singapura perlu memastikan sektor telekomunikasinya kukuh dalam menghadapi ancaman kuantum.

IMDA telah menandatangani Memorandum Pernyataan Niat (MOI) bersama Singtel, Ericsson dan NCS Singapore untuk merintis dan mengesahkan teknologi selamat-kuantum bagi memindahkan infrastruktur dan sistem Singtel. Kerjasama ini akan memperkukuh pertahanan Singapura terhadap ancaman kuantum, menyokong penggunaan perkhidmatan telekomunikasi yang lebih meluas serta meletakkan Singapura sebagai titik rujukan untuk transformasi era kuantum yang selamat.

Kerjasama ini menandakan langkah penting dalam perjalanan digital Singapura dengan memperkasakan perusahaan untuk menggunakan AI dengan yakin, memperkukuh daya tahan siber serta meletakkan asas demi masa depan digital yang lebih selamat dan inovatif.

[1] Workforce Singapore (WSG) and SkillsFuture Singapore (SSG) will be merged to form Skills and Workforce Development Agency (SWDA).

