Xuất khẩu hoa của Vân Nam duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ trước thềm IFEX Kunming 2026

Tỉnh dẫn đầu nghề trồng hoa của Trung Quốc ghi nhận tăng trưởng xuất khẩu 60,5% trong năm 2025 khi các khách mua quốc tế chuẩn bị quy tụ tại Côn Minh vào tháng 9 tới

CÔN MINH, Trung Quốc, ngày 1 tháng 7 năm 2026 /PRNewswire/ -- Triển lãm IFEX 2026 sẽ diễn ra tại Côn Minh, Trung Quốc, từ ngày 18 đến 20 tháng 9 năm 2026.

Vân Nam, thủ phủ sản xuất và xuất khẩu hoa tươi cắt cành hàng đầu Trung Quốc, đã đạt thêm một cột mốc xuất khẩu mới trong năm 2025, với kim ngạch xuất khẩu đạt 1,22 tỷ Nhân dân tệ (170 triệu USD), tăng 60,5% so với cùng kỳ năm trước và đứng đầu cả nước năm thứ bảy liên tiếp.

Trên phạm vi cả nước, kim ngạch xuất khẩu hoa của Trung Quốc đạt 579 triệu USD trong năm 2025, trong đó hoa cắt cành tươi chiếm 228 triệu USD, tăng 44,3% so với cùng kỳ năm trước. Hoa được trồng tại Vân Nam hiện đã được xuất khẩu tới 64 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp Đông Nam Á, Trung Á, Trung Đông và Châu Âu, bao gồm Malaysia, Kazakhstan, Ả Rập Xê Út và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Đà tăng trưởng xuất khẩu này phản ánh những lợi thế tự nhiên và công nghiệp đặc thù của Vân Nam: 130.000 ha diện tích trồng hoa, ngành trồng hoa trị giá hàng tỷ Nhân dân tệ và sản xuất khoảng 7 trong số 10 bông hoa tươi cắt cành được bán tại Trung Quốc. Luồng xanh dành riêng tại Sân bay Quốc tế Trường Thủy Côn Minh, kết hợp với cơ chế thông quan 24/7, cho phép đưa hoa vừa thu hoạch từ trang trại lên máy bay chở hàng trong vòng chưa đầy 20 giờ — vẫn nằm trong ngưỡng 36 giờ then chốt để bảo đảm độ tươi đối với các lô hàng vận chuyển quốc tế.

Trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu tiếp tục gia tăng, Triển lãm Hoa và Cây cảnh Quốc tế IFEX Côn Minh 2026 sẽ quy tụ các nhà trồng hoa, nhà lai tạo giống và người mua để khám phá các giống mới, công nghệ mới và quan hệ hợp tác xuyên biên giới. Tiếp nối thành công của kỳ triển lãm năm 2025, sự kiện năm nay sẽ diễn ra từ ngày 18 đến 20 tháng 9 trên diện tích 80.000 mét vuông, bao gồm bốn lĩnh vực — hoa, cà phê, cây nhiệt đới và quả mọng — và hơn 600 đơn vị triển lãm với ước tính khoảng 45.000 khách mua thương mại.

Triển lãm năm nay có sự tham gia của Hà Lan và Colombia với tư cách Quốc gia Danh dự, cùng các gian hàng quốc gia do Thái Lan, Malaysia và nhiều nền kinh tế sản xuất hoa chủ chốt khác tổ chức. Các đơn vị triển lãm quốc tế hàng đầu gồm Legro, Van Egmond, Prime Flowers, Vince Mark, Schreurs, Deliflor, Pindstrup, Rijkland, De Ruiter, Van den Berg, Hasfarm, Florensis, Chrysal, BVB, Armada, Red Peony, Ridder, Van Iperen, NaanDanJain, Hortimed, Holex, Floricultura, Priva, Hoogendoorn, Anthura, Jiff và nhiều doanh nghiệp khác.

Hai chương trình chuyên biệt hỗ trợ khách mua xuyên biên giới:

Khu Xuất khẩu Hoa Vân Nam: Kết nối nguồn cung trực tiếp với các nhà trồng hoa hàng đầu của Vân Nam.

Kết nối nguồn cung trực tiếp với các nhà trồng hoa hàng đầu của Vân Nam. Diễn đàn Quốc tế Hoa Vân Nam Vươn ra Toàn cầu: Cung cấp các bài trình bày chuyên sâu về chính sách xuất khẩu, tuân thủ hải quan, thuế, xu hướng thị trường và logistics.

Triển lãm mang đến cho khách mua cơ hội tiếp cận trực tiếp với các nhà trồng hoa hàng đầu của Trung Quốc, các công ty nhân giống quốc tế cũng như các nhà cung cấp cây nhiệt đới, quả mọng và cà phê đặc sản, giúp họ đa dạng hóa nguồn cung ứng và thiết lập quan hệ với các nhà cung cấp mới chỉ trong một chuyến tham dự.

Là triển lãm thương mại tích hợp hàng đầu Châu Á trong lĩnh vực hoa và cây cảnh, IFEX Kunming 2026 mang đến một nền tảng quốc tế dành cho hoạt động tìm nguồn cung ứng, trao đổi công nghệ và thiết lập quan hệ đối tác kinh doanh dài hạn trong ngành trồng hoa toàn cầu. Chương trình đăng ký trước hiện đã mở cho khách mua quốc tế, giới truyền thông và các chuyên gia trong ngành.

Lên kế hoạch tham dự:

Thời gian: Ngày 18 đến 20 tháng 9 năm 2026

Địa điểm: Hội trường 4-10, Trung tâm Hội nghị & Triển lãm Quốc tế Dianchi Côn Minh, Trung Quốc

Website: https://www.ifexflowerexpo.com/en-gb.html

Đăng ký trực tuyến: https://reed.infosalons.com.cn/reg/IFEX26/registeren/login?type=188IVH

SOURCE IFEX Kunming International Flowers & Plants Expo 2026