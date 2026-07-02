Ekspor Bunga Yunnan Terus Tumbuh Pesat Menjelang IFEX Kunming 2026

Secara nasional, nilai ekspor bunga Tiongkok mencapai US$579 juta pada 2025. Dari jumlah tersebut, ekspor bunga potong segar menyumbang US$228 juta atau meningkat 44,3% dibandingkan tahun sebelumnya. Saat ini, bunga yang dibudidayakan di Yunnan telah diekspor ke 64 negara dan wilayah di Asia Tenggara, Asia Tengah, Timur Tengah, hingga Eropa, termasuk Malaysia, Kazakhstan, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab.

Pertumbuhan ekspor tersebut ditopang berbagai keunggulan alam dan industri yang dimiliki Yunnan. Provinsi ini memiliki area budidaya bunga seluas 130.000 hektare, industri florikultura bernilai miliaran yuan, serta menghasilkan sekitar tujuh dari setiap 10 tangkai bunga potong segar yang dipasarkan di Tiongkok. Didukung jalur logistik khusus di Bandara Internasional Kunming Changshui dan layanan kepabeanan selama 24 jam, bunga yang baru dipanen berpindah dari kebun ke pesawat kargo dalam waktu kurang dari 20 jam. Durasi tersebut berada jauh di bawah batas kritis 36 jam yang dibutuhkan pelaku industri untuk menjaga kesegaran bunga dalam pengiriman internasional.

Seiring pesatnya permintaan global, IFEX Kunming International Flowers & Plants Expo 2026 akan mempertemukan petani, pemulia tanaman, dan pembeli dari berbagai negara untuk menjajaki varietas baru, teknologi terkini, serta peluang kemitraan lintasnegara. Melanjutkan kesuksesan penyelenggaraan ajang tahun sebelumnya, pameran tahun ini akan menempati area seluas 80.000 meter persegi dan menghadirkan empat sektor utama, yakni bunga, kopi, tanaman tropis, dan buah beri. Ajang ini akan diikuti lebih dari 600 peserta pameran dengan perkiraan jumlah pengunjung profesional mencapai 45.000 orang.

Belanda dan Kolombia ditetapkan sebagai Official Countries of Honor pada tahun ini. Di sisi lain, sejumlah negara produsen bunga utama seperti Thailand dan Malaysia juga akan menggelar paviliun pameran nasional. Berbagai perusahaan internasional terkemuka juga akan berpartisipasi, antara lain Legro, Van Egmond, Prime Flowers, Vince Mark, Schreurs, Deliflor, Pindstrup, Rijkland, De Ruiter, Van den Berg, Hasfarm, Florensis, Chrysal, BVB, Armada, Red Peony, Ridder, Van Iperen, NaanDanJain, Hortimed, Holex, Floricultura, Priva, Hoogendoorn, Anthura, Jiff, dan sejumlah perusahaan lainnya.

Untuk mendukung pembeli internasional, pihak penyelenggara pameran mengadakan dua program khusus:

Yunnan Flowers Export Zone: area pameran yang mempertemukan pembeli secara langsung dengan produsen bunga terkemuka dari Yunnan.

area pameran yang mempertemukan pembeli secara langsung dengan produsen bunga terkemuka dari Yunnan. Yunnan Flowers Going Global International Forum: forum yang menghadirkan pakar industri untuk membahas kebijakan ekspor, regulasi kepabeanan, perpajakan, tren pasar, dan logistik internasional.

Melalui pameran ini, pembeli dapat menjalin kontak langsung dengan produsen bunga terbesar di Tiongkok, perusahaan pemulia tanaman internasional, serta pemasok tanaman tropis, buah beri, dan kopi spesialti. Kesempatan tersebut membantu pelaku usaha memperluas sumber pasokan dan membangun hubungan dengan pemasok baru dalam satu kunjungan.

Sebagai pameran perdagangan florikultura terintegrasi terbesar di Asia, IFEX Kunming 2026 menyediakan platform internasional untuk kegiatan pengadaan, pertukaran teknologi, dan pengembangan kemitraan bisnis jangka panjang di industri florikultura global. Pendaftaran awal kini telah dibuka bagi pembeli internasional, media, dan pelaku industri.

Informasi Acara:

Jadwal: 18–20 September 2026

Lokasi: Hall 4-10, Kunming Dianchi International Convention & Exhibition Center, Tiongkok

Situs Resmi: https://www.ifexflowerexpo.com/en-gb.html

Pendaftaran Daring: https://reed.infosalons.com.cn/reg/IFEX26/registeren/login?type=188IVH

SOURCE IFEX Kunming International Flowers & Plants Expo 2026