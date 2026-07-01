ธุรกิจส่งออกดอกไม้มณฑลยูนนานยังโตแกร่งก่อนงาน IFEX Kunming 2026 มาถึง
News provided byIFEX Kunming International Flowers & Plants Expo 2026
01 Jul, 2026, 21:52 CST
มณฑลที่เป็นผู้นำด้านการปลูกพืชไม้ดอกของจีน บันทึกการเติบโตการส่งออกที่ 60.5% ในปี 2568 ขณะที่ผู้ซื้อจากต่างประเทศเตรียมรวมตัวกันที่คุนหมิงในเดือนกันยายนนี้
คุนหมิง, จีน, 1 ก.ค. 2569 /PRNewswire/ -- งาน IFEX 2026 จะจัดขึ้นที่เมืองคุนหมิง ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2569
มณฑลยูนนาน ซึ่งเป็นผู้ผลิตและส่งออกดอกไม้สดตัดใหม่ชั้นนำของจีน ได้บรรลุอีกหนึ่งเป้าหมายการส่งออกครั้งสำคัญในปี 2568 โดยมีมูลค่าการส่งออกรวม 1.22 พันล้านหยวน (170 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้น 60.5% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และครองอันดับ 1 ของประเทศเจ็ดปีติดต่อกัน
ในปี 2569 มูลค่าการส่งออกดอกไม้ทั่วประเทศของจีนอยู่ที่ 579 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยดอกไม้สดตัดใหม่คิดเป็นมูลค่า 228 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 44.3% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ปัจจุบันดอกไม้ที่ปลูกในมณฑลยูนนานถูกส่งออกไปยัง 64 ประเทศและภูมิภาคทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียกลาง ตะวันออกกลาง และยุโรป รวมถึงมาเลเซีย คาซัคสถาน ซาอุดีอาระเบีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
การเติบโตของการส่งออกสะท้อนข้อได้เปรียบทางธรรมชาติและอุตสาหกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของมณฑลยูนนาน ได้แก่ พื้นที่เพาะปลูกดอกไม้ 130,000 เฮกตาร์ อุตสาหกรรมพืชไม้ดอกมูลค่าหลายพันล้านหยวน และการผลิตดอกไม้สดตัดใหม่ประมาณเจ็ดใน 10 ของดอกไม้ทั้งหมดที่จำหน่ายในประเทศจีน ช่องทางสีเขียวแบบพิเศษที่สนามบินนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย ผนวกกับพิธีการศุลกากรตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้สามารถขนส่งดอกไม้ที่เก็บเกี่ยวสดใหม่จากฟาร์มไปยังเครื่องบินขนส่งสินค้าได้ภายในเวลาไม่ถึง 20 ชั่วโมง ซึ่งอยู่ในช่วงเวลาสำคัญ 36 ชั่วโมงเพื่อคงความสดใหม่ของสินค้าสำหรับการขนส่งระหว่างประเทศ
เนื่องจากอุปสงค์ทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้น งาน IFEX Kunming International Flowers & Plants Expo 2026 จะรวบรวมผู้ปลูก ผู้เพาะพันธุ์ และผู้ซื้อเข้าด้วยกันเพื่อสำรวจพันธุ์ใหม่ เทคโนโลยี และความร่วมมือข้ามพรมแดน โดยต่อยอดจากความสำเร็จของงานในปี 2568 งานนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน บนพื้นที่ 80,000 ตารางเมตร แบ่งออกเป็นสี่ส่วน ได้แก่ ดอกไม้ กาแฟ พืชเขตร้อน และผลเบอร์รี่ มีผู้เข้าร่วมแสดงสินค้ามากกว่า 600 ราย และคาดว่าจะมีผู้ซื้อจากภาคการค้าประมาณ 45,000 ราย
งานแสดงในปีนี้มีประเทศเนเธอร์แลนด์และโคลอมเบียเป็นประเทศเกียรติยศอย่างเป็นทางการ ร่วมกับพาวิลเลียนแสดงสินค้าของประเทศต่าง ๆ เช่น ไทย มาเลเซีย และประเทศเศรษฐกิจสำคัญอื่น ๆ ที่ผลิตดอกไม้ ผู้จัดแสดงสินค้าระดับนานาชาติชั้นนำ ได้แก่ Legro, Van Egmond, Prime Flowers, Vince Mark, Schreurs, Deliflor, Pindstrup, Rijkland, De Ruiter, Van den Berg, Hasfarm, Florensis, Chrysal, BVB, Armada, Red Peony, Ridder, Van Iperen, NaanDanJain, Hortimed, Holex, Floricultura, Priva, Hoogendoorn, Anthura, Jiff และอื่น ๆ อีกมาก
มีโครงการเฉพาะสองโครงการที่ให้การสนับสนุนผู้ซื้อข้ามพรมแดน:
- เขตส่งออกดอกไม้ยูนนาน: จัดหาโดยตรงจากผู้ปลูกดอกไม้ชั้นนำของยูนนาน
- ฟอรัมนานาชาติ "ดอกไม้แห่งยูนนานก้าวสู่ระดับโลก": การนำเสนอโดยผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับนโยบายการส่งออก การปฏิบัติตามกฎระเบียบศุลกากร ภาษี แนวโน้มตลาด และโลจิสติกส์
งานแสดงสินค้านี้เปิดโอกาสให้ผู้ซื้อได้เข้าถึงผู้ปลูกดอกไม้ชั้นนำของจีน บริษัทเพาะพันธุ์พืชระดับนานาชาติ และผู้จำหน่ายพืชเขตร้อน ผลเบอร์รี่ และกาแฟชนิดพิเศษโดยตรง ช่วยให้สามารถกระจายแหล่งจัดหาและสร้างความสัมพันธ์กับผู้จำหน่ายรายใหม่ได้ภายในการเยี่ยมชมเพียงครั้งเดียว
งาน IFEX Kunming 2026 เป็นงานแสดงสินค้าดอกไม้ครบวงจรชั้นนำของเอเชีย เป็นเวทีระดับนานาชาติสำหรับการจัดหาวัตถุดิบ แลกเปลี่ยนเทคโนโลยี และสร้างความร่วมมือทางธุรกิจระยะยาวในอุตสาหกรรมพืชไม้ดอกทั่วโลก ขณะนี้เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วสำหรับผู้ซื้อ สื่อมวลชน และผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมจากทั่วโลก
วางแผนการเข้าชม:
- วันที่: 18–20 กันยายน 2569
- สถานที่จัดงาน: ฮอลล์ 4-10 ศูนย์การประชุมและนิทรรศการนานาชาติคุนหมิงเตียนฉือ ประเทศจีน
- เว็บไซต์: https://www.ifexflowerexpo.com/en-gb.html
- ลงทะเบียนออนไลน์: https://reed.infosalons.com.cn/reg/IFEX26/registeren/login?type=188IVH
SOURCE IFEX Kunming International Flowers & Plants Expo 2026
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